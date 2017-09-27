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 Политика Украины
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 Ограничение на авиаперелеты в 50-км зоне над Калиновкой будет действовать еще минимум сутки, - Омелян. ВИДЕО

Министерство инфраструктуры Украины будет оперативно реагировать на ситуацию, в частности, в случае уменьшения угрозы.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ

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"У нас действительно были отдельные случаи угрозе жизни. Где была необходимость, поезда были направлены в обход. Извеняемся перед клиентами "Укрзализныци", но это чрезвычайное событие и безопасность превыше всего. Я надеюсь, что все выводы будут сделаны. Мы сразу же закрыли небо в радиусе 50 км над эпицентром событий. Это ограничение будет действовать как минимум сутки. Мы будем мониторить ситуацию. Если будет уменьшение угрозы, будем уменьшать уровень ограничений", - рассказал Омелян.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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совсем недавно ублюдок омелян говорил что летать в Харьков, Днепр и Запорожье безопасно.. под вашей властью, ублюдок омелян, летать опасно везде.
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а еще ублюдок омелян нанял высокооплачиваемого ублюдка евгения кравца https://lb.ua/economics/2017/09/27/377654_preemnik_balchuna_ukrzaliznitse.html
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОграничение на авиаперелеты в 50-км зоне над Калиновкой будет действовать еще минимум сутки, - Омелян. ВИДЕО
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