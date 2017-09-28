 Правоохранители задержали двух нетрезвых офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У", - Матиос. ВИДЕО

"Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию, - вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которого хранятся ракетные выстрелы для ракет военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точки-У", - сообщил Матиос.
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Однако, главный военный прокурор не отметил, в какой именно части произошел инцидент.
Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших - две женщины, они доставлены в медицинское учреждение.
В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка.
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Так противно стало - основная мысль - никто не виноват, защититься от диверсий и беспилотников невозможно. Все хорошие, не ищите козлов отпущения, все в генштабе просто пчелки.
И нет чтобы оппонентом этому вояке Жданова, Арестовича или Гриценко, нет - поэт Багринец, чи не спеца нашли.....
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Так и здесь - "генштаб и порохня не виноваты" и пошло поехало...........
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Залишилося ще затримати бомжа Васю, який розводив багаття, щоб підсмажити забитого ним щура, але багаття перекинулося на суху траву, здійнялася велика пожежа на декількох гектарах та перекинулася на військові склади в Калинивці.
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кроме двух пешек.... а пили они от хорошей жизни, высокой зарплаты, строгой дисциплины.... не армия а санаторий какой-то. Хотя о чем мы мечтали.... эта армия типичная совковая школа и не исправима ничем. Образование нулевое.... оснащенность нулевая. Ими руководят такие же дебилы возможно хотящие что-то поменять, но не знают как.
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вот сразу написал чисто с повинной) или ты кацап судя по гонору или быдло которое в своей жизни кроме своей комнаты и бутылки водки не видело, выбирай что больше нравится)
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