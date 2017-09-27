 Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в эфире "112 Украина".
"Ответственность должностных лиц Генерального штаба, непосредственно руководителя Генерального штаба, - наверное, это та будет задача Украины и тест для нашего государства, будет ли мы и дальше толерантно относиться к диверсиям или служебной халатности отдельных военнослужащих", - сказал он.
По его словам, комитет соберется на внеочередное заседание по поводу ситуации в Калиновке. "Я думаю, что заседание комитета сделает более стратегические выводы насчет недоверия руководству Генерального штаба, которое в четвертый раз с начала войны допускает такие серьезные материальные потери, потери боеприпасов, подрыв боеспособности украинской армии и не предпринимает необходимых мер", - добавил политик.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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- Кого, мля?
- Та прапора , шо портянками заведовал.
- А накуя?
- НУ, МЛЯ, ТЫ И КОЗЁЛЛЛЛЛЛЛллл...!!!!! ШО НАМ НАЧ. ШТАБА САДИТЬ или шо? !!!!!
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"...погавкають,та й перестануть...а караван іде..." (с)
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Вы шо , с ума сошли ? Это воспитательница подпалила !!! Причем тут Муженко
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А чому не Полторак ? Чому не ті генерали , в обов'язок яких і входить охорона і зберігання військового майна ?
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Посадові обов'язки
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Його "задницу" охороняє мєнт-Полторак і 250 000 мєнтів і 60 000 ВВшників ..))
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и может говорить что в голову взбредет...
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На "должен" обычно всё и заканчивается...
PS а чего это Югик молчит?
Обычно у него уже как минимум пару комментариев уже есть...
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Потому, что такие шавки Пети как этот Винник, не только держат нос по ветру но и фактически озвучивают желания и хотелки Порошенко.
А до Винника из БПП аналогично высказались из НФ Геращенко и Берёза.
Значит участь Муженко уже решена.
Но самое циничное во всём этом, в том что отстранили Муженко не за котлы, которые он организовал солдатам и добровольцам, в которых погибли сотни патриотов и защитников Украины... А за взрывы на складе, в результате чего, слава Богу, никто не пострадал.
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Короч, то прокол кого завгодно - ГШ, СБУ, ГУР, тільки не мєнтовських...Вони про обов'язки свої і функції не в курсі...
А це так, для мізків здорових. Для розуміння травлі військових:
"З моменту введення на території України правового режиму воєнного стану Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави підпорядковується Міністерству оборони України."(с)
Готуємо "шухер"? Авакову свій пацанчик в МО і ГШ знадобився?
Фальшстарт мальчкі! Народ не такий тупий, як ви сподіваєтесь. Полєвно ви хором "закукарєкалі"...
П.С. З нетерпінням чекаю на відставку Авакова...Бо то для Пороха единий вихід...
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За одну ночь проебано почти вдвое больше бабла, чем Петя выпросил у США
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1 hr · Kyiv, Ukraine ·
Друзья, инфа сотка, прямо сейчас решается должность НГШ, источник из НФ, слил предполагаемых кандидатов
- Кива
- Дейдей
- Зорян
- Шкиряк
- Штепа
- Бутусов
- Касьянов
- Семенченко
- сын Порошенко (здесь 50/50)
UPD. есть предложение по Савченко
UPD 2. в список добавлена Богуцкая.
Что думаете?
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И буквально сразу вслед за этим событием возник пожар на складе боеприпасов под Винницей
- совпадение?
Склады с оружием в Украине периодически взлетают на воздух после того как наполовину опустошаются, с целью сокрытия следов торговли оружием
Пожар в Виннице был организован именно с этой целью
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Дебальцево - та же картина.
"Надо менять Муженко немедленно, потому что не только он беда, но беда все те, кого он назначает. Абсолютно некомпетентных, непатриотичных, паркетных генералов и полковников, которые сидят в блиндажах, играют в свои карты и делают вид, что они участвуют в боевых действиях." Это слова артразведчика еще в 2015м!
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Дострокові президентські на цю осінь
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