 Правоохранители задержали двух охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У" офицеров в нетрезвом состоянии, - Матиос. ВИДЕО

"Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию, - вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которого хранятся ракетные выстрелы для ракет военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точки-У", - сообщил Матиос.
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Однако, главный военный прокурор не отметил, в какой именно части произошел инцидент.
Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших - две женщины, они доставлены в медицинское учреждение.
В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка.
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. выховатлькивиновные найдены... можно вздохнуть с облегчением!
вот пишу, а внутри все клокочет от злости!!!!!!!!!!!!! доколе, люди???
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Армія. Четвертий рік війни.
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Пардоньте, а в чем именно сенсация:
1) что старшие ахфицеры бухают по месту несения службы?
2) что в Украине еще остались "Точки-У"?
3) что еще остались несгоревшие склады?
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Погонам нихрена не грозит. Могут спать спокойно. Военный прокурор "своих" не судит.
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что за муть?
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так ось чому все загорілося!!! тепер все ясно.
а перед тим матіос, мабуть запропонував їм випити "за нашу пабєду"
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- Чтоб никто не догадался.
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"беркут"нацгвардия, укомплектованная новейшей техникой и вооружением, тем временем охраняет, окружив в три кольца, офис мертвячука и жопу пэти барыженка от "агентов кремля".
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