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Все про:депутат (3047) драка (2181) избиение (11194) Киевская область (1756)

 Депутат от "БПП" Карлюк отправил в нокаут депутата от "Батькивщины" Хахулина на заседании Киевоблсовета. ВИДЕО боя

В сети появилась новая видеозапись стычки между депутатами "Блока Петра Порошенко" и "Батькивщины"на заседании Киевоблсовета 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как депутат Виталий Карлюк от БПП подходит к главе облсовета Анне Стариковой ("Батькивщина") и вырывает микрофон.

Старикова поднялась с места и толкнула Карлюка. В это время к депутатам подошел Владислав Хахулин, который попытался вмешаться в ситуацию, но получил удар в лицо от Карлюка. Удар был настолько сильным, что депутат упал, и ему была оказана медицинская помощь.

Загрузка видео...
Видео 5 канала

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Це тотальний п*зднць на усіх рівнях. Я роблю спроби вмовити себе, що ще є якась надія, але, здається, що це самоомана. Україна на наших очах перетворюється на недієздатну державу. Поки барига та його песики просрали черговий стратегічний склад зброї, тварюка з БПП б'є іншого депутата та ламає майно у залі Київської Ради. Барига та його кагал взагалі нічого не контролюють.
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Сльози будуть, коли порохоботи гойдатимуться по вітру на деревах в усіх містах України.
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Вони швиденько перефарбуються, адже раніше вони були ригоботами.
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Декому й тікати до путіна не треба - xyйло в них в голові засів моцно.
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Якщо в тебе інших варіантів немає, то тікай, а ми краще позбавимося від вашого барижого лайна.
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и придется объединятся с рыгами чтобы иметь большинство в раде, ну ниче люля добазарится. это ж надо так мозги простудить чтобы думать только на один шаг вперед
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Так впэрэд, до скрепних братив. Тебе там зачекались.
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Та чули ми вже це, мовляв, не треба розгойдувати човен, бо щурів нудить.

Смішно, коли порохоботи усюди тулять Ху*ла та скрепи, таке враження, що ви усі пишете за однією методичкою.

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у тебя с куйлом одни цели, значит ты сознательно на его стороне
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Так-так, усі, хто проти вашого нікчемного бариги, мають спільну мету з Ху*лом. Усі праві патріоти, що ризикували своїм життям на Майдані, а потім першими пішли на війну, усі за Ху*ла. По-іншому у вашій барижий свідомості навіть бути не може: проти Порошенка, відповідно за Путіна, тільки так.
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Я надіюсь що поруч будуть гойдатись усі ті дебіли що голосували за ці партії...
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п3дець будет если вы дорветесь, выставите по кругу охрану в форме и начнете клепать декреты, а в ваших способностях в этом деле я сомневаюсь
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Повертаються часи ригів,які били стариків- депутатів від "Батьківщини" по голові двадцятикілограмовими стільцями в ВР.Зато,коли цих "героїв"ловили майданівці у дворах біля ВР,то вони прикидались невинними овєчками,майже в предінфарктному стані і з розумом 5 -ти річної дитини,говорили дивлячісь щіро в очі:дядя,а ви мне правда бити небудете?
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Эффектно но не эффективно, Ляшко даже нокдаун не получил.
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было бы что там унижать )))) А про "мужское" вы вообще польстили ему ))))
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науменко,крот отметились!а кто там еще за скрепную тянет?
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а.б.
Я не знаю про що ти гундосиш,чмо,але на рахунок "скрепного",можу не бла - бла - бла,а фактами довести,хто справді за скрепи,а хто ні.
Україна нарощує торгівлю з Росією і купує на 1 мільярд доларів більше, ніж продає.
http://intvua.com/news/economics/1502810315-popri-viynu-ukrayina-zbilshila-import-iz-rosiyi.html

.............
Марчук: Президент Порошенко призначив Медведчука у ТКГ винятково з прагматичних міркувань
http://uainfo.org/blognews/1502447000-marchuk-prezident-poroshenko-priznachiv-medvedchuka-u-tkg.html

..............

