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 "Это называется суперповезло. Расстояние до емкости - метров 10", - снаряд из артсклада в Калиновке упал на территории нефтебазы. ВИДЕО

Один из снарядов с артскладов в Калиновке во время пожара упал на территории нефтебазы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об этом происшествии опубликована на видеохостинге youtube.

Заряд упал в непосредственной близости к огромной емкости с топливом, но не разорвался.

"Это называется суперповезло. Расстояние до емкости - метров 10. Это чудо наяву", - рассказывает автор ролика.

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Просто на нефтебазе видимо ещё не всё украли ....
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все равно бы барыги им оплатили компенсацию, ведь не со своего же офшорного кармана
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да, повезло постмайданным ублюдкам, а то второй БРСМ мог начаться.
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правда им то что, это вокруг живущим людям повезло, а постмайданным порохососам похер.
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у этого чуда разлёт осколков мама негорюй, эти десять метров ничего не решали бы!!!
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Танковый снаряд 125 мм от гладкоствольной танковой пушки.
Таки да, повезло....

ПС
Уудивляюсь редакторам Цензора за их "талант" постить вчерашние новости сегодня...
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Склады с оружием нафиг, это ничего а бочка бензина это суперповезло, однако!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Это называется суперповезло. Расстояние до емкости - метров 10", - снаряд из артсклада в Калиновке упал на территории нефтебазы. ВИДЕО
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