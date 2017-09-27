 "Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: " Во время военного кабинета СНБО Президент обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке: "Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям".
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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А сейчас найдут какого нибудь козла отпущения.
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Мы далi не будем миритися з такими подiями!
И ножкой топ!
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Йому треба, як мінімум, лікуватись. Таке верзе, що лікарі-психіатри за голови хапаються...
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И всё??? Словить диверсантов скрывшихся от ответственности в неизвестном направлении??? Защита от диверсантов это ещё и назначения на должности, охрана, хранение, режимность... Такчта самостоятельных версий поспособствовавших диверсии и без самих диверсантов хватает, которые видны даже невооруженным глазом. Для начала нада несколько паркетных крыс в цугундере закрыть с истребованием с них сум нанесённого ущерба, это и будет лучшая защита стратегических объектов от всего, а не тока от диверсантов. Но по ходу, бля, такие версии никто не хочет рассматривать птамучта виноваты одни тока диверсанты...
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Перевожу: вы должны защищать "рошен" и наказать Саакашвили.
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Ответ будет симметричным и целесообразным с точки зрения обеспечения безопасности наших границ. Ну и русские умоются, чтобы неповадно было . . .
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Такой результат заседания??
Кто вернет снарядов для града на 1 миллиард долларов??
Вася пупкин или сенат сша??
Но грады не нужны на фронте,
добровольцев и так поубивают.
Еще быстрее.
И по Киеву будут меньше ходить с флагами.
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та й захищати майже нема чого:
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Это к кому обращается этот тлпеп, который лично ответственен за это и за все что творится в стране с его подачи?
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