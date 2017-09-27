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 "Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО

Пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко обнародовал некоторые фрагменты заседания военного кабинета СНБО под руководством Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: " Во время военного кабинета СНБО Президент обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке: "Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям".




Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Генералам потрібно вчитися? Розжалувати їх у рядові, нехай йдуть в учебку та там навчаються. А головнокомандувач просто бовдур, загальні фрази та більш нічого.
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"Ми повинні навчитися захищати наші стратегічні об'єкти від диверсійних груп", - Порошенко(перелік посад шо займав, перелік підприємств якими заволодів, бізнесзв"язки і т.д.) на військовому кабінеті
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Алле, Петя, война три года идет. Время учиться давно закончилось.
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Грицак,Турчинов,Муженко.. Эта троица недоработала.
А сейчас найдут какого нибудь козла отпущения.
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Петя,учиться надо было раньше,а сейчас драпай в Ростов,предатель хренов.
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Мы не подставим вторую щеку!
Мы далi не будем миритися з такими подiями!
И ножкой топ!
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"Мы должны научиться..."

Йому треба, як мінімум, лікуватись. Таке верзе, що лікарі-психіатри за голови хапаються...
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"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям". Источник: https://censor.net.ua/v457209

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И всё??? Словить диверсантов скрывшихся от ответственности в неизвестном направлении??? Защита от диверсантов это ещё и назначения на должности, охрана, хранение, режимность... Такчта самостоятельных версий поспособствовавших диверсии и без самих диверсантов хватает, которые видны даже невооруженным глазом. Для начала нада несколько паркетных крыс в цугундере закрыть с истребованием с них сум нанесённого ущерба, это и будет лучшая защита стратегических объектов от всего, а не тока от диверсантов. Но по ходу, бля, такие версии никто не хочет рассматривать птамучта виноваты одни тока диверсанты...
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"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто виновен по другим версиям".
Перевожу: вы должны защищать "рошен" и наказать Саакашвили.
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А что еще? Ах да, мудненку и грыцаку нужно присвоить маршальское звание.
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Научиться??? А до этого,что делали? Бабло по трехлитровым банкам складывали,та в офшоры переводили.Пидар понабирал кумовьёв та сватов.В шею такого "главнокомандующего" липецкого вместе с хрениралами.Параше импичмент,а муженок и 1,5ков на зону лет на 15 за измену родине.
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вот когда Порошенко научится защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп (а для этого понадобится как минимум лет пять), тогда и будут основания обращаться за летальным оружим к США, Канаде и другим странамзачем давать дорогостоящее оружие Украине, которая не может обеспечить его надлежащую сохранность, чтобы его на следующих день взорвали или выкрали диверсанты и оно оказалось в руках врага
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Взорвите в ответ хранилища боеприпасов в Колбасной в Приднестровье, чтобы русские технически не могли атаковать оттуда. Или у нас ударных беспилотников нет ?
Ответ будет симметричным и целесообразным с точки зрения обеспечения безопасности наших границ. Ну и русские умоются, чтобы неповадно было . . .
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Приднестровские склады следует рассматривать как вероятный резерв для нашей армии если совсем прижмет, а вот на территории орды необходимо взрывать все что можно, вот только у "нашего" руководства на это нет политической воли (потому как барыга никогда не станет лидером способным на такие решения), а у наших спецслужб нет такой возможности из-за наличия кацапской агентуры в их рядах на всех уровнях и любая подобная операция заранее обречена на провал, если только это не будет самодеятельностью отдельной малой группы не согласованной ни с кем.
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Нельзя ли поподробнее, кто именно должен был научить нашего Пецю защищать стратегические объекты? Почему это злобынй неизвестный, который должен был, но не научил, до сих пор не сидит? Кто теперь должен научить? А может быть это знание само собой должно посетить головы генальных полководцев?
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И ето все??

Такой результат заседания??

Кто вернет снарядов для града на 1 миллиард долларов??
Вася пупкин или сенат сша??

Но грады не нужны на фронте,
добровольцев и так поубивают.
Еще быстрее.

И по Киеву будут меньше ходить с флагами.
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Я не злий , але хочу щоб цього нелюда прибитого до доски заїли досмерті комахи , щоб відчув укус кожного працьовитого створіння до брехливої , ненаситної бариги !
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Ну наконец-то до пархатой шоколадки дошло что нужно защищать стратегически важные объекты. и понадобилось для этого взорвать всего-то ТРИ стратегических склада с боеприпасами. Шоколадка или редкостный тугодум или просто предатель. который покрывает своих подельников допустивших (или даже организовавших) эти взрывы.
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На магістратурі Вінницького базару такому не вчать.
та й захищати майже нема чого:
"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете - Цензор.НЕТ 2565
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Можу зрозуміти, що дуже неприємно визнавати те що повністю обісралися і загралися наші керманичі. А сказати народу нічого... В нормальній країні вже б давно генералів за таке як мінімум понизили в званні до рядового і під слідство. Не виконувались прямі обов*язки по зберіганню та забезпеченню ЗУ. Хто покриє збитки і з чиєї кишені? Знову з народу чи з тих хто нагріває руки на війні ( Нещодавно фото фури від Ряби до Криму) і тих хто закриває очі на все те нехлюйство. А ще наче б то в нас є Головнокомандуючий .. Якщо вже взявся керувати на трьох посадах то: чи на все вистачає часу? Зарплату отримує з усіх посад чи лише за одну? Не здається вам що все виглядає дико? Може пора вводити щось на зразок Польного Гетьмана з бойових офіцерів ? А він вже сформує штаб і все інше. А завдання міністра оборони забезпечити того Гетьмана всім необхідним і не вмішуватись в його керівництво бойовими підрозділами ЗСУ. І чесно кажучи мене збісило оте: "повинні навчитись". За три роки не навчився то зараз пізно вже вчитись . І чомусь мовчить Аваков - а то є його вина На дідька НГ з новою зброєю і нідочого не здатне . Жодного внятного рішення Кисіль шоколадний ....
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"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп"

Это к кому обращается этот тлпеп, который лично ответственен за это и за все что творится в стране с его подачи?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО
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