 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ вблизи Марьинки: ранены двое украинских воинов, - штаб АТО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Наемники РФ не прекращали обстрел украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях. Так, после 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления под Авдеевкой. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Из этого же оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка. Наибольшее количество огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении. Вечером пророссийские наемники снова из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали наши укрепления вблизи Марьинки. А около 20 часов, в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских воинов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды вблизи Павлополя", - рассказали в штабе АТО.
В общем, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. Наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия не запрещенного мирными договоренностями.
В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются.
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Йди співай
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мабуть точно під кущем прикопали
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Жорстко - це добре.
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