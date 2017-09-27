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Последствия взрывов на территории вокруг склада боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО
Журналисты сняли территорию вокруг складов с боеприпасами в Калиновке, где поздним вечером 26 сентября произошел пожар и детонация боеприпасов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, с высоты сняты кадры трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником.
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1. Посивів
2. Спухли ноги
3. Посинів ніс
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рюкзакян не прокоментировали!
Вывод один, сидят и пытаются найти сорт лапши для лохтората, все просто!
Да, и почему ущерб уже оценили в 30% от хранившегося, причем еще пока взрывалось, а число пострадавших не озвучивается.
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Новобогдановка: Богом данное село, которое однажды чуть не превратилось в… украинскую Хиросиму
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ЭТО ЙОБАНЫЙ СТЫД! Волонтеры вместо МЧС и Нацгвардии занимаются эвакуацией людей и патрулированием нас.пунктов, потому, что силовикам СТРАШНО
https://twitter.com/twitter/statuses/913057304483958784
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И маленькая такая незаметная фраза в конце наброса:
Навіть якщо поставки зброї до Південного Судану не відбулись, підписання контрактів - це вже крок, - Гур'єва
Сильно!
ПыСы. Кстати, эмбарго на поставки в Южный Судан данных вооружений нет. В чём проблема? Что Украина нарушила в глазах амнести, окромя того, что им нужно отработать деньги заплаченные за обсирание Украины?
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Чота мне кажется, что это никакая не "трасса", а одна из площадок, что бомбанула.
Вон и продолговатая "двухрядная" воронка - какраз от двойного штабеля, какими там и хранились боеприпасы.
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"Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
"Ведь это дереву вредит, -
Ей с Дубу Ворон говорит, -
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".
"Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".
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