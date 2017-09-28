 На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - Матиос. ВИДЕО

Видео 112
Загрузка видео...
Он также отметил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди.
По словам А.Матиоса, на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знаєш шо таке воєнізована охорона (ВОХРа то ість)?
Ответить
Ответить
Где ж ты раньше был , прозорливый наш? Ждал пока стрельнет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тут уже очевидно, что "кем попало" окажется командир базы, хотя он и назначен на должность несколько месяцев назад.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А МУЖЕНКО ЗА НЕРАБОТАЮЩУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ , после трех сгоревших складов, не должен идти в отставку???? Или Гройсман?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите! (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Противно! Менее противно было даже при завгаре(((
Ответить
Это чудо, в бытность работу в СБУ(при хаме), курировало таможни..надо кому то напоминать, что такое таможня в то время..? да и сейчас..
Ответить
Е мае, где НАБУ???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
,
Ответить
Ответить
Ответить
Дали 25 МІЛЬЙОНІВ на охорону цього об'єкту...
Ні відеоспостереження, ні посиленої охорони, ні сигналізації...
Це називається РЕФОРМОВАНА АРМІЯ?...
Ответить
Ответить
Ответить
Винуватих знайдено! http://jjoriki.com/445-vynuvati.html …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Деньги выделены.
2. Ничего не сделано.
3. Виноват командир (начальник) склада.
Все четко и логично по заявлению прокурора.
Ответить
Ответить
Ответить
миллионы разворовали..
поросенко и его шобла только воровать умеет..
Ответить
Ответить
-- Начнем совещание. За 2 года у нас сгорело 4 больших конфетных склада. Что скажет начальник транспортного цеха?
-- Э.... м.... Да. Сгорело. Не было сигнализации и воды.
-- Понятно. Будем учиться охранять склады. На нашей фабрике их еще много осталось. Всем выписываю премию за удачный салют по случаю моего дня рождения!
--------------------------------------------------------------
Похоже?
Ответить
В стране война...переодически взрываются,скорее даже уничтожаются склады с вооружением.....охрана на складах ВОХР......не усиленная военнизированная!!!!...а плохо-видящие пенсионеры!!!!
ЧЕМ занимается контрразведка и военная прокуратура?????Почему нет надзора за расходованием выделяемых ОГРОМНЫХ средств на МО??
Во всем бардак и хаос,сколько еще эта несчастная страна протянет.
Ответить
В условиях проведения АТО (за войну вообще молчу) место "залежей" боеприппсов и ВВ охраняется цивильными с берданками. А штабеля ящиков на окрытом воздухе надежно защищает неработающая пожарная сигнализация (даже не представляю, как ее туда умудрились прихерачить).
Что-то явно нехорошо попахивает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить