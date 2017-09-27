 "Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, жительницы села Сосонка рассказали, что ожидали помощь, прячась в подвалах и погребах, и о том, что видели во время взрывов.
"Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Оно через наши дома перелетало. Вы бы увидели! С нами кот в погреб спрятался", - говорит женщина. Смотрите также: Мощнейший взрыв на складах боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО
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Ох чует мое сердце, что их там много((
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