 "Православного экстремизма не бывает!", - депутаты Госдумы во главе с Поклонской поют молитву после заседания комитета по защите христианских ценностей. ВИДЕО

Поклонская рассказала, что на ее имя поступило множество писем от "оскорбленных верующих", которые возмущены фильмом о "православном святом".
"Это живые люди. Наши избиратели. Это - православные, которых в последнее время некоторые умудряются называть религиозными фанатиками. Не бывает православного экстремизма!", - заявила Поклонская.
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28.09.2017
Лидер "Христианского государства" Александр Калинин, арестованный по делу о давлении на кинотеатры в связи с демонстрацией фильма "Матильда", в 2002 году был осужден за убийство соседки, хорошей знакомой его матери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Красноярского крайсуда Наталью Мишанину.
В июле 2002 года Калинин, живший в то время в Норильске, узнал, что у соседки есть деньги, и рассказал об этом двум знакомым наркоманам. Те попытались попасть в квартиру без Калинина. Они ломились в дверь и отключали свет, но хозяйка им не открыла. Лишь когда в дверь постучался Калинин, соседка впустила его, поскольку он был ей знаком. В квартиру ворвались все трое. Они забрали 75 тысяч рублей, а хозяйку задушили.
Калинина задержали в сентябре того же года. В мае 2003-го он был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по статьям об убийстве и разбое. Уже в следующем месяце приговор вступил в законную силу, добавила Мишанина. Из этого можно заключить, что на апелляцию Калинин не подавал.
Осужденный отбывал срок в Норильске. Находясь в заключении, он подавал жалобу на недоплату в колонии денег, требуя учитывать северный коэффициент. Жалобу отклонили.
Кроме того, рассказала Мишанина, в январе 2003-го, то есть уже находясь в СИЗО, Калинин получил два года условно по обвинению в подделке документов.
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За ними другие приходят - Они будут тоже трудны.
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Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
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нарасиюшка,куле..
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шмара обрабатывает свою часть скреп
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завтра она спросит у всех ли здесь сидящих, сделан чик-чирик одного места!!!
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"Ибо после того, как он вступит в союз с ним\дьяволом\, он будет действовать обманом, и взойдёт и одержит верх над малым народом. Он войдёт в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его; добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени."
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Гражданская война в Сирии.
Россияне из ИГИЛа перерезали дорогу в Дейр эз Зор из Пальмиры.
По этой дороге асадиты снабжали других россиян - которые за них.
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Среди основных типов религиозных фанатиков выделяют пассивно-созерцательных и активно-экстремистских.
Религиозно-фанатичные настроения используются для разжигания ненависти к представителям других вероисповеданий и расправы над еретиками. Религиозный фанатизм является, по мнению специалистов, одним из важнейших побуждений террористов-смертников[4].
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Хммм.. А как же не убий? А как же возлюби ближнего своего как самого себя?
А как же не укради? Не укради землю, не укради заводы, не укради ископаемые. Ведь они не твои.... а даны не тебе, и то лишь во временное пользование. А???
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