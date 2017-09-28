 "Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, Навальный впервые показал виллу
принадлежащую Соловьеву. Она находиться в элитном регионе Италии непосредственно на берегу озера Комо.
Стоимость особняка оценивается в 8-10 миллионов евро.
Смотрите также: "Вольфович и Рудольфович - мы с вами - русский народ", - Жириновский и Соловьев объясняют закон о российской нации. ВИДЕО
Кроме того, Соловьев владеет несколькими квартирами в Москве и огромным домом в Подмосковье.
Соловьев, в дополнение к российскому паспорту, имеет право на постоянное проживание в Италии. Для этого он оформил регистрацию резидента Италии.
Смотрите также: "Они все с телефонами. Они все мажоры. Это дети коррупционеров. Это не люди. Это - мразь", - пропагандист Соловьев об участниках акций протестов в РФ. ВИДЕО Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия", - Ургант пошутил над пропагандистом Соловьевым. ВИДЕО
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некогда, им царя просить и хвалить надо
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От своих "честных" политиков тошнит уже.
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В спам!
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то можно себе только представить сколько этот гандонище-пропагандонище Шапиро получает в год . миллионов 5 баксов, где-то так. не меньше, а скорее всего, что и больше.
и это только за основной эфир. премерзкий тип. жирная инфо-шлюха.
но и это гроши, так, объедки, даже крохи со стола кремляди. для халдеев.
а вот самые друзья уже гребут сотнями миллионов и миллиардами баксов.
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а ведь при этом публику-то свою эта жирная гнида точно считает дурой. посмотрити на ютубе хотя бы "а зачем вам Крым...?" просто мерзость.
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говне..на помёте подняться можно:
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А Пороха разоблачать не надо. Я Гажу на него!
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Сын Владимир Владимир Рудольфович Соловьев.
Вот как бывает.
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сракифизиономии. Оказывается, ранее они фоткались с х@йлом, как невесты, и присутствовали в качестве рыбачек и прочей подставной шушеры на его "выходах в люди". У х@йла ресурсы на нуле .
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Интересно, сколько Кисель заработал на таком же метании в нас какашек. Есть подозрение, что поболее...
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