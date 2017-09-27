 Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД до 2030 г, - Супрун. ВИДЕО

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"Украина имеет наиболее масштабную программу в регионе Центральной Европы и Средней Азии по лечению пациентов ВИЧ/СПИДа. А сейчас Украина имеет все шансы еще больше улучшить ситуацию. В стране есть политическая воля для медицинской реформы, которая повлияет на преодоление эпидемии. Мы усиливаем первичную медицинскую помощь, чтобы врачи семейной медицины получили доступ к тестированию пациентов на ВИЧ/СПИД", - сказала она.
Как подчеркнула У.Супрун, план Украины - преодолеть эпидемию к 2030 году.
Она также уточнила, что по состоянию на 1 июля под медицинским присмотром насчитывалось 136,965 тыс. ВИЛ-инфицированных людей. По оценкам Центра общественного здоровья Минздрава в Украине проживает около 240 ВИЛ-инфицированных граждан. За последние 30 лет 43,306 тыс. украинцев умерли от СПИДа.
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Ну просто , что не новость , то обух.
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- Рабинович, вас уже прооперировали! Ну и как?
- Три тысячи.
- Я имею в виду, что у вас было?
- Только одна.
- Вы не поняли. На что жалуетесь?
- Плата слишком высокая, непомерная...
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