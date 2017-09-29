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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ вблизи Марьинки: ранены двое украинских воинов, - штаб АТО. ВИДЕО

За минувшие сутки обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Наемники РФ не прекращали обстрел украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.



"Наемники РФ не прекращали обстрел украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях. Так, после 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления под Авдеевкой. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Из этого же оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка. Наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером пророссийские наемники снова из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали наши укрепления вблизи Марьинки. А около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских воинов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды вблизи Павлополя", - рассказали в штабе АТО.

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В общем, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. Наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия не запрещенного мирными договоренностями.

В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются.


Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ вблизи Марьинки: ранены двое украинских воинов, - штаб АТО 01
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Так значит в Долбасе не ВС Козломордии, а наемники.. Даже не кацапские, а так нежно - "проросійські". Ну тогда понятно, почему ЭТОМУ конца не будет
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"Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир'я."
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"Ввечері проросійські найманці... "
Йди співай
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Дивись , крєщатік , ціла країна проклинає пєтю та гросю з бандою шоколадною. Що б часточка цих прокльонів на твою голову не лягла
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Я не переймаюся твоїми залякуваннями, бо ти не українець в першу та останню чергу.
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а ти відсутність змісту стрілками компенсуєш, як бачу.
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Ще тобі поясню- це значить, що я комент у спам відправив. Я не роблю цього анонімно, як деякі.
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Українці не слухають всією родиною руССкій шансон.
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дивно, про снайпера не чути вже десь з місяць...
мабуть точно під кущем прикопали
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Четвертый год изо дня в день вместо "Доброго ранку!"...
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Одужуйте, рідні наші.
Жорстко - це добре.
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Порохобитище крещате,якщо будеш ображати украінців з другою точкою зору, будеш жити в спамі (в неті) та горіти в пеклі разом з москалями!!! Люди женіть цих потвор і порохоботів і москалів !!!
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не будет. Его тут,оказывается,в красную книгу занесли.. Это всех инакомыслящих поудаляют его стараниями и стараниями его номерного порохошобла.
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Дело в том , что его понесло. Идет к внеочередной деактивации строевым шагом.
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Так онО сразу потихоньку . типа я изменился.....А на самом деле-горбатого могила исправит.
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сьогодні вже о 3 ночі гімн по всіх гілках співав
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...вони на публіку працюють як і панамський пеця.
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подскажите,а школьное перемирие уже закончилось? И как будет называться следующее?
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Зато у панамського офшорника перемиріє. Склади зброї підпалюються ...що б недостачу приховати.
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я каждый раз слушаю по телефону во время разговора с мужем это "перемирие". И живу от звонка до звонка. А кто-то гимн поет...
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Сказку о Пиноккио знаете? Я это к чему... у каждого тут на форуме как минимум муж, брат-сват в АТО.
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К этой ситуации приводят действия, когда власти официально не называют вещи своими именами и не соблюдают конституцию, где это всё прописано. что говорить, если даже украинский президент, парламент и суд до сих пор не признал Россию агрессором. Все будет восстановлено только после смены власти и ее посадки в буцыгарню. И это удовлетворит по крайней мере не оккупированные территории и выбьет карту о якобы нелегитимности власти у оккупантов.
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Во-первых, следует всё таки принять закон об оккупированном Донбассе. Во-вторых, если от нас требуют выполнения Минска, то мы вправе требовать выполнения Будапештского меморандума и... милости просим наших гарантов из НАТО по Будапештскому меморандуму из США и Британии в качестве миротворцев. Для этого следует указать в законе об оккупации, что один из гарантов и есть оккупант.но у нас вместо этого власть занята дерибаном страны и и снимают останню свытку с граждан. под видом рехВОРм. с Роттердамами и и прочими Панамами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНаемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ вблизи Марьинки: ранены двое украинских воинов, - штаб АТО. ВИДЕО
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