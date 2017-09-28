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 На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - Матиос. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что на складах боеприпасов в г.Калиновка Винницкой области не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны.

"Из недостатков, которые установило следствие - неработающая пожарная сигнализация, на 50% обеспеченность техническими средствами охраны", - сказал Матиос на брифинге в Одессе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он также отметил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди.

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По словам А.Матиоса, на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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а що ж з диверсантами , чи це з тої казки як і замах на Пшонку?
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Были диверсанты. Были. Ведь проводились же антитеррористические учения. Значит и диверсанты были. От и перестарались. Переучились так сказать. Диверсантам надо отлично ставить. Такие недостатки вскрыли.
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а причем тут тогда противопожарные средства?
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Він був зайнятий важливою державною справою, вистежував у тепловізор снайпера Шокіна.
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Чем, чем. Брильянтовых прокуроров прикрывал. Насырова отмазывал. Прокурора ато спасал. Что думаете у него нет подходящей работы.
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ШО??? ОПЯТЬ??? Пожарная сигнализация??? Где выховатэльки с Виктории??
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...На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны ...а виноват часовой который услышал подозрительный звук от взрывающихся снарядов ...БРЕД
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який часовой, який часовой? :D
Знаєш шо таке воєнізована охорона (ВОХРа то ість)?
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а что в это время доблестная прокуратура делала? шила дела заграничным ватникам?
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И щас он с умной заточкой на лице будет нам рассказывать про халатность и похуизм!...
Где ж ты раньше был , прозорливый наш? Ждал пока стрельнет?
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Понятно. Как всегда у нас "тщательно разберутся и накажут кого попало".
Тут уже очевидно, что "кем попало" окажется командир базы, хотя он и назначен на должность несколько месяцев назад.
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ну то й що? повоняють і перестануть... хіба вперше?
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А как же 25 млн. грн, выделенных для этого склада?
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Освоены - на их фене это "освоены" называется (себе в карман)...
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ну... очевидно что там же, где и 11 млн. выделеных на дет.лагерь...
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А взрыв был вызван ИК-прожектором тепловизора.
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А пожарную сигнализацию выключили к днюхе президента. Да, Матиос?
А МУЖЕНКО ЗА НЕРАБОТАЮЩУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ , после трех сгоревших складов, не должен идти в отставку???? Или Гройсман?
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Склад спалил Барыга,а чьими руками,и по чьему заказу,это уже дело третье.
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Были демоны, были - мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить!
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Цікаво, а якби спрацювала пожежна сигналізація, вона би завадила вибуху боєприпасів?

Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите! (с)
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она бы там и не работала , под каждым кустом не поставишь, помещение не замкнутое датчики до сраки,....... красивый распил под красивую идею , банальный распил
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Україна богата країнах, що там для народу 800млн долларів. Правда воювати потім вилами...
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Умилительно но стратегические склады охраняют какие то пожилые люди из вохра
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А за это вообще 12 баллов ставить надо (или сколько их там теперь в школе). Это же надо додуматься - доверить охрану такого объекта пенсионерам, подрабатывающим в вохре. Которые, к тому же, скорее всего слепые и глухие - дабы распила не видели. Осталось только таблички с надписями поставить: приглашаем воров и диверсантов.
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Мерзость, цинизм, наглость, подлость, жадность все это присутствует в этом матиосе и во все шобле петеной.
Противно! Менее противно было даже при завгаре(((
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Наглухо прогнившая система власти делает страну лёгкой добычей кацапстана..(
Это чудо, в бытность работу в СБУ(при хаме), курировало таможни..надо кому то напоминать, что такое таможня в то время..? да и сейчас..
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У меня товарищ, бывший сбушник, с ним пересекался по работе..Рассказывал о суммах за решение вопросов и неподъёмных чемоданах с американской бумагой..
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Как такое можно вообще говорить четвертый год войны-скоты вы шоколадные
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Ну, и какая тварь будет отвечать за пожар на складе, кто будет компенсировать - потеряли согласно данным СМИ 800 млн. долларов и это не первый пожар за этот год. Этак никакой бюджет не поможет при такой безлаберности в охранении складов. Может быть министрам с Кабмину начать зарплаты платить по 3200 грн на рыло как и всем, если работать не хотят, чтобы компенсировать государству ущерб, или снова с простых людей будем три шкуры драть? Если это диверсия России, то как допустили эту диверсию?!!!! Сколько еще нужно пожаров на складах, чтобы власть начала жопу шевелить?!!! Извините за резкость, но это уже достает - то дети в пожарах в Одессе гибнут, то во Львове людей на рынке травят рыбой, теперь вот миллионы долларов в трубу вылетают в результате пожара на военном складе. Если власть не может навести порядок в стране, то может ей пора катится на все четыре стороны? Из-за этой безалаберности цены в магазине растут как на дождях, коммунальные услуги в цене подымаются, а в представителей власти репа в экран не влазит, толстые зады с кресел не могут поднять да поехать лично проинспектировать что делается в их ведомствах на земле.
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Вот просто интересно было бы сравнить количественный и качественный состав охраны арсенала и любой кондфабрики, входящей в корпорацию "Рошен".
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Чомусь всі звернули увагу на те, шо не спрацювала сигналізація і нііхто - на те, шо подібний склад боєприпасів охороняє ВОХРа, тобто в кращому разі - колишні співробітники силових структур пенсійного віку. В них хоча б стрілецька зброя є в наявності, я діко ізвіняюсь?
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Війна. Військовий об'єкт. Дуже важливий...
Дали 25 МІЛЬЙОНІВ на охорону цього об'єкту...
Ні відеоспостереження, ні посиленої охорони, ні сигналізації...
Це називається РЕФОРМОВАНА АРМІЯ?...
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винувата вихователька місцевого дітячого садочку?
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Истории про какие-то дроны, ударные беспилотники кажутся просто смешными, если во все эти склады мог войти любой школьник и все поджечь коробком спичек.
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матиосу дельный совет - заткнись и сиди тихо. не правоцируй людей - не доводи до греха!
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Твари! На ,,Эспрессо,, военный эксперт рассказал,что это может быть только даа варианта-дрон или диверсионная группа!Не сомневаюсь,что порлхначнет рассказывать,что там были старые,не использующие снаряды,Вместо того,чтобы заниматься страной жирная тварь занимается своими конфетами.Вчера была в Польше,зашла в ,Ашан,,,а там рошеновские конфеты.
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На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - А чего не хватает вам и что у вас не работает? Это касается всех АП, ГШ, ....
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Заявление предельно четкое.
1. Деньги выделены.
2. Ничего не сделано.
3. Виноват командир (начальник) склада.
Все четко и логично по заявлению прокурора.
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А кто должен контролировать начальника склада? Это ж не склад с мукой на 2 тоны!!!! Покамест министр обороны будет жопу греть, толку не будет, Сталин такого министра давно бы расстрелял за вредительство. А за министром - пан Порошенко, чтобы не только по регионам на кукольные театры ездил, но и в любые щели залезал и лично проверял стан работы власти.
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это в воюющей стране, где украинцам - повысили все виды налогов и весь мир помогает..
миллионы разворовали..
поросенко и его шобла только воровать умеет..
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почему только воровать, еще и понос словесный нести какой он месте с Гройсманом умелые руководители, мать вашу.... За такое руководство вас в тот же ГУЛАГ пора давно отправить, отчасти прав был Сталин, что чистил партийное и военное руководство. Снова наверное цены лететь начнут, ведь за это вредительство рассчитывается народ Украины.
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А где-то в городе Л****ке на местной кондитерской фабрике идет совещание:

-- Начнем совещание. За 2 года у нас сгорело 4 больших конфетных склада. Что скажет начальник транспортного цеха?
-- Э.... м.... Да. Сгорело. Не было сигнализации и воды.
-- Понятно. Будем учиться охранять склады. На нашей фабрике их еще много осталось. Всем выписываю премию за удачный салют по случаю моего дня рождения!

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Похоже?
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Послушала этого клоуна.....удивлению нет предела!!
В стране война...переодически взрываются,скорее даже уничтожаются склады с вооружением.....охрана на складах ВОХР......не усиленная военнизированная!!!!...а плохо-видящие пенсионеры!!!!
ЧЕМ занимается контрразведка и военная прокуратура?????Почему нет надзора за расходованием выделяемых ОГРОМНЫХ средств на МО??
Во всем бардак и хаос,сколько еще эта несчастная страна протянет.
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Даже не смешно...
В условиях проведения АТО (за войну вообще молчу) место "залежей" боеприппсов и ВВ охраняется цивильными с берданками. А штабеля ящиков на окрытом воздухе надежно защищает неработающая пожарная сигнализация (даже не представляю, как ее туда умудрились прихерачить).
Что-то явно нехорошо попахивает...
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Я просто о логике прокурора говорю. В принципе понятно к чему ведут. И кто будет отвечать. Я не говорю кто прав, кто виноват по-настоящему.
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Виноваты - "попередники", юлька, грузины, "раскачивающие лодочку", "вечный полковник" и воспитательница....Шоколадные изделия - не при чем!
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Клоуны. Это уже смешно. Нужно судить за совращение врага.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - Матиос. ВИДЕО
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