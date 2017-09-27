 Пострадавшая в результате попадания снаряда в дом под Калиновкой женщина госпитализирована в Винницу: у нее травма позвоночника, - Супрун. ВИДЕО

"По информации Винницкого центра экстренной медицинской помощи в результате попадания снаряда в частный дом в селе Медвидка, пострадала женщина 49 лет, у нее травма позвоночника", - сказала Супрун.
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Пострадавшая находится в больнице в Виннице. Проведена эвакуация Калинивской больницы, эвакуировано 180 больных.
"Пока нет дополнительных сведений о пострадавших. Но у меня информация только по гражданским. Что касается военных, нужно уточнять в Министерстве обороны и МВД", - добавила она.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1 000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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От барыг не дождется
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1. Сватово (склад боеприпасов)
2. Балаклея (склад боеприпасов)
3. Мариуполь (склад боеприпасов)
4. Одесса (детский лагерь)
5. Калиновка (склад боеприпасов).
это все звенья одной цепи, закономерный результат деятельности шоколадных воров и бездарей
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Но есть и хорошая новость! Склады Рошен целы и невредимы, под усиленной охраной!
Адесса @alisaod2016 1 ч.1 час назад
Только хорошие новости! Ни один генерал не пострадал в результате взрыва 4-го склада ВСУ!
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А шо там Береза и избитый им человек? Кто-то верит что всё было как говорит этот мудень? Всю ночь избивать человека, якобы за то что он хотел поджеч дом...я скорей поверю что береза чуть не убил подельника за крысячничество или фермера за то что не хочет землю на этого г@ндона переписать. А склад загорелся в удобное время чтоб отвлеч внимание от пистеца который творят подельники Поценюка из НФ...учитывая что у них поджег объекта первое что приходит на ум при категорическом зашкваре, вспомните слова экс-прокурора Суса "а не поджечь ли ТРЦ"
А вот свежая публикация>>>
Нардеп Юрий Береза забил до
полусмерти человека за
крупный долг и землю, которую
народный избранник не мог
поделить с местным фермером.
По нашим данным, пострадавший
является хорошим знакомым
Юрия Березы и в злополучный
вечер депутат сам позвал его на
встречу, чтобы решить вопросы с
землей, которую Береза активно
скупает в Днепропетровской
области и решить кто кому
должен деньги за некие услуги.
Встреча быстро переросла в
страшное избиение
потерпевшего, в результате чего
мужчина впал в тяжелую кому.
Также известно, что
пострадавшего уже потом
привезли к дому нардепа Березы
и сымитировали покушение на
дом последнего.
По нашим данным, пострадавшего
мужчину срочно вывезли в
Кривой Рог. Он в крайне тяжелом
состоянии.
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27/09/2017 Одесса, Суспільство Коментарів 0
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