 Ограничение на авиаперелеты в 50-км зоне над Калиновкой будет действовать еще минимум сутки, - Омелян. ВИДЕО

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"У нас действительно были отдельные случаи угрозе жизни. Где была необходимость, поезда были направлены в обход. Извеняемся перед клиентами "Укрзализныци", но это чрезвычайное событие и безопасность превыше всего. Я надеюсь, что все выводы будут сделаны. Мы сразу же закрыли небо в радиусе 50 км над эпицентром событий. Это ограничение будет действовать как минимум сутки. Мы будем мониторить ситуацию. Если будет уменьшение угрозы, будем уменьшать уровень ограничений", - рассказал Омелян.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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