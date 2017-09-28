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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС России разбивается на аэродроме в Калужской области. ВИДЕО крушения

В сети появилось любительское видео аварии, произошедшей в середине сентября с бомбардировщиком Ту-22М3 российских ВКС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как самолет при наборе скорости на взлете начинает резкое торможение. В хвосте видно раскрывающиеся тормозные парашюты. Для полной остановки самолету не хватает взлетной полосы и он продолжил торможение по грунту.
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15 сентября сообщалось, что в Калужской области бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на аэродроме Шайковка. Никто не пострадал.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Восстановлению не подлежит", - стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских ВКС разбился на авиабазе в Калужской области. ВИДЕО
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після Калинівки це відео має підняти наш настрій ...
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думаешь в калиновке боеприпасы были моложе этой тушки?или в более исправном состоянии?
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Супер-техника...дрова, времён глубокого застоя.
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Ни хрена страшного: на нём ещё землю вовсю пахать можно.
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Це дійсно, дууууже добре! Але, коли у тебе взлітає в повітря 1 лярд долярів США,- якось пофіг "що за корова здохла у сусіда"! Краще напишіть (якщо є у кого інформація): кого з генералів вже посадили за вибухи в Сватові, Балаклєї, Маріуполі та Калинівці!
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за Іловайськ "декого" навіть підвищили ...
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Мьі сейчас прослушаем самьіе диковинньіе новости со всего мира,чтобьі не вспоминать о взорванньіх арсеналах, тихо , не мешай!
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как это "никто не пострадал" ? а грибов сколько вытоптали и еще там два зайца в кустах умерли от смеху)))
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Ето типа сладкая микстурка после того как у нас на миллиарды долларов боеприпасов рашисты взорвали?
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Новость вообще-то от слова "новый". А это информационный онанизм.
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А что нет? только за Калинвку сходу была озвучена сумма в $ 800миллионов а расчистят окажется что еще столько же. А остальные склады в два раза большие которые выгорели полностью? Да и я знаю не по наслышке как *наша* власть приуменьшает воровство и потери. Например когда у нас под Киевом украли земли на $300 миллионов по нашим СМИ звучала сумма в 300 тысяч грн.тоесть на несколько порядков занижена.
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Если учесть что производства этих видов боеприпасов в Украине нет и нужно строить заводы, то да выйдет на миллиарды.
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Качество видео хреновое... но из распознавательных знаков увидел только звездочку на стабилизаторе... это как??? а де триколор????
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там у мордвы это и есть обозначение. крысный сатанинский зиккурат. они ими все ватолеты обозначают.
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в жопе у тебя триколор чеченский туда сюда делает)))))
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...с америкосами они, блеать,воевать собрались.
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- Куме, а ви чули шо кацапи на місяць зібрались летіти?
- Шо геть усі?
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літак зразка 69 року_ значно важче повітря (по Задорнову
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ТУ-22М3 оценивается примерно в 29 млн долларов. Надеюсь, восстановлению не подлежит.
Что-ж, неплохо, совсем неплохо.
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Если бы он не расбился, его сбили бы солдаты НАДО! Дидываевале!!!
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эх, если бы рвонул - смотрелось бы много красивее.
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Какая боль,
Какая боль,
Вейшнорцы-кацапы,
12:0
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Да ладно. Им не в первой такое. Разбили и разбили. Странно было бы если б в России ничего не случилось.
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Если на Пидороссии за месяц не разбивается не один ватолёт , то это очень удачный месяц для коцапни .
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льотчик:
- розумієте, хлопці, вже хотів злетіти, аж бачу - путєн іде в кінці літної смуги!
- так треба ж було давити!
- то ж я його тільки в полі наздогнав!
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опять по тупости своей касабский летун педальки газа и тормоза перепутал.
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В РФ такой же писец приходит совковому наследию как и у нас. Ресурс людской и научно технический практически исчерпан. До последнего времени, эту агонию удавалось гасить нефтебаксами. А теперь и их нет. У них один выход или пытаться измениться, как это со скрипом, кровью и потом, но пытается сделать Украина. Или отправится в небытие. К счастью для нас они выбрали второй путь.
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До 3,4 млн. тонн бомб сбросили союзники на Германию с 40 года по 45-ый. 4 млн. тонн боеприпасов, по моему, произвел вермахт. На пороха, взрыватели, капсюли и сами боеприпасы в отдельные годы уходило треть военного бюджета. Я не помню, сколько потратил СССР за войну - 10 или 12 млн тонн.

Так вот. На начало АТО у нас было 2,2-2,4 млн. тонн боеприпасов на складах. На 60-70 тысяч человек на пике плюс обучение в тылу до 200 тысяч силовиков - не на 7 млн. человек как в вермахте… Из этих 2,2 млн тонн до 17 года нужно было утилизировать до 500.000 тонн. Утилизировали чуть более 200.000. Чтобы вы понимали масштабы.

Так что рептилоиды, Путин на БПЛА или фермеры поля подожгли - оно будет взрываться. Потому что на десятках складов оперативного и тактического звена лежит гнили сколько, сколько сбросили за полтора года мировой войны на Германию. А подземные хранилища, разминирование, создание складов вне населенных пунктов, освещение и сигнализация - это еще лет 10-15. Такие дела. С другой стороны - 5% ВВП на оборону не предел. Бывало и 20%. И больше. И все равно заплатите пожарным, местным, погибшим пособия, да и закупать к РСЗО ракеты, то вам не карандаши в Болгарии…

Это не считая репутации - теперь в каждой фото о реформах ловите людей с фотками взрывов. Потому что субсидии 5 млн. бабушкам, две пенсии в ДНР и мосты по 255 млн. Вот такая, сука, диалектика…
Кирилл Данильченко
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Военно космические силы даже от земли оторваться не могут) Уровень епта))
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Было бы не плохо , если бы однажды потерпел крушение бомбардировщик ядерными боеголовками на борту где то над москвой
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хорошие были самолеты, пока в Полтаве стояли...
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Схоже його забули заправити. Бо з повними баками він запалав би як сірник.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС России разбивается на аэродроме в Калужской области. ВИДЕО крушения
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