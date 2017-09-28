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 "Православного экстремизма не бывает!", - депутаты Госдумы во главе с Поклонской поют молитву после заседания комитета по защите христианских ценностей. ВИДЕО

Депутаты российской Госдумы во главе с экс-прокурором-предателем Наталией Поклонской обсудили фильм "Матильда" на заседании комитета по защите христианских ценностей ГД РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские депутаты поддержали возмущение Поклонской о сути фильма и подбора актеров, а по завершению заседания совершили совместную молитву.

Поклонская рассказала, что на ее имя поступило множество писем от "оскорбленных верующих", которые возмущены фильмом о "православном святом".

"Это живые люди. Наши избиратели. Это - православные, которых в последнее время некоторые умудряются называть религиозными фанатиками. Не бывает православного экстремизма!", - заявила Поклонская.
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Мля она реально больная на голову .- полный дебилизм .
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ее в молодости по голове бабахнули, после этого чудит баба
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Суд: Лидер ХГ Калинин получил срок за убийство соседки
28.09.2017
"Православного экстремизма не бывает!", - депутаты Госдумы во главе с Поклонской поют молитву после заседания комитета по защите христианских ценностей - Цензор.НЕТ 5414Лидер "Христианского государства" Александр Калинин, арестованный по делу о давлении на кинотеатры в связи с демонстрацией фильма "Матильда", в 2002 году был осужден за убийство соседки, хорошей знакомой его матери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Красноярского крайсуда Наталью Мишанину.

В июле 2002 года Калинин, живший в то время в Норильске, узнал, что у соседки есть деньги, и рассказал об этом двум знакомым наркоманам. Те попытались попасть в квартиру без Калинина. Они ломились в дверь и отключали свет, но хозяйка им не открыла. Лишь когда в дверь постучался Калинин, соседка впустила его, поскольку он был ей знаком. В квартиру ворвались все трое. Они забрали 75 тысяч рублей, а хозяйку задушили.
Калинина задержали в сентябре того же года. В мае 2003-го он был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по статьям об убийстве и разбое. Уже в следующем месяце приговор вступил в законную силу, добавила Мишанина. Из этого можно заключить, что на апелляцию Калинин не подавал.
Осужденный отбывал срок в Норильске. Находясь в заключении, он подавал жалобу на недоплату в колонии денег, требуя учитывать северный коэффициент. Жалобу отклонили.
Кроме того, рассказала Мишанина, в январе 2003-го, то есть уже находясь в СИЗО, Калинин получил два года условно по обвинению в подделке документов.
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Зато бывает "православие головного мозга". У некоторых самая тяжелая степень.
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Поклонская - несчастная женщина, она нездорова и нуждается в помощи специалистов.
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Мабуть, немає іншої конфесії, крім кацапо-православних, котрі би не виконували жодну заповідь свого бога, більше того, ще й пишалися цим.
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Відкрию невеличку таємницю - 98% прихожан ніколи не читали Біблію.
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А якби прочитали, то все одно розумнішими не стали би...
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Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят - Они будут тоже трудны.
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Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.


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только портреты на стене меняй,и всё по новой...
нарасиюшка,куле..
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понятие руцькой идентичности включает пять групп факторов: этнические руцькие, носители руцького языка, приверженцы ортодоксального православия, славянские народы и жители географического пространства российской империи, российской педерации или совецкого союза.

