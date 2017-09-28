EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  3433  62
Все про:задержание (6252) пьянство (821) Матиос Анатолий (542)

 Правоохранители задержали двух охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У" офицеров в нетрезвом состоянии, - Матиос. ВИДЕО

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Правоохранители задержали двух охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У" офицеров в нетрезвом состоянии. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Загрузка видео...
"Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию, - вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которого хранятся ракетные выстрелы для ракет военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точки-У", - сообщил Матиос.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Данных о работе беспилотника или задержании диверсантов в районе Калиновки у следствия нет, - Матиос

Однако, главный военный прокурор не отметил, в какой именно части произошел инцидент.

Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших - две женщины, они доставлены в медицинское учреждение.

В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вот и "стрелочники")))) долго ж их искали))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и зачем это на всю страну озвучивать было-чтобы ещё больше страну в грязь втоптать в лице мирового сообщества???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мозгов нет вот и ляпает. Теперь точно ничего не дадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может это все так и было задумано?чтоб куйла не раздражать теми же джавелинами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты посмотри на этого Матиоса. Что он может задумать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас Президент алкаш,а тут сенсация,двух пьяных офицеров нашли))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот как таким дебилам, которые умудряются сочетать алкоголь с диабетом, доверить выбор руководства страны? в голове один кисель. вы ж Родину за пол-года просрёте, если не раньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Захер торговый партнер Барыги,и Гражданин Украины,как и Барыга.Краматорск Барыга пока не сдал в ДурНР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да я сепаратюга,хочу отделить Барыгу алкаша от Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так сгоняй в даунецк и грохни. тебе ж там рядом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
подросток, ты знаешь смысл слова "сепаратист"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
дед, откуда тебе-то знать? иди октябрятам про ленина расскажи, как ему руку жал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так употребляйте это слово по смыслу. Но скорее вы оплачиваемый петябот т.е. Г.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обратил внимание, как соевые в унисон методичку озвучили))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да у нас главный прокурор страны алкаш которого пинал ногами весь персонал в аеропорту Франкфурта и зек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще всього охороняються весілля дітей високопосадовців.Навіть журналісти не проскочать,а за ДРГ вообше мови нема!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что бы ты сделал на месте пороха начиная с 2014 или только с дивана пиз..ть мастак?!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот... выховатльки виновные найдены... можно вздохнуть с облегчением!

вот пишу, а внутри все клокочет от злости!!!!!!!!!!!!! доколе, люди???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и не важно, что эх задержали "в одной и в/ч Украины", начинали они пить они именно в Калиновке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два старших офицера теперь имеют полную возможность стать младшими...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще есть возможность спокойно уйти на пенсию и еще лет 30 сидеть на шее у государства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...офицеров в нетрезвом состоянии..."
Армія. Четвертий рік війни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...которая, наверное, вызовет сенсацию..."
Пардоньте, а в чем именно сенсация:
1) что старшие ахфицеры бухают по месту несения службы?
2) что в Украине еще остались "Точки-У"?
3) что еще остались несгоревшие склады?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот после этих откровений (а, боюсь, нам рассказали далеко не все) кто-то из "соевых на содержании" будет что-то вякать против определения причин ЧП на складах, как "преступная халатность"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
двух дебилов нашли, все остальные можете вздохнуть спокойно....Высшее руководство у нас за что отвечает??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
заметьте, сотрудников министерства "правды" в таких ветках не сыскать!!! Ни крестов, ни антихристов, ни цифровых с боевой подругой... А шо так? Эй, есть кто из минстэць?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не-е, это с дрона сбросили водку. Оказалось этого достаточно для "диверсии".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну наконец-то виновные найдены,а мы та думали долго будут искать.Вот поэтому склады и рванули.Теперь будет Виннику на кого ущерб возложить.Их бы на охрану свадьбы Луценко.А вообще это полный идиотизм,когда в стране четвертый год идет война.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как то слабо они сбербанк тот охраняли, что его замуровали кирпичной стеной)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боприпаси для ракет, реактивні вистрєли для ракет, ракети дальньої дії......Який дибіл то писав?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во! "Стрелочников" уже нашли! А дальше всё по накатанному и годами апробированному... как они умеют.
Погонам нихрена не грозит. Могут спать спокойно. Военный прокурор "своих" не судит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
виновата водка. её и накажут... очередным подорожанием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп просить порося уточнити "де зберігатиметься отримана від США летальна зброя та "джавелини" - в Балаклії чи в Калинівці?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"в состоянии полного алкогольного опьянения"_____________матиос! ЭТО СКОЛЬКО В ПРОМИЛЯХ??????? И СКОЛЬКО БУДЕТ "НЕ ПОЛНОЕ" АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ?????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо тебе еще обьяснить - это значит что лыком не вяжут ты что в стельку набуханных не видел оно так и идет когда нечем занятся давай сто грам - ок а потом еще хочется а давай еще по сто а потом пошлем гонца за второй бутылкой гулять так гулять - ты что не знаеш психологии мужской
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"На территории части объявлен сухой закон... Учтите, товарищи офицеры - сухой, а не полусухой и не полусладкий..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
бухают пацаны от безделия что тут сказать вить это же наши офицеры
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо ты не знаеш что ВСУ это наша армия если ты с парашии вещаеш то там ВСРФ
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что мрази?Он пьяный костры разводил?Порох не сдаст Матиоса,потому что за ним Иловайск и он много знает.Точно также потому и не сдают Назаренко!Пока вы не выдете на Майдан ни хера не изменится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це ппц
так ось чому все загорілося!!! тепер все ясно.
а перед тим матіос, мабуть запропонував їм випити "за нашу пабєду"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Назвавший ракету "Точка-У", находился под впечатлением от просмотра фильма "Операция-Ы".
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот и раскрыли преступление, это были пьяные, охранявшие склад)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коли таке на публіку ляпає головний військовий прокурор... Де таких полудурків набрали у вищу владу??? Ти ж не журналіст. Ти за армією наглядаєш. Це все одно, що ти сам тиняєшся по арсеналу з каністрою бензину. Воно виглядає на чмо і, очевидно, ним є... А що ти зробив для того, щоб ця вся братія боялася горілки як вогню? Цей сибарит одружився на мішку з грошима і мав цю країну в дупі. Правильно кажуть, що владу захопили і утримують бариги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да. а "беркут" нацгвардия, укомплектованная новейшей техникой и вооружением, тем временем охраняет, окружив в три кольца, офис мертвячука и жопу пэти барыженка от "агентов кремля".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравоохранители задержали двух охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У" офицеров в нетрезвом состоянии, - Матиос. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти