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Все про:задержание (6254) пьянство (821) Матиос Анатолий (544)

 Правоохранители задержали двух нетрезвых офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У", - Матиос. ВИДЕО

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Правоохранители задержали двух охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У" офицеров в нетрезвом состоянии. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Хочу сказать одну вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию, - вчера в одной из частей на территории Украины, на складах которого хранятся ракетные выстрелы для ракет военной прокуратурой и военной службой правопорядка были обнаружены на месте несения службы два старших офицера, которые находились в состоянии полного алкогольного опьянения. Они охраняли и обеспечивали охрану складов, на которых хранились реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точки-У", - сообщил Матиос.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Данных о работе беспилотника или задержании диверсантов в районе Калиновки у следствия нет, - Матиос

Однако, главный военный прокурор не отметил, в какой именно части произошел инцидент.

Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших - две женщины, они доставлены в медицинское учреждение.

В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка.
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Матиос их через тепловизор увидел? А куда смотрит армейское начальство, включая главнокомандующего, чтобы такого не было. Матиос начинает отмазывать генералов
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Вчера на Експрессо смотрел отмазки военных https://www.youtube.com/watch?v=weSvirJNKIs
Так противно стало - основная мысль - никто не виноват, защититься от диверсий и беспилотников невозможно. Все хорошие, не ищите козлов отпущения, все в генштабе просто пчелки.
И нет чтобы оппонентом этому вояке Жданова, Арестовича или Гриценко, нет - поэт Багринец, чи не спеца нашли.....
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Есть еще главный порохобот Медведев, так он нес вообще пургу, типа, вот даже в странах с суперспецслужбами происходят теракты и т.д. Но, дятел, не понимает, что там теракты против гражданских, место предсказать невозможно, а у нас склады в конкретном месте, это военный объект, его нужно хорошо охранять.
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Это как на рашка ТВ. Есть конечное утверждение, и под него в течении передачи подбираются "факты" и "доказательства". Вырываются из контекста данные.
Так и здесь - "генштаб и порохня не виноваты" и пошло поехало...........
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Щоразу як бачу цього матіоса - хочеться його удавити...
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это просто говорящая крыса..что ему говорят то он и вещает..
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Оказывается полномочия таки есть Г-н Матиос! Тогда таки вы в команде просравших на фейерверк 800млн$.
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Правоохранители задержали двух нетрезвых офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У", - Матиос.

Залишилося ще затримати бомжа Васю, який розводив багаття, щоб підсмажити забитого ним щура, але багаття перекинулося на суху траву, здійнялася велика пожежа на декількох гектарах та перекинулася на військові склади в Калинивці.
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А что такое " они охраняли реактивные выстрелы для ракет"?) у ракеты и так реактивный двигатель есть.
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Это типо он в тепловизор рассмотрел что они охраняли "реактивные выстрелы для ракет" точка У)
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Это типо он в тепловизор рассмотрел что они охраняли "реактивные выстрелы для ракет" точка У)
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Надеюсь,указанным офицерам выдали премию.....или повысили в звании?
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всех отмазал(
кроме двух пешек.... а пили они от хорошей жизни, высокой зарплаты, строгой дисциплины.... не армия а санаторий какой-то. Хотя о чем мы мечтали.... эта армия типичная совковая школа и не исправима ничем. Образование нулевое.... оснащенность нулевая. Ими руководят такие же дебилы возможно хотящие что-то поменять, но не знают как.
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яйценюк.а ты где служишь??? не в ольгино???ты армию своими лапами не "хапай"мордва недошкваренная.
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сам прихожу.
вот сразу написал чисто с повинной) или ты кацап судя по гонору или быдло которое в своей жизни кроме своей комнаты и бутылки водки не видело, выбирай что больше нравится)
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как я понял вы считает майорские и полковничьи должностя слабо обеспечеными? Ну, тогда чё не пошли в таксисты или сантехники?
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Все нормально. Пойманные офицеры были пьяны в соответствии с новыми стандартами НАТО...
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Когда задержали? До взрывов? Или после? Если после, то, может люди стресс снимали. Короче, козликов нашли, сейчас всех собак на них повесят. За3.14зделся товарисч Матиос
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А ЧТО УЖЕ ОФИЦЕРЫ ПАТРУЛИРУЮТ !!! А ГДЕ СОЛДАТЫ !!!??? ИЛИ ЗУБЫ ЗАГОВАРИВАЕТЕ ВЕЩУНЫ !?)
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солдаты могли быть и в карауле, а вот отцы-командиры занималося привычным делом
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тут есть на ветке те кто служил в артиллерии и охранял артсклады???
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матиос и вся шобла повязана одной цепью за яйки - один может отыметь всех и по этому все будут стоять за одного, только так это работает
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Йо-моё, такое впечетление, что никто из вас не видел бухими полковников.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПравоохранители задержали двух нетрезвых офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У", - Матиос. ВИДЕО
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