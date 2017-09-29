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 Пожар на артскладах в Калиновке не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального оружия, - Волкер. ВИДЕО

Решение Вашингтона о предоставлении Украине летального оружия не будет зависеть от взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, отвечая на вопрос корреспондента "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми", - начальник вооружения ВСУ о последствиях ЧП в Калиновке



"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие заинтересованы во взрывах, но также существует большая вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении оружия будет приниматься исходя из целей США в этом вопросе", - отметил Волкер.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Вот потому они, такие как Волкер, и пробиваются наверх, что принимают взвешенные решения, а не устраивают истерик на форумах...
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вопреки Порошенко, который не хотел оружия... поэтому и организовал анархию и коррупцию, поставил на все ключевые места своих смотрящих коррупционеров, в том числе и в генштабе, которые и взрывали склады, что бы скрыть воровство с этих складов
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это ты не втирай тут про святого Порошенко... Народ вынес ему вердикт. Вор и предатель Порошенко подлежит устранению...
А теперь вылизуй его, время пошло, минстець
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Втирай кому-нибудь другому, что ты представляешь весь народ.
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Гебнявый,это правда шо войска хуйла полностью покинули белорусь,а то тебя на той теме не найдешь,а тут ошиваешся
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Кацап, произноси - что угодно, ты только детям можешь головы задурить...
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лишнехромосомный раб, а почему ты не отвечаешь по сути вопроса? Методички из ольгино не завезли?
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какая вообще связь с пожаром в Калиновке и поставками оружия?!
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Типа, Украина не сможет это надежно хранить и пользоваться этим оружием!? На это и расчет в Кремле.. Ну знаете - это всеравно что сказать - не будем воевать, нас же убить могут...
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Просто штаты боятся, что их джавелины в итоге окажутся в Ю. Судане.
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Вопрос к тому, кто придумал такой вопрос, а может вопрос был задан для пресечения дальнейших спекуляций.
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ну конечно, теперь дадут боевые пожарные танки..
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Халва, халва...давно пора дать летальное оружие и не спекулировать.
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Это очень серьёзное решение и как только его примут, то уже не отступят.
Волкер уже и Будапештский меморандум начал трактовать как договор.
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Серьёзно и никак иначе, ведь война. А об Будапештском меморандуме он лишь частично сказал правду. Там бы ему сначала получить квалифицированную помощь международного юриста, а потом говорить.
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Значит то, что оружия теперь стало меньше, не повлияет на решение США?
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Це ФАЙНО!!!!! А на гавнокамандующаго???
Україна ж не РоСшен, нє????
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В бульбе сои нет, но любителей демагогов точно также, как и в Украине - предостаточно, только в Украине их значительно больше - как демагогов, так и их любителей.
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Аггга, таварисч прррапорщик!! Методичка ФСБ?? НЄ??
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Ага...наши как раз расчистили место для нового оружия. Ну...или позволили расчистить.
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То что дадут Штаты,можно будет в квартире в кладовке спрятать,даже на балкон нечего будет вынести))
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Американского оружия уже полно в Украине.Только знать вам об этом не обязательно. какое именно особенно...
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Ну только стрелковое есть, насколько я знаю. Но, вполне возможно уже навезли и что-то покруче
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А смысл? Вместо сгоревших тысяч тонн тяжелых боеприпасов, которые могли Ростов с землей смешать, американцы несколько сотен ружей или ПТРК привезут? и то если на ето решатся.
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Ну разве что если бы их туда на склад перевезли а потом там подорвать
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на РАБссии начался массовый Губернаторопад,шойся будет сурьёзное.
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Что значит целей США???
Какие у них могут быть цели???
Развязать войну с Россией?
Просто не понятно. Я думал ценности, помощь, дружба.. А он.. Цели видете ли у них..
Капец.
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Цель поставок оружия в афганистан была развалить совок.
Ох лучше б он как-то по другому высказывался и не так палился ((
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПожар на артскладах в Калиновке не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального оружия, - Волкер. ВИДЕО
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