 Пожарная сигнализация не работала, охраны было всего 17 человек, - Матиос о складе боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО

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Он также отметил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди.
По словам А.Матиоса, на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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говорите, что все складируете в Калиновке по высшему разряду. все будет в сохранности.
рашисткие(дЫровские) танки все будут гореть.
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Это так по нашему.
Теперь главное назначить виновных,и отмазать министра обороны Полдурака.
Как выше писали,таких складов,где хранится такое количество Б.К,только два.
Ладно пусть будет десять!
И что на такое количество складов и полный беспредел творящийся на них,так трудно занятому министру обратить внимание и провести личную проверку?
Ну посовещавшись может уволят Муженко,а может и нет,он полезный идиот.
А дальше что?
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1000 га охраняет 17 вохровцев пожилого возраста.
Это что? Кадрированный (численность рядового и младшего командного состава сведена к минимуму) военный склад.
И ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ НА ВЕРХУ???
САБОТАЖ!
К стенке во время войны.
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