. Медведчук и Roshen захватили с помощью СБУ рынок сжиженного газа. https://www.economics-prorok.com/2017/02/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%B8-roshen-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%80.html

................
В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
Депутат от "БПП" Карлюк отправил в нокаут депутата от "Батькивщины" Хахулина на заседании Киевоблсовета - Цензор.НЕТ 9572
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Задача для интеллектуалов
На первом фото - половецка баба 12-го века, на втором - компасы, которые показывают... ну, конечно же, на север. Причем этот север находится... на расстоянии в 507 см от половецкой бабы. Фото сделал самолично сегодня:



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Противники "порохоботов" сами высасывают тезисы из одного места, приписывают их "порохоботам" и сами же опровергают собственный бред. Кстати, на момент начала войны (апрель 2014) на Донбассе действительно не было никакой регулярной росс. армии, потому она юридически и оформлена как АТО, т. е. война против террористов
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Цирк от Батькивщины перерос в бокс от БПП и последующими базарными воплями обоих партий!
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У нас немає партій, у нас є збіговиська кончєних сук під брендами т.зв. лідерами.
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Согласен, у нас образуется популист и он делает под себя партию!
В США республиканцы диктуют политику Трампу, а у нас наоборот!
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дячено. Ти помиляєшся, в Україні,є тількі дві партіі,це "Батьківщина",а решта все "ПР"!!!!
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БЮТ и ПР пытались слиться в экстазе еще в 2009 г, только "Наша Украина" в этом не участвовала, БЮТ всегда был основным поставщиком тушек-портновых для ПР из числа депутатов
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Боже, які ви наївні. Все це лайно пливе лише на депутатьскі мандати, а не з ідеологічних міркувань.
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Шкода, що в мене немає для вас пігулок від ілюзій...
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Взагалі не дивує така ситуація, адже БПП та НФ - дві банди, які грабують Україну і всяких "блатарів" та "урок" там стільки, що хоч греблю гати.
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если вы не идиот то ответьте конкретно с фактами. а бла бла ... так это все мастаки
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СВИНІ,СВИНІ...БРУДНІ НЕНАЖЕРЛИВІ СВИНІ ПОРОЗБІГАЛИСЯ ПО УКРАЇНІ

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Блок Петра Порошенко или Быдло Петра Порошенко? Я бы разрешил депутатам ходить на сессии с оружием - может перестреляют друг друга? Как логическое завершение быдлократии
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Да ладно как всегда бабло не поделили между собой.... Все хороши и "батькивщина" еще тот подарочек.
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Разумеется , если ты не умеешь читать , это не значит , что книг не существует и литература это выдумка "антиллигентофф в очках" ...

