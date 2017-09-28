 "Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , Навальный впервые показал виллу принадлежащую Соловьеву. Она находиться в элитном регионе Италии непосредственно на берегу озера Комо.Стоимость особняка оценивается в 8-10 миллионов евро.

Кроме того, Соловьев владеет несколькими квартирами в Москве и огромным домом в Подмосковье.Соловьев, в дополнение к российскому паспорту, имеет право на постоянное проживание в Италии. Для этого он оформил регистрацию резидента Италии.