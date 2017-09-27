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Все про:Генштаб ВС (876) Муженко (246) Винник (77) Калиновка (73)

 Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО

Ответственность за взрывы на складах боеприпасов, в том числе в Калиновке, должен понести начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в эфире "112 Украина".

"Ответственность должностных лиц Генерального штаба, непосредственно руководителя Генерального штаба, - наверное, это та будет задача Украины и тест для нашего государства, будет ли мы и дальше толерантно относиться к диверсиям или служебной халатности отдельных военнослужащих", - сказал он.

По его словам, комитет соберется на внеочередное заседание по поводу ситуации в Калиновке. "Я думаю, что заседание комитета сделает более стратегические выводы насчет недоверия руководству Генерального штаба, которое в четвертый раз с начала войны допускает такие серьезные материальные потери, потери боеприпасов, подрыв боеспособности украинской армии и не предпринимает необходимых мер", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

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разжаловать и рядовым на блокпост в авдеевку
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- Лови! Держи!!! Быстрей!!!
- Кого, мля?
- Та прапора , шо портянками заведовал.
- А накуя?
- НУ, МЛЯ, ТЫ И КОЗЁЛЛЛЛЛЛЛллл...!!!!! ШО НАМ НАЧ. ШТАБА САДИТЬ или шо? !!!!!
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Ох ты блин Винник прыгнул на нач. генштаба Муженка
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Скоріш гра на лохторат,нічого Муженку не буде.

"...погавкають,та й перестануть...а караван іде..." (с)
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Я процитував дослівно,а ви вже вже розкрили смислове значення вислову)))
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точно, ибо власть такая банка с ядовитыми пауками, где друг-друга и ненавидят но и трогать боятся..
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должностные лица МОУ несомненно должны понести ответственность, но когда понесут ответственность сраные законодавци, которые ни куя 3 года не делают и ещё к чему то призывают???
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" Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов "

Вы шо , с ума сошли ? Это воспитательница подпалила !!! Причем тут Муженко
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А дійсно - чому саме Муженко ?
А чому не Полторак ? Чому не ті генерали , в обов'язок яких і входить охорона і зберігання військового майна ?
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Начальник Генерального штабу за посадою є Головнокомандувачем Збройних сил згідно статті 8 Закону «Про Збройні Сили України». Знищення такого розміру військового арсеналу є, практично, катастрофою для держави, за каткастрофи повинні відповідати найвищі посадові особи.
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При Сталине их бы всех к стенке поставили, а потом уже разбирались бы.
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Скоріше це українці будуть в історії людства, як суспільство, що раз за разом обирає собі добре відомих пройдисвітів лідерами
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Петя уже созывает военную камеру - будут перетирать как отмазаться.
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Та ладно. Лохторат любое фуфло сожрет - можно не напрягаться. Будут перетирпать кого из неугодных назначить стрелочником.
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Та даже если они завтра всем своим военным кабинетом выйдут на ТВ, дружно снимут штаны и с голыми сраками убедительно заявят, шо арсенал подпалили коварные пришельцы с Марса - шо им реально за это будет? За отмазку любая хрень сойдет.
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Нужен спектакль годящийся для гастролей туда, а не для наших селян.
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Все же решили Муженка слить? Хотя - в этом случае Полторак целее будет...
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це росія такий ультиматум виставила чи як зрозуміти ? до чого тут начальник генштаба до складів 7 чого ви до нього пристали це служба тилова !
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ну не начальник генерального штабу його функція планування і організація віськових оперецій 1 а склади це тил є тилові служби 1 ці завивання в сторону муженка дуже підозрілі 1
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01.09.2010 року на підставі Директиви Міністра оборони України з підпорядкуванням начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України сформовано Тил Збройних Сил України.
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ти розумієш що таке тили ? кгнкретно тили збезпосередньо сил задіяних в операції сил груперовки тили 1 а склади це загально віськові тили туди і склади з морквою входять і чоботами 1 но невтому суть просто ця травля муженка насторожує да і а кого змінювати його він досвідчена людина як неяк
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гидко представить , куди ця тварина той палец встромляла
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Порошенко его не снимет, потому что Муженко охраняет его задницу
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Ні-є-є-є ...
Його "задницу" охороняє мєнт-Полторак і 250 000 мєнтів і 60 000 ВВшників ..))
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Виннику не присуще личное мнение. Значит там уже решили. Созрел Муженко.
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после того как Винник лично подбил 6 вражеских танков и накрыл собой гранату, спасая тоарищей..я ему даже верю
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так он контуженный?
и может говорить что в голову взбредет...
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а почему с главнокомандующего не начать, и вниз по вертикали власти?
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Нардеп Винник уже лет15-20 лишних на свободе гуляет ...
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Якщо за 14-й рік нічого небуло, то тут і подавно не буде.
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В первую очередь должен понести ответственность главнокомандующий, который после предыдущих взрывов боескладов никого не посадил.
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Пете палюбасу нужно кого-то сливать... хотя, Винник не последняя инстанция и не авторитет, просто пока вякает как и весь НФ, барыга пока не определился.
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Раз ботВинник стал крошить батон на го-на Муженка, то это значит судьба того уже решена на высшем шоколадном уровне.
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Не факт, что Муженко сольют. Тогда можно и Назарова сажать, кстати. Потому, остаюсь при своем мнении- Грицак- на выход.
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все таки тут претензии больше к охране складов, которые не первый раз взрываются
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А как по поводу группы диверсантов ускользнувшей? А как по поводу двух совпадений Учения антитеррористические в Мариуполе. В конце- склад ба-бах! Учения антитеррористические в Виннице. В конце склад- ба-бах. Интересно, правда?
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какаовый сделает рокировочку муженку начальником личной охраны а начштабом галатею
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а может, для начала, начальник склада? винникоеды, откуда вы лезете?
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Так с ним до сих пор связи нет, как на УКРНЕТе сообщают. Можэ этот начальник вовремя тавой???
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Та я... шо??? Я сегодня тока приключения искал. Гонял по городу... к новой коробке "Запора" привыкал.
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Должно и будет - эт совсем разное значение...
На "должен" обычно всё и заканчивается...

