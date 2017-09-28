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 Апелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО

На поруки ее взяли двое народных депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, одесский апелляционный суд отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория" Наталью Янчик, сообщил в Facebook нардеп Мустафа Найем. Депутат опубликовал соответствующее видео на своей странице.
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Сообщается, что девушку отдали на поруки нардепам Мустафе Найему и Григорию Шверку. Такое решение в зале восприняли аплодисментами.


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Напомним, вчера в Одессе несколько сотен человек, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов и чиновники городского совета, пришли проститься с 12-летней Снежаной Арпентий и 8-летней Софией Мазур, которые погибли во время пожара в детском лагере "Виктория".

В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Здравый смысл - нет, пока не совсем торжествует, но пробивает себе дорогу.
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ничего он не пробивает ..Это очередная путанная нитка , благодаря которой чинуши будут тоже избегать наказание поруками ..Девка тут нп причём ..Директор должен был отвечать .
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Нашли виноватую 22-летнюю девчонку... Вообще кто приказ такой издал - о назначении ее ответственной по пожарной безопасности, должен был занять ее место в зале суда, гниды шокорыговские
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а почему рядом не сидел пожарник которые делал приёмку и проверки?!
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Приказ издал директор лагеря Саркисян. Его арестовали первым.
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Это, наверное, правильно. Но на ней тоже лежит доля ответственности. Ее же никто не заставлял расписываться, соглашаясь с текущим положением дел?
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Формально - да, но мы почти все проходили т.н. "инструктажи" и пожарной и другим "безопасностям" (всего не вспомню) и прекрасно знаем, чего стоит эта подпись в журнале.
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Це ти ніколи не був у суді. Суд в першу чергу досліджує документи. На будь-якому підприємстві існує система проьтпожежної безпеки. Відповідальність вцілому несе директор. Але він делегує свої права іншим співробітникам. Якщо заходиш в приміщення , повинна бути табличка -хто відповідальний за дотримання ППЖ в данному конкретному приміщенні. І незнання законів не звільняє від відповідальності. Є журнали з інструктажу, інструкції, є підписи. Кожен повинен нести свою частку відповідальності.
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"утилизация ватников" это парашенкавский троль я давно его наблюдаю в спам гниду шакаладную!
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Бедная девка ,твари соевые сделают её крайней и отправят на зону а с самих ,как с гуся вода.
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А где обещанное видео? Или это у меня что-то с настройками Мозиллы?
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75% не сдавших украинский язык в Берегово, есть нападение цыганского евробиомусора на украину.Это акт агрессии.
Венгрия должна быть утилизированная, цыганский евробиомусор размазан по ес.
Даешь новую военную контразведку, которая специализируется только по делам военных угроз, сбу же крышует коррупционные потоки.Потому только ГУР в разных цветах и формах
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На рядового чи сержанта, який в цей день в наряді був(( У нас же Скнилів повісили на пілотів, а організатори, які не змогли обладнати місця для глядачів згідно всіх норм і на безпечній відстані, не були покарані.
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Калинівку ніззя - вихователька ж була в КПЗ. А от Балаклавські склади можна. Іловайськ теж. Ну, й Майдан (бо там досі ніхто не винуватий).
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Под видом лося скрылась из КПЗ и проникла на склады... Чем не вариант?
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Наем мудак,но сделал хорошее дело,за это ему спасибо.Жаль девушку,твари с нее еще много крови выпьют.
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Итог более 3х лет :Нонешняя,как и предыдущие исполнительные и законодательные власти Украины-никчемны.Народ Украины из-за предвыборной гречки -у разбитого корыта.Только наша прекрасная молодь может сменить алчные Банды ПП и НФ
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" виноватьій" найден,нардепьі пороявили благородство, мєр Одессі сделал скорбное лицо на похоронах предьявив "сострадание" родителям,остальньіх -купил ,и все так чинно ,благородно,по старому ...
Но ведь єто опять имитация совести,правосудия,и сострадания,но люди уже устали и потеряли надежду на правду .
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для революційних перетвоень в країні потрібно щоб сформувалась критична маса свідомого громадянського суспільтва
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а вьі задумайтесь почему война растянута как мьільная опера.
Масса давно уже есть,но - "путин нападьоть" .
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не певен, гадаю, що за останні 3, 5 роки ще встигла: втрати на війні, добровольці по тюрмах, молодь тікає до Польщі...
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А толку? Чтобы однотуровые очередное "дерьмецо" выбрали?
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Як завжди, просту бідну людину роблять цапом відбувайло, а ворон ворону око не виклює- Труха і ко можуть спокіно почуватися поки Порося при владі
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Они приговорили к смертной казни провод электрический через иссечение. Это провод виноват, что труха залепуху построил
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Цинічні тварюки з трухлявим підсвинком Одеси отримали-таки ляпаса від людей! І не всі судді продалися ківаловській бидлоті ! Є також депутати,що за людей.Це дає нам надію на майбутнє.А виховательці треба подавати на відшкодовування моральної шкоди,завданої циніками та злодіями при владі і під владою.
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А жаль, що не випустили раніше, бо можна ж було на неї повісити Калинівські склади. А так тільки Балаклавські.
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Сподіваюся ,що ця дівчина винесла урок на все життя- якщо ти десь поставила свій підпис, то потрібно за це відповідати.Як би там не було, але вона повинна була писати докладні про не працюючу сигналізацію,доводити до відома в письмовій формі керівніцтво, що дітей б'є током.
Кожен повинен на робочому місті нести відповдальність- повар мити руки,продавщиця перевіряти те чим торгує і вимагати сертифікати , навіть якщо ти - найнищий гвинтик в цьому механізмі, потрібно хвилюватися і за людей і за себе.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАпелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО
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