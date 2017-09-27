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Все про:Киевская область (1758) Нацполиция (8890) проституция (299) публичный_дом (9)

 Полиция разоблачила сеть борделей в Киевской области. ВИДЕО

В результате оперативных мероприятиях полицейские задержали группу, которая специализировалась на предоставлении сексуальных услуг в Киеве и области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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"28-летняя проститутка, родом из Киевской области, для получения "легких денег" создала собственную "бизнес-структуру". Через жесткий кастинг набирала на работу девушек модельной внешности, которые в дальнейшем оказывали различные сексуальные услуги жителям и гостям столицы и области. Стоимость их услуг, как в притонах, так и на выездах, составляла от 1 200 до 3 000 гривен в час", - говорится в сообщении.

Кроме жриц любви, в группу входил бывший спортсмен, который отвечал за охрану и дисциплину, диспетчеры в Харькове, Ровно, Кременчуге, а также женщина-рекламщик, которая вела сайт.

Начальник Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Ткач сообщил, что оперативники одновременно провели 13 санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Ровно и Полтавской области. Были изъяты денежные средства, компьютерная техника, 2 единицы огнестрельного оружия, банковские карточки, блокноты со списками клиентов, графики дежурства девушек, диспетчеров и водителей-охранников.

Также были задержаны все пятеро участников группы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Это, да, это полиц..(мусора) могут, а склады пуст стреляют, да и вообще нафиг им этот милитаризм!
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Грицю и Сашуня Ваш Пэдюня, полиция,сыбыву, нацгвардия не делают вообще нихрена, а вы им вылизываете все места. И любого кто с вами, шакаладами, не согласен записываете в под)(уйловники. А мусора каста особая, как их не называй мусорами они и останутся, вам на радость. Усюсюньчики вы мои!
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НЕ НАДО ИХ РАЗОБЛАЧАТЬ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ И ПУСТЬ ТРУСЯТ ИЗДАМИ
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И теперь женщины из этих борделей пойдут работать в детские сады?
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Нет, теперь они будут работать там же только под крышей Пашинского и Гнойсмана.
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в ментовку вони підуть може навіть замами авакова(чи когось попроще) - там за цеж - щей зарплату платять
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Украина в огне,а они все за проститутками бегают.
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Та я вам скажу що це не дуже смішно,коли в Україні таке коїться.
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простите, я не понял Вас.
я расплывчато высказался.
имелось в виду не огонь (пожар) а ... внутренний жар (хотелка), т.к обсуждалось закрытие борделей и важность этого, когда где-то склады рвет...
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Из года в год одно и тоже. Ну дайте девкам спокойно работать, и зарабатывать. Это было есть и будет, до тех пор пока не начнем в пробирках размножаться.
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було, є і буде. Але по відношенню суспільства до подібного явища мона судити про саме суспільство.
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Ну все. Самая большая беда у нас ето проститутки и сигаретные челноки. Посадим всех их и заживем. Ато что над головами снаряды летают и вражеские диверсанты с сепарами по Украине как у себя дома лазят ето все пустяки. *баная власть.
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Оставили бы в покое женщин. Это их тело и они (если без насилия) вправе распоряжаться им. Ловите проституток в ВР и оборотней в погонах.
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Вони ловлять лише тих, у кого влади менш, ніж у них, іншим вони прислужують.
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і Європі проституція легалізована тільки в 8 країнах (одна з них - Туреччина) - зелений колір.
Полиция разоблачила сеть борделей в Киевской области - Цензор.НЕТ 764
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А когда в Раде будут проституток задерживать?
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там только "по телефону" и свой консультант-мамка гадя-пуля (холостая)
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А зачем он с них одеяло сорвал на 49сек. Озабоченный, или голых женщин не когда не видел. Мусарами как были так и остались.
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"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец-ну и дураки же ви все!".(с).
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гоняют бедных теток с хаты на хату, из под одной крыши под другую.
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с проституцией бороться бесполезно - это мое личное мнение - узаканивать надо
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такі нормальні жінки називаються проститутки-гуманітарки...
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співчуваю, ті хто так думає - дійсно нікого окрім проституток не вартий.
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Гаврила бил прімєрним мужем
Гаврила женам вєрєн бил
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уроки на завтра приготував, дурачок?
рано тобі ще на дорослі теми дискутувати.
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гаврила раз таки попался
гаврила трипер подхватил
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все проблемы в государстве решены, войны нет, рост экономики +10%, зарплаты и пенсии на уровне, вот и занялись проститутками которые налогов не платят в бюджет... где то так...
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та не в бюджет жеж, бюжет тут ні причому. Мусорам тепер "податки" підуть . А може і не підуть, бо скоріш за все просто прибрали конкурентів, які заважають працювати тим, хто сплачує мусорам "податок" на цій території. А від того, що притон викрили бюджету ні холодно, ні жарко. Тому що проституція як була, так і залишається поза законом, і не є одним із видів підприємництва.
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Авакова уволить, бордели легализовать, "ночным бабочкам" выдать трудовые книжки. Пусть налоги в бюджет платят. а не сутенерам - полицаям
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ага і не забудь свою маму дружину і дочку в бордель влаштувати - нехай бюджет поповнюють.
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От ти дурень. 90% повiй це iх власний вибiр. Ше й грощенят вони мають тебе за життя не насмоктати. Та ще й не усяких одарок до борделю вiзмуть. Моя шкiльна подруга за рiк на новий Фолькс наштовхалась, а ти за скiльки рокiв на той Wagen заробиш?
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90% повiй це iх власний вибiр - не факт. Дуже часто вибір роблять за них, особливо коли підсаджують на наркоту.

Ше й грощенят вони мають - завидно? то йди насмокчи. :D
Та ще й не усяких одарок до борделю вiзмуть - як правило "одарки" красою не блещуть.

Твоя шкільна подруга
казочки про повію шо на мерседес заробила за рік - то ти відверто брешеш,
якщо вона тільки не дєєва. :D
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Якщо в тебе подруга - жiнка 120х120х120 звiсно шо за неi бiльш нiж одного Сашко Гамiльтона не дадуть . Невдаха, ти хоч краем вуха про екскорт послуги чув? Твоi дiвки навiть у снi не бачили таких гонорарiв/ Але - 90х60х90, вiльне володiння анг. франц, ще знання етикету. Та що там селюку толмачити
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пилять, чем только жирующие за бюджетный кошт не заимаются.
вам мудакам уже который год говорят, легализуйте проституцию, введите ее в цивилизованные рамки и занимайтесь реальным обеспечением порядка и реальными преступлениями.
склады с дефицитными, не производимыми в стране боеприпасами друг за другом взрываются, убытки на миллиарды, коррупция, беспредел на дорогах, воровство, рейдерство, а они шастают по девочкам. мудачьё.
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А нихера они больше не могут, вот и бегают по бабам, а тут видать отшили, они и обиделись.
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А в самом центре Киева бордель процветает и не парится.
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Давно пора легализовать проституцию.Как это в цивилизованных странах.
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угу, особливо як у цівілізованій Швеції, де тюремний срок отримують і проститутки і їхні клієнти. Дайош шведську Європу в Україні! :D
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А мені шведи більше подобаються ніж ковбасники. Чи Швеція - не цивілізована?
До речі - клієнти проституток підлягають в Європі кримінальному переслідуванню ще у Франції, Норвегії, Ісландії, Литві, Ремінії, Словенії, Хорватії. Вони теж нецивілізовані?
Зате легалізована в "цивілізованій" Туреччині.
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А от у ойропеській Швеції в подібній ситуації конкретний тюремний срок отримали б і дєвочкі і їхні клієнти. Швеція - не ойропа? :D
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Полиции нефиг делать? Уже всех бандитов и диверсаетов переловили надо заняться проституцией? Именно проституция угрожает Украине, только это политияечкая проституция.
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диверсантів має ловити СБУ, а склади охороняти - військові.
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а деева в какой области прежде "работала"??? Может, арсен будет поснисходительней к уличенныім пассиям... Если приглядеться, глядишь, найдется кто талантливей, нежели деева? Не, арсен? Не поднадоела соска? одно и тоже))))
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одни, сутенеры, в погонах, накрыли других, без погон.
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всі борделі ,наркопритони аптеки, гральні заклади .малинівки,підпільні підприємства поліції відомі на цих підприємствах "легально" працюють і виплачують "криші" гроші , ніякої бюрократії на криміногенному ринці немає... це з Грузії в часи Міхо повтікали всі злодії в законі а в Україні їм поки нічого не загрожує
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Даешь легализацию проституции, марихуаны и свободного ношения оружия : секс, драгз и рок-н-ролл !
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Государству надо перестать лезть в интимную жизнь. Девченки зарабатывают на жизнь своим трудом, а не воруют из бюджета деньги. Они уже совершеннолетние и вправе распоряжаться своим телом, в т.ч. оказывать такие услуги. Государству нужно озаботиться созданием рабочих мест в стране.
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если оно (государство?) не в состоянии создать нормальные рабочие места ...
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Даю підказку новим "поліцаям": у ВР більше 300 політичних повій.
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Люди организовали малый бизнес, готовились к выходу на европейский рынок,
а им всю малину растоптали.
Ловить Медведчуков полиция боится, витязи в тигровой шкуре, всех победили
Жны полицейских будут принюхиваться какими это духами пахнет от их верных
нподкупных муженьков...
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