Докажи обратное и объясни , как можно "распилить бабло" через решение об повышении зарплаты учителям и врачам .
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Вот жеж твари дикие!..Бля всех разогнать поганоай метлой!Каких уродов мы вынуждени и обречены выбирать каждый раз?!
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урод это по соседству там вы россияне обречены сосать то что дадут украинцы способны сами решать кого и когда спросите у вити и у своего вовы бессмертного
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На видосе видно, что этот мешок самостоятельно и артистично "упал". Валялось оно там, ворочаясь аки футболист, имитирующий травму. Даже не заслуживает внимания этот спектакль.
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ну да, А карлюк красиво сыграл, будто бъет.
А вообще по закону это статья о нанесении легких(средних) телесных повреждением и думаю пора неприкосновенность на такие случаи снять!
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Пока пани чубляться, то в холопів чуби тріщать. І так вже багато сотень років та поколінь. Бидло одним словом. Тут потрібен диктатор, який би всіх без розбору раком поставив і хавальники позатикав. А потім заставив робити те, що вигідно державі. Бо но людські і по нормальному наша біомаса не розуміє.
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бандюки от правящей партии ...такое уже было или у меня дежа вю
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рыгопорошенковское быдло, мы такое уже наблюдали при яныке
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У быдла быдлячьи "аргументы" .
Вот есть женщина - у неё просто вырвать из рук микрофон .
Вот подошёл мужик и сразу "в пятак" . Я не вижу разницы в поведении с самой низкопробной гопотой .
Я не вижу разницы этого быдлячего "поступка" и такого же удара где-то в отеле Турциии в очереди за "хавчиком" .
Аристотелю Всевышний дал мозг , т.е. риторику . Это совсем не означало , что у Аристотеля не было кулаков и он не учавствовал в кулачных боях с равными соперниками . Просто всему своё место .
У гопника нет мозга , а есть можечёк . Лексикон его убог и никчемен . Поэтому он ближе к приматам и распускает руки даже там , где другие включает мозг .
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тот неловкий момент когда не ты порохобота, а порохобот тебя
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Порохоботы тут на ветККо включили знакомую технологию -- все плохие .
Даже если кто-то предлагает повысить зарплату учителям и врачам -- всё равно вор .

А те кто против этого (т.е. гопники с БПП) ничем не хуже ... Понятное дело, что на видео очевидный "интеллектуальный продукт" примата из БПП врядли кто-то может оправдать или даже заретушировать ...
Вот включают шоколадные боты "заморочку" мол пусть друг друга убивают , "они все одинаковые" ...
Только вот я (старожил "Цензор-нета") , как и многие хорошо помним ту же технологию ещё на выборах 2004 . Все плохие , потому не стоит вообще сопративляться и менять эту жирующую банду . Жирующую на крови , на войне !
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Неправилное заглавие статьи ...

Не "депутат БПП ...", а "примат БПП ..." -- так ближе к контексту поведенческой модели этой особи . И зачем ему только фамилие - было бы достаточно кликухи и таврового номера !
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значить погранца бить можно, а депутата батькивщины нет. тем более депутатов же всех палить призывают
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Ну , покажи , где погранцов бьют по фэйсу - трепло !
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Бис!Получил массу удовольствия!Охеренно лох подскочил,и подписался...
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Ты , примат , ещё и писать умеешь -- прогресс !
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не понял уёбише,в чём предъява,поц?Лошина,та так на ровном месте всегда подпё..дуешь?Сколько раз как тот лох получал по жизни в пятак?Ты так резво подписался...Это твой кент,тоже баклан как и ты,что за метлой не следит?чмо..
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так тут есть такие борзые которые хотят все вопросы так решить, ударить погранцов и прорвать границу, всех раскидать и всунуть своего на царство, убить всех порохоботов. и тут такие - ой, как некрасиво...
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Гарний приклад, як недалекий народ обрав бидлоту. Наступні вибори покажуть чи додало це клепки усім виборцям. І тим що голосували і особливо тим хто ігнорує вибори(так, так. завдяки вам. більшість оцього отримало владу). І не важливо на якому рівні, міському або державному. Щоб потім можна було винити тільки себе. А не всіх підряд...
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Це добре, коли депутати деруться... тоді люди в країні якось мирно розбираються.
От коли Кличко був у Раді, то там битися припинили і усі розборки вилізли на Майдан з наслідками.
То нехай краще трощять один-одному свої мордожопи.
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как была партия пидарасов, так и осталась (хоть и буковки другие). чтобы не лепил шоколадный глаз в итоге превращается в г..но
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Пох ,третий майдан сравняет всех депутатов и бпп и батькивщина.
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У кого то еще осталис сомнения што бпп это такие же бандиты как и рыгианалы? Гопота из 90х дорвалась до власти.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДепутат от "БПП" Карлюк отправил в нокаут депутата от "Батькивщины" Хахулина на заседании Киевоблсовета. ВИДЕО боя
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