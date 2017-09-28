 Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 ВКС России разбивается на аэродроме в Калужской области. ВИДЕО крушения

Как сообщает Цензор.НЕТ
, на записи видно как самолет при наборе скорости на взлете начинает резкое торможение. В хвосте видно раскрывающиеся тормозные парашюты. Для полной остановки самолету не хватает взлетной полосы и он продолжил торможение по грунту.
15 сентября сообщалось, что в Калужской области бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на аэродроме Шайковка. Никто не пострадал. Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Восстановлению не подлежит", - стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских ВКС разбился на авиабазе в Калужской области. ВИДЕО
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- Шо геть усі?
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Что-ж, неплохо, совсем неплохо.
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Какая боль,
Вейшнорцы-кацапы,
12:0
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- розумієте, хлопці, вже хотів злетіти, аж бачу - путєн іде в кінці літної смуги!
- так треба ж було давити!
- то ж я його тільки в полі наздогнав!
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Так вот. На начало АТО у нас было 2,2-2,4 млн. тонн боеприпасов на складах. На 60-70 тысяч человек на пике плюс обучение в тылу до 200 тысяч силовиков - не на 7 млн. человек как в вермахте… Из этих 2,2 млн тонн до 17 года нужно было утилизировать до 500.000 тонн. Утилизировали чуть более 200.000. Чтобы вы понимали масштабы.
Так что рептилоиды, Путин на БПЛА или фермеры поля подожгли - оно будет взрываться. Потому что на десятках складов оперативного и тактического звена лежит гнили сколько, сколько сбросили за полтора года мировой войны на Германию. А подземные хранилища, разминирование, создание складов вне населенных пунктов, освещение и сигнализация - это еще лет 10-15. Такие дела. С другой стороны - 5% ВВП на оборону не предел. Бывало и 20%. И больше. И все равно заплатите пожарным, местным, погибшим пособия, да и закупать к РСЗО ракеты, то вам не карандаши в Болгарии…
Это не считая репутации - теперь в каждой фото о реформах ловите людей с фотками взрывов. Потому что субсидии 5 млн. бабушкам, две пенсии в ДНР и мосты по 255 млн. Вот такая, сука, диалектика…
Кирилл Данильченко
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