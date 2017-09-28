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 Общество, За рубежом
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Все про:Италия (860) недвижимость (751) Россия (72447) ПМЖ (8) Соловьев (34)

 "Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии. ВИДЕО+ФОТО

Российский политик Алексей Навальный рассказал о недвижимости кремлевского пропагандиста Соловьева в Европе и показал документы свидетельствующие о его праве постоянно проживать в "загнивающей Европе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Навальный впервые показал виллу принадлежащую Соловьеву. Она находиться в элитном регионе Италии непосредственно на берегу озера Комо.

Стоимость особняка оценивается в 8-10 миллионов евро.

Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева, - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии 01

Смотрите также: "Вольфович и Рудольфович - мы с вами - русский народ", - Жириновский и Соловьев объясняют закон о российской нации. ВИДЕО

Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева, - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии 02


Кроме того, Соловьев владеет несколькими квартирами в Москве и огромным домом в Подмосковье.

Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева, - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии 03

Соловьев, в дополнение к российскому паспорту, имеет право на постоянное проживание в Италии. Для этого он оформил регистрацию резидента Италии.

Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева, - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии 04Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева, - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии 05


Смотрите также: "Они все с телефонами. Они все мажоры. Это дети коррупционеров. Это не люди. Это - мразь", - пропагандист Соловьев об участниках акций протестов в РФ. ВИДЕО

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия", - Ургант пошутил над пропагандистом Соловьевым. ВИДЕО
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вате как то пох на это.
некогда, им царя просить и хвалить надо
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Зачем оно нам нужно?
От своих "честных" политиков тошнит уже.
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Соловьиный помет этого пропагандона в параше ценится и хорошо оплачивается
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ну, если клоун для ТП-ёзд и домохозяек Малахов получал в год 1,7 млн. долларов,
то можно себе только представить сколько этот гандонище-пропагандонище Шапиро получает в год . миллионов 5 баксов, где-то так. не меньше, а скорее всего, что и больше.
и это только за основной эфир. премерзкий тип. жирная инфо-шлюха.
но и это гроши, так, объедки, даже крохи со стола кремляди. для халдеев.
а вот самые друзья уже гребут сотнями миллионов и миллиардами баксов.

"Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии - Цензор.НЕТ 99

"Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии - Цензор.НЕТ 2452
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да уж. просто рафинированнвя. эталонный образчик.
а ведь при этом публику-то свою эта жирная гнида точно считает дурой. посмотрити на ютубе хотя бы "а зачем вам Крым...?" просто мерзость.








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учитесь, как нам говне.. на помёте подняться можно:
"Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии - Цензор.НЕТ 4865
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А у нас даже Навального уже нет! Все проданы или куплены.
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А ты ? Ты же здесь сутками Пороха разоблачаешь и документы выкладываешь.
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Критин, Я НИРАЗУ НИОДНОГО документа не выложил, брехло паганое(дай ссылку на мой пост с "документами, я извинюсь)!
А Пороха разоблачать не надо. Я Гажу на него!
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Папа Рудольф Наумович Менинсковский, мама Инна Соломоновна Шапиро.

Сын Владимир Владимир Рудольфович Соловьев.
Вот как бывает.
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любить рассеюшку лучше из чистой гейропы, а в парашке обирать лохов
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и чо? соловьев до телика руководил крупной фирмой
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А у нас даже Навального уже нет! Все проданы или куплены.
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А власне кажучи,нах...це все нам потрібно,кацапню влаштовує,то і нехай цілують його в дупу.А ще краще,якби вони всі там повиздихали,всі до единого....
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Намедни группа проституток от Кремлбля завалилась в офис Навального - типо пошухарить. Уже распознали их сраки физиономии. Оказывается, ранее они фоткались с х@йлом, как невесты, и присутствовали в качестве рыбачек и прочей подставной шушеры на его "выходах в люди". У х@йла ресурсы на нуле .
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ну как в поговорке---....шо охраняем)))то и имеем,где иначе? Праативный типок(((
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кацапский пидарастизм,падлючесть во всей красе
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А почему за наглую брехню и ежедневные публичные оскорбления украинцев не судят, хотя бы заочно, в Украине этого наглого ж.дорашиста? Если он попадет в Европу, его можно объявить в розыск, а затем - отправить в личное "имение" 2 на 3 метра лет на 15. Заслужила, харя рашистская.
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Соловьев, Сатановский, Кедми, Порошенко,Тимошенко, Коломойский, Греф, Каспаров, Гонопольский,Венедиктов, Позднер и еще 1000. Они рулят, а свиньи хохлы и русские жрут гавно. Попутного ветра вам в сраку братья-тупорезы.
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Соловьев только с начала Майдана у нас, поимел от сбербанка около 3-4 лямов $. Типа для мотивации искреннего негодования от засевших в Киеве фашистов.

Интересно, сколько Кисель заработал на таком же метании в нас какашек. Есть подозрение, что поболее...
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гдето там и у гидранта домик и у симоненко..... кстати цензор упустил испанские новости там арестовано 27 голов всяких мафиозных ублюдков половина из которых скрепные мафиози
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Этот Мудак откровенно сеет межнациональную рознь. Кроме того он паплюжит Украину. Европу. Америку... У него все тридварасы, только русские дАртаньяны. Если СБУ не может бороться с диверсионными группами, может завалить "соловья", хоть сподобиться? Ау, рыцари плаща и кинжала!
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Нифига себе сколько платят за ту пургу, которую несет с экрана этот Соловей!!!!! На Комо бешенно дорогая недвижимость. А тут на первой линии, да такая....
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это и есть трехэтажный дом сеньора Соловьева", - Навальный показал виллу кремлевского пропагандиста на берегу озера Комо и документы о ПМЖ в Италии. ВИДЕО+ФОТО
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