PS а чего это Югик молчит?
Обычно у него уже как минимум пару комментариев уже есть...
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Ещё не откачали после свадьбы и дня рождения хозяина.
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Походу, таки Порошенко решил завалить Муженко, что бы сбить накал и хоть как то выпустить пар на время....
Потому, что такие шавки Пети как этот Винник, не только держат нос по ветру но и фактически озвучивают желания и хотелки Порошенко.
А до Винника из БПП аналогично высказались из НФ Геращенко и Берёза.
Значит участь Муженко уже решена.
Но самое циничное во всём этом, в том что отстранили Муженко не за котлы, которые он организовал солдатам и добровольцам, в которых погибли сотни патриотов и защитников Украины... А за взрывы на складе, в результате чего, слава Богу, никто не пострадал.
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Кем то же надо пожертвовать, но сохранить всю шайку, так же бесконечно быть не может.
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"Трубите марш! Командовать парадом буду я!" (С)
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А может надо вспомнить и о тех, кто назначал Гелетея, Муженко и многих подобных,если не лично, то с его подачи и согласия!
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Геращенко, Ківа,Береза...Тепер якийсь Віник...Пашинський мабуть теж. Хто там ще у містра МВС в каріфанах.. Одну шарманку крутять пацани ...Аваков з 25 числа мовчить як риба об лід... Спостерігає...

Короч, то прокол кого завгодно - ГШ, СБУ, ГУР, тільки не мєнтовських...Вони про обов'язки свої і функції не в курсі...

А це так, для мізків здорових. Для розуміння травлі військових:

"З моменту введення на території України правового режиму воєнного стану Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави підпорядковується Міністерству оборони України."(с)

Готуємо "шухер"? Авакову свій пацанчик в МО і ГШ знадобився?

Фальшстарт мальчкі! Народ не такий тупий, як ви сподіваєтесь. Полєвно ви хором "закукарєкалі"...

П.С. З нетерпінням чекаю на відставку Авакова...Бо то для Пороха единий вихід...




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Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник - Цензор.НЕТ 1187Князь еды 🔞‏ @KERNES_PIDORAS 1 ч.1 час назад
За одну ночь проебано почти вдвое больше бабла, чем Петя выпросил у США
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Полторак це те падло яке прислужувало януковощу.а це значить і кремлю. А за того контрацептива який призначив його на посаду я мовчу. Наша влада вороги страшніші за путєна. Кому ще це не зрозуміло?
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Максим Дижечко
1 hr · Kyiv, Ukraine ·

Друзья, инфа сотка, прямо сейчас решается должность НГШ, источник из НФ, слил предполагаемых кандидатов
- Кива
- Дейдей
- Зорян
- Шкиряк
- Штепа
- Бутусов
- Касьянов
- Семенченко
- сын Порошенко (здесь 50/50)
UPD. есть предложение по Савченко
UPD 2. в список добавлена Богуцкая.
Что думаете?
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народ выберет - Дейдея . Штепу . Шкуряка . Киви или сосунка Барыги ( оно ж воевало )
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Пару дней тому назад Amnesty International обвинила Украину в поставках оружия в Южный Судан
И буквально сразу вслед за этим событием возник пожар на складе боеприпасов под Винницей
- совпадение?
Склады с оружием в Украине периодически взлетают на воздух после того как наполовину опустошаются, с целью сокрытия следов торговли оружием
Пожар в Виннице был организован именно с этой целью
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Это не совпадение...Информационное сопровождение предстоящей диверсии...Не ново...
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Гиворите на пенсию и в отставку? Его безопасней придушить, он много знает, и не только о том какое дерьмо в консервы солдатам ложат!!!
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ДАП держался пока туда не явился Муженко и не начал лично "управлять" операцией!
Дебальцево - та же картина.
"Надо менять Муженко немедленно, потому что не только он беда, но беда все те, кого он назначает. Абсолютно некомпетентных, непатриотичных, паркетных генералов и полковников, которые сидят в блиндажах, играют в свои карты и делают вид, что они участвуют в боевых действиях." Это слова артразведчика еще в 2015м!
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После взрывов в Калиновке сдетонировали пердаки экспердов.
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Знову шпигун Жирна Барига як би не винуватий. Але його вже від часу Іловайська треба було тягнути на довічне.
Дострокові президентські на цю осінь
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Муженко должен понести ответственность. но и ты Финник должен понести за не возврат кредитов 100 млн гривен !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНачальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО
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