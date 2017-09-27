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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Пострадавшая в результате попадания снаряда в дом под Калиновкой женщина госпитализирована в Винницу: у нее травма позвоночника, - Супрун. ВИДЕО

После взрывов в Калиновке на складе боеприпасов есть информация только об одной пострадавшей.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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"По информации Винницкого центра экстренной медицинской помощи в результате попадания снаряда в частный дом в селе Медвидка, пострадала женщина 49 лет, у нее травма позвоночника", - сказала Супрун.

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Пострадавшая находится в больнице в Виннице. Проведена эвакуация Калинивской больницы, эвакуировано 180 больных.

"Пока нет дополнительных сведений о пострадавших. Но у меня информация только по гражданским. Что касается военных, нужно уточнять в Министерстве обороны и МВД", - добавила она.

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26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1 000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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Госпитализация в Украинские больницы это такая себе-русская рулетка...
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А ведь пострадал весь Народ Украины-из-за того, что его Барыги безоружным перед врагом оставили...
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Такое говорить это кощунство, но лучше бы ее шуфрич сбил, а потом лечил((((
От барыг не дождется
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Почему нет информации о солдатах и офицерах, которые были непосредственно на складах, снова будет одна брехня.
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Порошенко солдат и добровольцев не считает за людей. Доказано Иловайском.
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Кацапы устроили на територии Украины диверсию,пострадала эта женщина,видать Попошенко виноват,но никак не русские диверсанты.
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русские диверсанты в тылу взрывают стратегический склад, причем это уже четвертый по счету (и второй за последнюю неделю).... И виноваты диверсанты? ты - клоун.
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Кто будет отвечать за эту вакханалию?:
1. Сватово (склад боеприпасов)
2. Балаклея (склад боеприпасов)
3. Мариуполь (склад боеприпасов)
4. Одесса (детский лагерь)
5. Калиновка (склад боеприпасов).
это все звенья одной цепи, закономерный результат деятельности шоколадных воров и бездарей
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Теперь пострадавшая срочно ищет средства для покупки бинтов, зеленки, перчаток, марли, клеенки и т.д.
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«Врачи говорят, что шансы выжить у него небольшие - внутричерепная гематома огромная, если сердце выдержит, шансы выжить в пределах 18% с такими травмами. Если сердце слабое - умрет. Пятихатские менты внесли статью 122 (телесное повреждение средней тяжести). И сидят дрожат - ждут реакции общественности. Разумеется, они подконтрольны Березе. Тот, в свою очередь, боится стать вторым Лозинским. Поэтому, по оперативным данным, подложил алкоголику, который забрел к нему во двор, гранату РГД-5 «, - рассказал источник.
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Пострадавшая в результате попадания снаряда в дом под Калиновкой женщина госпитализирована в Винницу: у нее травма позвоночника, - Супрун - Цензор.НЕТ 6701Адесса‏ @alisaod2016 1 ч1 час назад
Но есть и хорошая новость! Склады Рошен целы и невредимы, под усиленной охраной!

Пострадавшая в результате попадания снаряда в дом под Калиновкой женщина госпитализирована в Винницу: у нее травма позвоночника, - Супрун - Цензор.НЕТ 6701 Адесса‏ @alisaod2016 1 ч.1 час назад
Только хорошие новости! Ни один генерал не пострадал в результате взрыва 4-го склада ВСУ!
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Потому и целы склады Рошен,что там на каждом углу и коридоре видеокамеры установлен ы, только в туалетах пока их нет,а на крупнейших базах,где хранились 800 вагонов,на некоторых и больше боеприпасов к Градам,Смерчам,Ураганам,не было простой обваловки,не говоря о подземных укрытиях, 40 открытых площадок вообще БЕЗ Сигнализации-которяя должна быть выведена в караульное помещение.. На существующих и уже взорваных базах с БК, ГОДАМИ-Годами ТРЕБОВАЛАСЬ ЗАМЕНА 40% изгородей,а в Новобогдановке вообще 1500 железобетонных столбов были непригодны к эксплуатации...Персонал вместо функций Охраны объекта занимался постоянно сдачей металлолома.....
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Вот мой недавний пост>>>
А шо там Береза и избитый им человек? Кто-то верит что всё было как говорит этот мудень? Всю ночь избивать человека, якобы за то что он хотел поджеч дом...я скорей поверю что береза чуть не убил подельника за крысячничество или фермера за то что не хочет землю на этого г@ндона переписать. А склад загорелся в удобное время чтоб отвлеч внимание от пистеца который творят подельники Поценюка из НФ...учитывая что у них поджег объекта первое что приходит на ум при категорическом зашкваре, вспомните слова экс-прокурора Суса "а не поджечь ли ТРЦ"

А вот свежая публикация>>>
Нардеп Юрий Береза забил до
полусмерти человека за
крупный долг и землю, которую
народный избранник не мог
поделить с местным фермером.
По нашим данным, пострадавший
является хорошим знакомым
Юрия Березы и в злополучный
вечер депутат сам позвал его на
встречу, чтобы решить вопросы с
землей, которую Береза активно
скупает в Днепропетровской
области и решить кто кому
должен деньги за некие услуги.
Встреча быстро переросла в
страшное избиение
потерпевшего, в результате чего
мужчина впал в тяжелую кому.
Также известно, что
пострадавшего уже потом
привезли к дому нардепа Березы
и сымитировали покушение на
дом последнего.
По нашим данным, пострадавшего
мужчину срочно вывезли в
Кривой Рог. Он в крайне тяжелом
состоянии.
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Там весь нф ходит под статьёй. Так что эта новость, для меня, не новость.
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Реформа медицины эту пострадавшую добьёт с гарантией.
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Не хочется растекаться по древу про нашу владу. Сегодня, в очередной раз, убедился в том, что украинцы способны мгновенно реагировать на беду. Это просто супер! На сегодня это очень важно.
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В Одессе собирают гуманитарную помощь пострадавшим от взрывов под Винницей
27/09/2017 Одесса, Суспільство Коментарів 0
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПострадавшая в результате попадания снаряда в дом под Калиновкой женщина госпитализирована в Винницу: у нее травма позвоночника, - Супрун. ВИДЕО
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