 Трое неизвестных напали с ножом на военнослужащего Нацгвардии и его друга в Одессе. Все задержаны, - Нацполиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НПУ в Фейсбуке.
"Трое жителей Одессы у одного из магазинов среди ночи напали на военнослужащего Национальной гвардии Украины и его друга. В результате конфликта пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения. Оперативники внутренней безопасности НПУ и Малиновского отдела одесской полиции установили и задержали злоумышленников уже утром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ими оказались жители Одессы, 15-22 лет. Старший из них на момент совершения нападения находился под следствием за совершение мошеннических действий и незаконное хранение оружия.
"22-летние военнослужащий НГУ (родом из Одессы, где находился в отпуске) и его знакомый вместе с двумя девушками разговаривали возле одного из круглосуточных магазинов города. В какой-то момент к девушкам начали приставать трое неизвестных лиц. Гвардеец с другом заступились за подруг, в ответ незнакомцы набросились на ребят, нанося при этом удары, как предварительно установлено - ножом", - рассказали в полиции.
Потерпевшие были доставлены в больницу, они находятся в реанимации, добавили в НПУ. В отношении нападавших открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
"Нападавшие признают, что били потерпевших, однако не признаются, что использовали нож. Мотив своего поступка злоумышленники объяснить пока не могут", - добавили в полиции.
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