Редактор Цензор.НЕТ 28.09.17 15:4428.09.17 15:47 "Это называется суперповезло. Расстояние до емкости - метров 10", - снаряд из артсклада в Калиновке упал на территории нефтебазы. ВИДЕО Один из снарядов с артскладов в Калиновке во время пожара упал на территории нефтебазы.Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об этом происшествии опубликована на видеохостинге youtube. Заряд упал в непосредственной близости к огромной емкости с топливом, но не разорвался. "Это называется суперповезло. Расстояние до емкости - метров 10. Это чудо наяву", - рассказывает автор ролика. Загрузка видео... Читайте также: Калиновке на восстановление понадобится до 3 недель: серьезно повреждены 8 домов, остальное - окна и крыши, - мэр перейти на форум x Мне нравится
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Таки да, повезло....
ПС
Уудивляюсь редакторам Цензора за их "талант" постить вчерашние новости сегодня...
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