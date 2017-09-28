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 Основными причинами ЧП в Калиновке является "заскорузлость" системы освоения средств и охрана, за что отвечает Генштаб, - Матиос (обновлено). ВИДЕО

матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что Украине будет крайне сложно возобновить уничтоженный взрывами на артиллерийских складах в г. Калиновка Винницкой области, г. Балаклея Харьковской области и г. Сватово Луганской области боевой запас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

"Исходя из чрезвычайно больших потерь за последние два года боеприпасов вследствие чрезвычайных происшествий или вследствие подрывов, государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался - это ужасающие сотни миллиардов гривен", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.

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Главный военный прокурор подчеркнул, что основными причинами, по его мнению, является "заскорузлость" системы освоения выделенных средств и охраны на артиллерийских складах, за что отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные причины, по моему глубокому убеждению, это заскорузлость системы освоения и выделения средств, и охрана. За это отвечает Генеральный штаб министерства вооруженных сил", - подчеркнул главный военный прокурор.



Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.

Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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Вообще это маразм разместить стратегические склады боеприпасов в Балаклее и Сватово, очень близко от границы с рашкой, в случае войны рашка разбомбит их авиацией или ракетным ударом за 30 минут. У Украины нет систем железный купол как в Израиле или пэтриот как в США чтобы помешать этому, да и смысла нет размещать стратегические запасы так близко от рашки. Даже сраный беспилотник создаёт проблемы можно представить что будет в случае полномасштабной войны.
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еще один такой взрыв и стрелять пушкам реально будет не чем,и ваш порох будет говорить я не запрещаю стрелять просто нечем
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НовоРоссия это по сути Украина.
Плешивый педофил знает что сказать и что делать....Хрюкайте дальше
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Порошенко продаст Рошен с Липецкой фабрикой, может, покроет немного свой долг перед Украиной за свое разгильдяйство
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При СССР на территории Украины было три военных округа. В каждом округе три общевойсковых, одна танковая и одна воздушная армии. Свыше 800 тыс человек личного состава. Тысячи танков, стволов артиллерии, систем залпового огня и минометов. Вся эта армада в случае войны предназначалась для броска в южную Европу. Для её обеспечения боеприпасами и создавались эти огромные склады боеприпасов, которые сейчас взрываются один за другим.Тридцать лет хранения (как минимум) да ещё и в наших условиях. Тут и диверсантов не надо.Нужно ли сейчас Украине такое количество снарядов, на то количество стволов что у нас сейчас реально в армии? Конечно же нет. В той же Калиновке, например, уцелело 70% хранения.Более чем достаточно. Так что все эти стенания Матиоса о "крайней сложности возобновления боезапаса" не более чем досужие вымыслы. Зачем он это делает - это уже другой вопрос. Можно, например, предположить что затраты на утилизацию были бы несоизмеримы с затратами на эвакуацию населения.
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Ну так выберите, что поновее да получше, остальное сожгите, чего хранить то. Или на Даунбасс отправьте, они вам его бесплатно утилизируют.
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Ну так выберите, что поновее да получше, остальное сожгите
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Вполне вероятно что именно так всё и произошло.
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Доказательств конечно же нет, но вот эта херь со складами, которые ВДРУГ что то начали гореть по всей Украине, наводит меня на мысль, что ФСБшники через своих людей во всех институтах власти проводят диверсии с целью показать США, что Украине предоставлять оружие, технику, спецобмундирование, не стоит, бо она за пару суток сгорит вместе с миллиардами средств налогоплательщиков США. И пока что у них это получается.
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а у меня есть другая версия, чем меньше у ВСУ совковых боеприпасов и оружия тем быстрее их (ВСУ) подсадят на дорогущее натовское (= амерзское) оружие и боеприпасы. Хочешь найти виновного в чем-то - ищи кому чем-то выгодно более всех
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Виявляється в разі відкритих воєних дій з кацапами, їм достатньо запустити 5-6 ракет з звичайним боєзарядом і ми будемо вилами воювати? А-у Турчинов, це твій про#об в першу чергу
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Диверсант Матіос зовсім берега поплутав. Вже у прямому ефірі доповідає кремлю про виконане завдання. Добре, хоч прямих виконавців не назвав, щоб їх пуйло до нагороди представив
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5 основных военных складов Украины Плешивый педофил уничтожил,что после этого начнётся догадайтесь с одного раза.
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А американцы предупреждали еще в 2014 году что если Украина не избавится от корупции и не построит сильные войска то она продолжит терять свои територии в часности южные и восточные но очевидно наш главнокомандующий ложил болт на советы союзников и решил что он мессия
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і що саме цікаве _влада нізащо не несе відповідальність
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Когда долбанные военачальники уяснят себе, что борьба с врагом это уничтожение боеприпасоов на складах с которых идёт поставка их в ОРДЛО. Клин должен вышибается клином. Уничтожен склад боеприпасов на территории Украины в ответ должен быть уничтожен склад боеприпасов на территории противника, тогда и меньше будет потерь на линии соприкосновения. Суки генеральские не нойте а работайте.
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блинн ... ты представляешь сколько лет на Колыме придется загорать укродиверсантам если поймают?
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красиво сказала говорящая лошадь РАБссии перед вторжением 1 марта 2014 года:
мы для Украины делаем всё возможное и невозможное для выхода из кризиса...
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Народ тягне з 1917 року цих "жидобандерівців" на собі і несе навязану ними "колективну відповідальність" за їх щасливе та сите майбутнє. Пора зрозуміти що є "ми" і "вони". І саме доних потрібно застосувати "колективну" відповідальність, а не слухати цю хуйню про "колегіальне прийняття рішень", яке позбавляє відповідальності згідно встановленими ними для себе законах... По совісті, наприклад, якщо епідемія африканської чуми, то всіх свиней вирізують та спалюють (разом з поросятами та підсвинками). У нас єпідемія корупції! І не в свинарнику Конча-Заспи, а в АП, Кабміні, ВСУ...
"Шо неясно"?
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Вам не здається, що виникає певний парадокс: варто комусь лише натякнути на реальний стан справ - і він автоматично зараховується до агентів кремля, друзів карлика і таке інше. Я не лише Матіоса маю на увазі. Від кого приховувати кричущі факти? І у ватників, і у америкосів інформації більше, ніж у нас всіх разом взятих.
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а это значит что действующая власть обманывает нас
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Джон Рэмбо 35 лет назад уничтожал склады советских боеприпасов обыкновенным Арбалетом со специальной насадкой,горели взрывались что спичка возле газовой колонки
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Полковник КГБ Илья Старинов,старый советский террорист выпустил книжечку для БЫДЛА, называется "Записки террориста",вы пля понятия не имеете что такое рюсские ПАСКУДЫ и что они умеют
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Кто заплатит за эти убытки? Пусть достают из своих офшоров! Народ за эти убытки платить не должен!
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З того шо гуглиться. Один 152мм постріл (снаряд+заряд) на паРаші в 2015 коштував 18 тис.грн. Згоріло близько 1.5млн. пострілив. 30-40 млрд.грн. Як в нього вийшло сотні млрд. Винник точніше порахував.
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Говорят о потере А какого года производство этих зарядов Наверно это еще советекие Какой прок от того что они лежали десятилетия и никогда не были бы использовыны
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Ура!!!!! Дерибан намечается!!!! Про себя и с грусным лицом но радостью в душе отметил один из самых "честных" (с засекреченной декларацией, что бы не расстраивать до слез умиления граждан собственной нищетой) наших " слуг".
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неужели страны Варшавского договара и ряд бывших республик СССР утилизировали все военные запасы, а Украина до сих пор держала?
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как раз страны Балтии и бывшего Варшавского договора освободятся от древнего советского барахла.
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дебилы, считающие бабло, не понимают - деньги, вложенные в боеприпасы, оружие, средства доставки - это уже потярянные ресурсы, вырванные из глотки народа
ОНИ НИКОГДА НЕ ОКУПЯТСЯ
поэтому считать военные расходы - всё-равно, что считать расходы на погребение очередного фараона
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идьот гражданская вайна -матиос(скромный еврей)
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А куда этот Мудиус смотрел раньше? Пилил наверное?
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Барыги и мыслят по барыжнему, им только бабло на распил давай или законы меняй. Поскольку с имеющимся финансированием и законами они не способны выполнять никакой работы.
Хотя, численность внутренних войск у нас такая, что давно можно было к каждому складу для охраны приписать по батальйону ввшников. Но, страх своего народа не позволяет отвлекать ценные кадры бройлеров на охрану особоважных объектов. Пухлые задницы важнее складов с боеприпасами.
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ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ПРИ ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ У НИХ ЛИЦА ДРУГИЕ БУДУТ !!!
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Ой ли? Ну представь себе военное положение по версии Порошенко, Гройсмана и Авакова.
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На четвертый год войны у нынешних чивников Украины появился аргумент для оправдания их четырехлетнего саботажа защиты Украины:
не чем воевать.
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Основная причина в том,что Украиной керуют ВОРЫ ....
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нельзя такое писать, а то путен отпадет. и не воры а украинские реформаторы.
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Зато теперь весь мир увидел, что дать властям Украины летальное оружие - это все-равно, что дать обезьяне гранату
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Короче говоря, причиной стала - какая-то неведомая х...ня!
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"заскорузлость" системы. Такой формулировкой всё, что угодно, даже чёрта можно оправдать)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОсновными причинами ЧП в Калиновке является "заскорузлость" системы освоения средств и охрана, за что отвечает Генштаб, - Матиос (обновлено). ВИДЕО
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