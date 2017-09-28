 Апелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО

Сообщается, что девушку отдали на поруки нардепам Мустафе Найему и Григорию Шверку. Такое решение в зале восприняли аплодисментами.
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Напомним, вчера в Одессе несколько сотен человек, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов и чиновники городского совета, пришли проститься с 12-летней Снежаной Арпентий и 8-летней Софией Мазур, которые погибли во время пожара в детском лагере "Виктория".
В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Венгрия должна быть утилизированная, цыганский евробиомусор размазан по ес.
Даешь новую военную контразведку, которая специализируется только по делам военных угроз, сбу же крышует коррупционные потоки.Потому только ГУР в разных цветах и формах
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Но ведь єто опять имитация совести,правосудия,и сострадания,но люди уже устали и потеряли надежду на правду .
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Масса давно уже есть,но - "путин нападьоть" .
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Кожен повинен на робочому місті нести відповдальність- повар мити руки,продавщиця перевіряти те чим торгує і вимагати сертифікати , навіть якщо ти - найнищий гвинтик в цьому механізмі, потрібно хвилюватися і за людей і за себе.
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