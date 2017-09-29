 Пожар на артскладах в Калиновке не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального оружия, - Волкер. ВИДЕО

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер, отвечая на вопрос корреспондента "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие заинтересованы во взрывах, но также существует большая вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении оружия будет приниматься исходя из целей США в этом вопросе", - отметил Волкер.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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А теперь вылизуй его, время пошло, минстець
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Волкер уже и Будапештский меморандум начал трактовать как договор.
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Україна ж не РоСшен, нє????
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Какие у них могут быть цели???
Развязать войну с Россией?
Просто не понятно. Я думал ценности, помощь, дружба.. А он.. Цели видете ли у них..
Капец.
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Ох лучше б он как-то по другому высказывался и не так палился ((
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