шмара обрабатывает свою часть скреп
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цука!!! я не буду спрашивать у всех ли есть крест на шее......
завтра она спросит у всех ли здесь сидящих, сделан чик-чирик одного места!!!
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Только представьте, скольким людям эта сумасшедшая жизней испортила, пока прокурором в Украине была.
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Обмен: Раша отдала в Украину Надю Савченко,а Украина отпустила в Рашу Наталку Поклонскую.Теперь у обеих стран - проблемы.
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Вроде Портников уже писал в своем блоге о Поклонской, что лучшего биндеровского агента по практическому развалу пидорашки не придумать нашему СБУ!! Что-то в этом есть рреально, маразматическо-практическое-православно-скрепное. Там же запоребриковое стадо, а она уже собрала под свои знамена православных-фундаменталистов...хотя по-идее должна давно в дурдоме лечиться..) ох, веселые времена ждут рассею!
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Даниил 11:23,24
"Ибо после того, как он вступит в союз с ним\дьяволом\, он будет действовать обманом, и взойдёт и одержит верх над малым народом. Он войдёт в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его; добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени."
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Друзья, Россия замечательный ДУРДОМ! Какая бесплатная экскурсия!!!
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На самом почетном для кацапов месте лежит тельце того кто расстрелял их царя. поклонскую это не беспокоит? на кино она набросилась как дура...
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А в кацапской киноподелке "Викинг" святой Владимир насилует все что движется, а поклонская ни гу гу, не порядочек! Рукожопное отношение к скрепам сакральным, надо бы гундяю на нее епетимию наложить.
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Интересно, а Рамзан разрешил это лицедейство? А то кто будет исламские ценности на кацапии защищать?
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Рамзан за американские тугрики готов кретится в православие там дело не в религии вовсе
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Это вряд ли. Долляров у него хватает. Скорее хуйло себе обрезание сделает
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не согласен в крайнем случае обое примут будизм лиш бы только Европа газ и нефть покупала
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хуйло может хоть в секту адвентистов седьмого дня записаться , ему ватники все простят. А Рамзан без Корана простой абрек, его имамы сразу к секир-башка приговорят
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Извините, а кто такой ентот Константинов. Первоапостол, папа римский или патриарх. Он может хуйла только к браткам в авторитете причислить. И то ему, кремлевской шестерке по рангу на пахана тянуть не положено
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 2 ч2 часа назад
Гражданская война в Сирии.
Россияне из ИГИЛа перерезали дорогу в Дейр эз Зор из Пальмиры.
По этой дороге асадиты снабжали других россиян - которые за них.
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Сирийские военные при осмотре одного из зданий, в котором ранее находились боевики ИГИЛ, нашли флаг Украины, оружие, пачку сигарет производства России и журнал с кроссвордами.Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице Syria Today в Twitter.
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"Не бывает православного экстремизма!", - заявила Поклонская.

"Православного экстремизма не бывает!", - депутаты Госдумы во главе с Поклонской поют молитву после заседания комитета по защите христианских ценностей - Цензор.НЕТ 5647
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Давай Натаха, за царя за отєчєство, дійсно гарна робота
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Даешь православную революцию в Раше! Поклонскую - в царицы Раши вместо царя Путина!
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Не знаю даже над чем сильнее ржать. Над тем что п*здит Попуклонская или то что на заднем плане поп снимает видео на японскую камеру.
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По долгу службы приходится общаться с людьми каждый день и вот что заметил... Не в обиду нормальным, полностью адекватным, верующим людям, многие из тех кто показательно выставляют своё "верование" напоказ, потом громче всех в буквальном смысле слова матерятся когда их что то не устраивает и им не идут навстречу... Ну и само собой многие из них считают себя априори лучше тех кто явно не разделяет их убеждений...
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Депутаты Госдумы во главе с Поклонской торжественно сосут член жыдомасноскому ставленнику Хуйлу.
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Религиозный фанатизм (лат. fanaticus - исступленный, неистовый) - слепая, доведенная до крайней степени приверженность религиозным идеям и стремление к неукоснительному следованию им в практической жизни, нетерпимость к иноверцам инакомыслящим[1]. Религиозный фанатизм особо явно проявляется в религиозном сектантстве. Это крайняя степень увлечения религиозной деятельностью с созданием из неё культа, поклонением и растворением в группе единомышленников[2]. Религиозный фанатизм обычно основан на святости жертвы во имя религиозных принципов. Его психологическая основа - вера[3]. Характерно преобладание эмоционального над рациональным.
Среди основных типов религиозных фанатиков выделяют пассивно-созерцательных и активно-экстремистских.
Религиозно-фанатичные настроения используются для разжигания ненависти к представителям других вероисповеданий и расправы над еретиками. Религиозный фанатизм является, по мнению специалистов, одним из важнейших побуждений террористов-смертников[4].
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Не бывает православного экстремизма!.....

Хммм.. А как же не убий? А как же возлюби ближнего своего как самого себя?
А как же не укради? Не укради землю, не укради заводы, не укради ископаемые. Ведь они не твои.... а даны не тебе, и то лишь во временное пользование. А???
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Православного экстремизма не бывает!", - депутаты Госдумы во главе с Поклонской поют молитву после заседания комитета по защите христианских ценностей. ВИДЕО
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