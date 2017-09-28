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 СБУ задержала в Запорожье "специалиста по коммуникациям ДНР". ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье пропагандиста незаконной организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.


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Правоохранители установили, что житель Запорожья в течение 2014-2016 годов работал в так называемом "комитете социальных коммуникаций ДНР".

По данным СБУ, он готовил и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни. По информации спецслужбы, агитатор получал задание и согласовывал антиукраинские материалы непосредственно с кураторами из РФ, которые финансировали сепаратистские веб-ресурсы.

"Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник после "творческой паузы" получил задание вернуться в Запорожье для организации заказанной Кремлем информационной компании против нашей страны. Пропагандист, в частности, планировал подобрать за деньги "массовку" для проведения в области фейковых акций протеста. Сотрудники спецслужбы задержали пропагандиста сразу после возвращения в родной город. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и носители информации с доказательствами подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме", - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого выявлено резюме для трудоустройства на работу в пророссийских и сепаратистских медиа.

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Нет лосей все больше арсенальньіе складьі интересуют,а єтого- " ждут дома", є така проглямма для спасения сепарни от ответственности.
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СБУ задержала в Запорожье "специалиста по коммуникациям ДНР".

Стеця что-ли?
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Надеюсь, что обменяют. В пропорции 6 "специалистов из лднр" на 1 нашего.
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шестерок ловят.
Когда уже будут возбуждены уголовные дела против главных террористов- захараста и плотвы?
Когда об этом появятся ведомости в ЕРДР?
Когда "лпидеры молодых рэсбублик" будут объявлены в международный розыск?
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Я один заметил, что в резюме у этого тридвараса участие в шабаше мудачуковского "Украинского выбора" означено как заслуга, наравне с членством в террористической организации "Русский мир Запорожья"?...
Когда обыски в норах мудачука?
Или дождетесь, что народ сам проведет эти обыски, как в Межигорье, а заодно и ваши будки прошерстит...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ задержала в Запорожье "специалиста по коммуникациям ДНР". ВИДЕО
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