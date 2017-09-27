 "Я разочаровался", - террорист "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО

Загрузка видео...
Правоохранители установили, что в 2015 году житель Донецкой области под влиянием пропаганды "русского мира" присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
Находясь в ОПГ, он осуществлял пропускной режим и контроль за "общественным порядком". Увидев грабежи, мародерства, полный беспорядок и беззаконие "Новороссии", мужчина разочаровался в "идеях молодых республик" и покинул террористов.
Боевик боялся уголовной ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании и длительное время скрывался у родственников и знакомых на подконтрольной украинской власти территории.
О программе СБУ "Тебя ждут дома" мужчина узнал по телевидению и решил ею воспользоваться. Он добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы и оказывал всестороннюю помощь следствию.
Во время досудебного расследования было установлено, что житель Донетчины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. Из-за этого бывшего боевика суд освободил от уголовной ответственности и он уже находится дома с семьей.
Бывший участник незаконных вооруженных формирований уверен в правильности своего решения и призвал других боевиков не бояться, сложить оружие и последовать его примеру.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Думаю, рішення правильне. Хто не вбивав і розкаюється - треба давати шанс. Тоді й інші підтягнуться. А як Ви ще збираєтесь реінтегрувати Український Донбас?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить