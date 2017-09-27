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 Последствия взрывов на территории вокруг склада боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО

Журналисты сняли территорию вокруг складов с боеприпасами в Калиновке, где поздним вечером 26 сентября произошел пожар и детонация боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, с высоты сняты кадры трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником.

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Судя по всему этот взрыв Порошенко из его кресла не вынесет. Нужен другой и возможно уже на майдане.
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Грыцык три года вы про майдан шешите, а где он?
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Основні результати трьох років президенства Петра Порошенка:
1. Посивів
2. Спухли ноги
3. Посинів ніс
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добав ще - поповнив Панаму на кiлька мiльярдiв.
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Заметили, что до сих пор ни пэтя, ни пгокугог, ни турчин, ни глава вр со справкой, ни сеня ни

рюкзакян не прокоментировали!

Вывод один, сидят и пытаются найти сорт лапши для лохтората, все просто!
Да, и почему ущерб уже оценили в 30% от хранившегося, причем еще пока взрывалось, а число пострадавших не озвучивается.
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Барыга ушел в запой,дня через два роздуплится,и расскажет что то типа--Если бы мы не взорвали склады сами,это сделали бы солдаты Ху"ла.
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может церроз? судя по посту выше очень похоже.
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Если прокомментируют, тебя попустит? Перестанешь тут срать?
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На тему "срать" иди к гыгу, индейцу, крестсашику, лерку позови, ксюху для сыньочка сосватай и вместе пообсуждайте. Ок? Прошу постоянно, не лезь ко мне!
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Оно не может, у него недержание, срёт по-любому!
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это на первое время, даже соевые амебы поймут, что это галимая отмазка!
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Я в то время уже договорился ехать в Киряловку, но не отпустили с работы, задержался на день и.....
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Я спустя пару лет ехал из Крыма - когда в Новобогдановке снова рвануло - локально, слава Богу; посмотрел, как крысчане - когда случилась задержка поездов на материк, наживались на беде: на вокзале в Симферополе воду продавали по пятикратно завышенной цене. Это что мне предлагали. Суками эти суки они всегда были.
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Вперда, да ты просто гэний, наверное каждый день смотришь кино" вспомнить все"
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Последствия взрывов на территории вокруг склада боеприпасов в Калиновке - Цензор.НЕТ 2258Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 7 мин.7 минут назад
ЭТО ЙОБАНЫЙ СТЫД! Волонтеры вместо МЧС и Нацгвардии занимаются эвакуацией людей и патрулированием нас.пунктов, потому, что силовикам СТРАШНО

https://twitter.com/twitter/statuses/913057304483958784
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Последствия взрывов на территории вокруг склада боеприпасов в Калиновке - Цензор.НЕТ 5270 злой крот + многие пишут за мародеров.... От революции Достоинства, когда ни один магазин не был тронут - до воров на горе... , итоги правления барыг... Слили все и развратили многих...
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Хорошо, что есть дроны! свалить можно, что угодно!
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http://ord-ua.com/2017/09/26/yuzhnyj-sudan-i-otsutstvie-golovnogo-mozga/

И маленькая такая незаметная фраза в конце наброса:

Навіть якщо поставки зброї до Південного Судану не відбулись, підписання контрактів - це вже крок, - Гур'єва



Сильно!

ПыСы. Кстати, эмбарго на поставки в Южный Судан данных вооружений нет. В чём проблема? Что Украина нарушила в глазах амнести, окромя того, что им нужно отработать деньги заплаченные за обсирание Украины?




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и каким боком несколько сот легких пулеметов к взрывам на складах?ты где то видел взрывающиеся пклеметы?
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Так не про склады речь и про взрывы нагыгнутый,не тупи или с грибами завязывай
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Завязывай говорю с грибами,твой пост начинается про несуществующие поставки в Судан,выпей марганцовки
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при такой ахинее, там, уже, ни, психиатр, ни, нарколог, не поможет
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В мене кум був в Сватово коли там загорілися склади. Сказав що це 10000% диверсія. Хтось покараний? І не буде.
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Это украинский телеканал, или кацапский беспилотник передает на кисильТВ результаты своей работы?
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с высоты сняты кадры трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником.

===========
Чота мне кажется, что это никакая не "трасса", а одна из площадок, что бомбанула.
Вон и продолговатая "двухрядная" воронка - какраз от двойного штабеля, какими там и хранились боеприпасы.
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Так и есть, эта воронка одна из нескольких мест открытого хранения!
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Басня Свинья под дубом

"Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.

"Ведь это дереву вредит, -
Ей с Дубу Ворон говорит, -
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".
"Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".
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Навіть тяжко розібратися кого більше порадував вибух на складах, чи "запоребриків", чи доморощених зрадофілів.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПоследствия взрывов на территории вокруг склада боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО
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