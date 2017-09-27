 Депутат от "БПП" Карлюк отправил в нокаут депутата от "Батькивщины" Хахулина на заседании Киевоблсовета. ВИДЕО боя

Старикова поднялась с места и толкнула Карлюка. В это время к депутатам подошел Владислав Хахулин, который попытался вмешаться в ситуацию, но получил удар в лицо от Карлюка. Удар был настолько сильным, что депутат упал, и ему была оказана медицинская помощь.
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для вас немає
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Смішно, коли порохоботи усюди тулять Ху*ла та скрепи, таке враження, що ви усі пишете за однією методичкою.
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Шутить изволите !
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Я не знаю про що ти гундосиш,чмо,але на рахунок "скрепного",можу не бла - бла - бла,а фактами довести,хто справді за скрепи,а хто ні.
Україна нарощує торгівлю з Росією і купує на 1 мільярд доларів більше, ніж продає.
http://intvua.com/news/economics/1502810315-popri-viynu-ukrayina-zbilshila-import-iz-rosiyi.html
.............
Марчук: Президент Порошенко призначив Медведчука у ТКГ винятково з прагматичних міркувань
http://uainfo.org/blognews/1502447000-marchuk-prezident-poroshenko-priznachiv-medvedchuka-u-tkg.html
..............
. Медведчук и Roshen захватили с помощью СБУ рынок сжиженного газа. https://www.economics-prorok.com/2017/02/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B8-roshen-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%80.html
................
В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
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На первом фото - половецка баба 12-го века, на втором - компасы, которые показывают... ну, конечно же, на север. Причем этот север находится... на расстоянии в 507 см от половецкой бабы. Фото сделал самолично сегодня:
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В США республиканцы диктуют политику Трампу, а у нас наоборот!
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Докажи обратное и объясни , как можно "распилить бабло" через решение об повышении зарплаты учителям и врачам .
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А вообще по закону это статья о нанесении легких(средних) телесных повреждением и думаю пора неприкосновенность на такие случаи снять!
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Вот есть женщина - у неё просто вырвать из рук микрофон .
Вот подошёл мужик и сразу "в пятак" . Я не вижу разницы в поведении с самой низкопробной гопотой .
Я не вижу разницы этого быдлячего "поступка" и такого же удара где-то в отеле Турциии в очереди за "хавчиком" .
Аристотелю Всевышний дал мозг , т.е. риторику . Это совсем не означало , что у Аристотеля не было кулаков и он не учавствовал в кулачных боях с равными соперниками . Просто всему своё место .
У гопника нет мозга , а есть можечёк . Лексикон его убог и никчемен . Поэтому он ближе к приматам и распускает руки даже там , где другие включает мозг .
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Даже если кто-то предлагает повысить зарплату учителям и врачам -- всё равно вор .
А те кто против этого (т.е. гопники с БПП) ничем не хуже ... Понятное дело, что на видео очевидный "интеллектуальный продукт" примата из БПП врядли кто-то может оправдать или даже заретушировать ...
Вот включают шоколадные боты "заморочку" мол пусть друг друга убивают , "они все одинаковые" ...
Только вот я (старожил "Цензор-нета") , как и многие хорошо помним ту же технологию ещё на выборах 2004 . Все плохие , потому не стоит вообще сопративляться и менять эту жирующую банду . Жирующую на крови , на войне !
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Не "депутат БПП ...", а "примат БПП ..." -- так ближе к контексту поведенческой модели этой особи . И зачем ему только фамилие - было бы достаточно кликухи и таврового номера !
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От коли Кличко був у Раді, то там битися припинили і усі розборки вилізли на Майдан з наслідками.
То нехай краще трощять один-одному свої мордожопи.
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