 Основными причинами ЧП в Калиновке является "заскорузлость" системы освоения средств и охрана, за что отвечает Генштаб, - Матиос (обновлено). ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.
"Исходя из чрезвычайно больших потерь за последние два года боеприпасов вследствие чрезвычайных происшествий или вследствие подрывов, государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался - это ужасающие сотни миллиардов гривен", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.
Главный военный прокурор подчеркнул, что основными причинами, по его мнению, является "заскорузлость" системы освоения выделенных средств и охраны на артиллерийских складах, за что отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Основные причины, по моему глубокому убеждению, это заскорузлость системы освоения и выделения средств, и охрана. За это отвечает Генеральный штаб министерства вооруженных сил", - подчеркнул главный военный прокурор.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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Плешивый педофил знает что сказать и что делать....Хрюкайте дальше
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Вполне вероятно что именно так всё и произошло.
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мы для Украины делаем всё возможное и невозможное для выхода из кризиса...
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"Шо неясно"?
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ОНИ НИКОГДА НЕ ОКУПЯТСЯ
поэтому считать военные расходы - всё-равно, что считать расходы на погребение очередного фараона
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Хотя, численность внутренних войск у нас такая, что давно можно было к каждому складу для охраны приписать по батальйону ввшников. Но, страх своего народа не позволяет отвлекать ценные кадры бройлеров на охрану особоважных объектов. Пухлые задницы важнее складов с боеприпасами.
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не чем воевать.
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