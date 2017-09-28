 "Я следователь. Занимаюсь делом вашего сына. Ему грозит от 5 до 8 лет. Для решения проблемы нужно $2000", - в МВД рассказали о телефонных мошенниках. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на счету злоумышленников 20 эпизодов мошенничества. С каждой из жертв злоумышленники получили от 800 гривен до трех тысяч долларов. Пострадавшие от злоумышленников - в основном пожилые люди.
580 7
Материалы по теме: Будни полиции
Полицейские задержали в Соломенском районе Киева мужчину, угрожавшего взорвать гранату в кафе. ФОТО(7)
В одном из баров в Затоке произошла стрельба, злоумышленник задержан, - Нацполиция. ФОТО(4)
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Сумах двух несовершеннолетних торговцев оружием. ФОТОрепортаж(13)
Пьяный водитель уснул во время оформления админпротокола в Запорожье. ВИДЕО(27)
Записну книжку Гітлера з телефонними номерами продали на аукціоні(0)
Прозрачные кабинеты следователей, детский уголок и отобранные на конкурсе сотрудники: в Киеве построят новый и современный отдел полиции. ВИДЕО(102)
С территории Чернобыльской АЭС пытались вынести 15 кг радиоактивного свинца, - Нацполиция. ФОТО(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить