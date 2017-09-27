 Полиция разоблачила сеть борделей в Киевской области. ВИДЕО

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"28-летняя проститутка, родом из Киевской области, для получения "легких денег" создала собственную "бизнес-структуру". Через жесткий кастинг набирала на работу девушек модельной внешности, которые в дальнейшем оказывали различные сексуальные услуги жителям и гостям столицы и области. Стоимость их услуг, как в притонах, так и на выездах, составляла от 1 200 до 3 000 гривен в час", - говорится в сообщении.
Кроме жриц любви, в группу входил бывший спортсмен, который отвечал за охрану и дисциплину, диспетчеры в Харькове, Ровно, Кременчуге, а также женщина-рекламщик, которая вела сайт.
Начальник Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Ткач сообщил, что оперативники одновременно провели 13 санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Полтавской области. Были изъяты денежные средства, компьютерная техника, 2 единицы огнестрельного оружия, банковские карточки, блокноты со списками клиентов, графики дежурства девушек, диспетчеров и водителей-охранников.
Также были задержаны все пятеро участников группы.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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я расплывчато высказался.
имелось в виду не огонь (пожар) а ... внутренний жар (хотелка), т.к обсуждалось закрытие борделей и важность этого, когда где-то склады рвет...
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Гаврила женам вєрєн бил
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рано тобі ще на дорослі теми дискутувати.
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гаврила трипер подхватил
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Ше й грощенят вони мають - завидно? то йди насмокчи. :D
Та ще й не усяких одарок до борделю вiзмуть - як правило "одарки" красою не блещуть.
Твоя шкільна подруга
казочки про повію шо на мерседес заробила за рік - то ти відверто брешеш,
якщо вона тільки не дєєва. :D
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вам мудакам уже который год говорят, легализуйте проституцию, введите ее в цивилизованные рамки и занимайтесь реальным обеспечением порядка и реальными преступлениями.
склады с дефицитными, не производимыми в стране боеприпасами друг за другом взрываются, убытки на миллиарды, коррупция, беспредел на дорогах, воровство, рейдерство, а они шастают по девочкам. мудачьё.
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До речі - клієнти проституток підлягають в Європі кримінальному переслідуванню ще у Франції, Норвегії, Ісландії, Литві, Ремінії, Словенії, Хорватії. Вони теж нецивілізовані?
Зате легалізована в "цивілізованій" Туреччині.
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а им всю малину растоптали.
Ловить Медведчуков полиция боится, витязи в тигровой шкуре, всех победили
Жны полицейских будут принюхиваться какими это духами пахнет от их верных
нподкупных муженьков...
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