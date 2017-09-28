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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (6256) мошенничество (728) Нацполиция (8899) телефон (189)

 "Я следователь. Занимаюсь делом вашего сына. Ему грозит от 5 до 8 лет. Для решения проблемы нужно $2000", - в МВД рассказали о телефонных мошенниках. ВИДЕО

Полицейские задержали в Харькове телефонных мошенников, которые представляясь следователями, требовали от граждан деньги за "решение дела" родственников, якобы попавших в полицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на счету злоумышленников 20 эпизодов мошенничества. С каждой из жертв злоумышленники получили от 800 гривен до трех тысяч долларов. Пострадавшие от злоумышленников - в основном пожилые люди.



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У сволочи, "хлеб" отбивают у "законных" мошенников.
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Если бы мусора этим не занимались, так и не поверил бы никто!
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Я бы хотел увидеть тех дебилов, которые на такое повелись.
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Это такой старый развод, что о нем уже все должны знать. Обзвоном частенько занимаются сидельцы на зонах.
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Ага, знайомій серед ночі подзвонили типу від сина... Тільки не врахували, що сім"я на 100% УКРАЇНСЬКОМОВНА. Ну заради цього бидла було зроблене виключення і їм пояснили, куди їм іти із використанням близького їм російського мату!
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В том году вроде моей маме звонили среди ночи с такой туфтой
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я следователь. Занимаюсь делом вашего сына. Ему грозит от 5 до 8 лет. Для решения проблемы нужно $2000", - в МВД рассказали о телефонных мошенниках. ВИДЕО
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