EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Общество
  2880  29
Материалы по теме:
Все про:боевик (19151) СБУ (14968) суд (21634) терроризм (20587) Донбасс (16200)

 "Я разочаровался", - террорист "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

В Донецкой области суд освободил от уголовной ответственности очередного участника Программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Загрузка видео...

Читайте также: СБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине

Правоохранители установили, что в 2015 году житель Донецкой области под влиянием пропаганды "русского мира" присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Находясь в ОПГ, он осуществлял пропускной режим и контроль за "общественным порядком". Увидев грабежи, мародерства, полный беспорядок и беззаконие "Новороссии", мужчина разочаровался в "идеях молодых республик" и покинул террористов.

Боевик боялся уголовной ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании и длительное время скрывался у родственников и знакомых на подконтрольной украинской власти территории.

О программе СБУ "Тебя ждут дома" мужчина узнал по телевидению и решил ею воспользоваться. Он добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы и оказывал всестороннюю помощь следствию.

Во время досудебного расследования было установлено, что житель Донетчины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. Из-за этого бывшего боевика суд освободил от уголовной ответственности и он уже находится дома с семьей.

Бывший участник незаконных вооруженных формирований уверен в правильности своего решения и призвал других боевиков не бояться, сложить оружие и последовать его примеру.

Читайте также: Наемник "ДНР" из Горловки задержан в Славянске
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кто ж в наших солдат стреляет, коль все "осуществляют пропускной режим и контроль за "общественным порядком"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во как СБУ бережет наблокпостустоящих,и морду ихнюю прячет,и голос меняет. Но все равно,найдем и отомстим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапы рвутся на передовую в отличии от этих... кацапы это фашисты и они твари жаждут смерти украинца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно , если я разочаровался в нашем нынешнем руководстве и его идеях ...кому сдаваться ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу,заплач. Це ж ти обирала Парашенка, з дозволу якого прощають цих вбивць і зрадників
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понять.Простить...,нее, лучше извиниться, он и так настрадался.. Теперь на психологическую реабилитацию, в санаторий, но Боже упаси- не в деревянные домики! И витамины! Побольше витаминов. В шакаладе. И на списочек. Пригодится патриотов бить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикольно звучит "разочаровавшийся террорист"...это типа "уверовавший в Бога Чикатило"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба їм квартири давати, щоб могли розпочати нове життя в Україні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І тільки в Києві десь на Подолі, тільки в Києві... А то пЄрЄсЄлЄнци селами брезгують, кажуть ми нЄ сЄльскіЄ жітЄли, мля... Я б ї порозселяв, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Черговий Рафік. Він не "увінуватий", лише на блокпостах стяло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Десь ховається моє милосердя: я могла б ще зрозуміти, якщо в 2014 році його одурманив русскій мір. Але в 2015 році (Іловайськ,Дебальцево....)? Слабо віриться. А тоді в нас склади в повітря...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Легко говорити. А коли б до кожного з Вас (не дай бог) прийшла така біда і треба було б вибирати з ким залишатися. З сім'єю дома чи вивезти всіх. Не думаю, що всі прийняли б правильне рішення. Тим більше рос. пропаганда на сході завжди зашкалювала.
Думаю, рішення правильне. Хто не вбивав і розкаюється - треба давати шанс. Тоді й інші підтягнуться. А як Ви ще збираєтесь реінтегрувати Український Донбас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...більше пекла...чекаємо черговий вибух боєприпасів...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так... расстреливаеш украинских солдат пытаеш их отрезаеш нашим ребятам пальцы выкалываеш глаза и срезаеш по живому татуировку трезубца с тела ..... а потом когда надоело идеш в СБУ И заявляеш что "Я разочаровался" и спокойненько бежиш под теплую сиську к жене оправданный и спокойно дальше живущий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
или продолжаешь выполнять приказы прежнего начальства,но уже на территории "хунты".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разочарованный ты наш! А скольких украинцев ты убил? На кол ублюдка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я разочаровался", - террорист "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти