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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1643) СПИД (133) ВИЧ (86) Супрун Ульяна (192)

 Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД до 2030 г, - Супрун. ВИДЕО

Украина имеет все ресурсы и политическую волю преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа до 2030 года.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе пресс-конференции в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Украина имеет наиболее масштабную программу в регионе Центральной Европы и Средней Азии по лечению пациентов ВИЧ/СПИДа. А сейчас Украина имеет все шансы еще больше улучшить ситуацию. В стране есть политическая воля для медицинской реформы, которая повлияет на преодоление эпидемии. Мы усиливаем первичную медицинскую помощь, чтобы врачи семейной медицины получили доступ к тестированию пациентов на ВИЧ/СПИД", - сказала она.

Как подчеркнула У.Супрун, план Украины - преодолеть эпидемию к 2030 году.

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Она также уточнила, что по состоянию на 1 июля под медицинским присмотром насчитывалось 136,965 тыс. ВИЛ-инфицированных людей. По оценкам Центра общественного здоровья Минздрава в Украине проживает около 240 ВИЛ-инфицированных граждан. За последние 30 лет 43,306 тыс. украинцев умерли от СПИДа.
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Лекарство нормальное закупите а не химку в тридорога ...
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Какие лекарства? СПИД - это мировая афера, и Супрун об этом знает!
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Да,к тому времени с рехформой от Супрун болеть будет уже НЕКОМУ ....
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Не то, що читати - це МОЗ навіть гидко "покрити" нецензурщиною....
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Боюсь, что Украине больше угрожает не эпидемия СПИДа, а идиотизм властьимущих. Но это лечиться. Только не вакцинами, а патронами..
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Ну да... чего чего а в Украине гандонов хватает...
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А что у нас еще и ВИЧ эпидемия?
Ну просто , что не новость , то обух.
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если так дальше пойдёт то спид и правда уничтожат ...вместе с населением правда
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я уже устал от побед ..то победа над ВИЛ ..то победа в Калиновке ... давайте где-то проиграем для разнообразия.
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****
- Рабинович, вас уже прооперировали! Ну и как?
- Три тысячи.
- Я имею в виду, что у вас было?
- Только одна.
- Вы не поняли. На что жалуетесь?
- Плата слишком высокая, непомерная...
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це, не знахожу слова, що, хоч раз правду пробекало - не буде народу, не буде і епідемії
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"врачи семейной медицины получили доступ к тестированию пациентов на ВИЧ/СПИД" - доступ к результатам? Может помочь каким-то бюрократам, но не больным с ВИЧ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина обладает всеми необходимыми ресурсами для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД до 2030 г, - Супрун. ВИДЕО
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