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 Происшествия, Общество
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 "Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО

Эвакуированные в Винницу жители прилегающих к артскладам в Калиновке сел рассказали о том, что пришлось пережить до эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, жительницы села Сосонка рассказали, что ожидали помощь, прячась в подвалах и погребах, и о том, что видели во время взрывов.

"Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Оно через наши дома перелетало. Вы бы увидели! С нами кот в погреб спрятался", - говорит женщина.

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никто не сядет из высших чинов, посадят васю прапора и сварщика который рядом варил кардан бобика...а по шоколадному ТВ народ традиционно накормят говном
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Так коті умнее многих людей, вот и спрятался.
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ну, кот не показатель, допустим - мой при виде мыши в обморок падает.
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У меня в Горловке при обстрелах пряталась собака,а коту было пофиг.
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Пора бы дать оценку власти и провести досрочные выборы парламента и президента,предварительно заставив гнид соевых выполнить своё обещание и принять закон о выборах с открытыми списками без всякой мажоритарки ...
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По мощности всех припасов как раз эквивалент атомной бомбы.
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Про количество жертв ни слова опять!
Ох чует мое сердце, что их там много((
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у людей на донбассе такое каждый день, всем ведь кажется что войны нет. Пусть ощутят те эмоции что и восточная часть Украины.
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І чому в них таке кожний день? І де саме на Донбасі?
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Люди в данном регионе с флагами не прыгали и в дом войну не приглашали в отличие от Донбасса
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гордость берет за наших людей, все помогают.
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Взрывы под Винницей: в военных частях Украины усилена охрана, а в прифронтовой части на Донбассе пишут что ,украинские контрактники всё чаще ездят на военных Кразах и других машинах к магазинам,чтобы купить пива и ещё чего то покрепче,куда смотрит военная комендатура? может это врут враги?
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Та не цікаво, що в тебе в рашці пишуть, москалику.
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москалику це ти, а хлопцi це бачуть кожну хвилину.
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Это был не взрыв, а воспламенение. Остатки горючки вспыхнули. Скажут, что на 300 миллионов опять надо покупать.
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Так это кот сделал диверсию и спрятался в погреб.Судить кота по полной.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО
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