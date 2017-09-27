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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 "Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что сегодня пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области удастся локализовать, а спасатели и военные приступят к разминированию территории.

Об этом он сказал, открывая заседание Правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Как только мы локализуем и убедимся, что больше нет причин для взрывов, мы сразу начнем операцию по разминированию. Мы уже ночью сконцентрировали достаточные силы, чтобы эффективно это сделать", - отметил Гройсман.

По словам Премьера, на уровне области создан штаб восстановления, который будет заниматься восстановлением объектов и помощью людям.

Гройсман считает, что сейчас нужно провести четкое расследование, чтобы понять причины возникновения этой чрезвычайно ситуации.

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"Это арсенал, я думаю он уничтожен не случайно. Все, кто должен был нести за это ответственность, должны быть привлечены к ответственности. Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - добавил премьер.

"Я думаю, что сегодня состоится заседание военного кабинета во главе с Главнокомандующим, Президентом страны, где будет проанализирована ситуация и сделаны соответствующие выводы", - отметил он.

Гройсман также сообщил, что правительство выделит из резервного фонда на ликвидацию последствий пожара 100 миллионов гривен.

"На нас напал враг. Вооруженные силы Российской Федерации и боевики. Я думаю, что они будут все делать для того, чтобы нас ослабить... Я хочу, чтобы сейчас все услышали: какие бы ни были вызовы, мы не паникеры. Мы способны в любой ситуации принимать трезвые и правильные решения... Я бы хотел, чтобы все сегодня объединялись вокруг, а не злорадствовали. Мы должны быть как никогда едины", - подчеркнул Гройсман.

Он также поблагодарил спасателей, военных, правоохранителей и граждан за решительные действия, эффективность и сознательность.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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"... умные делают выводы. я вот, например, сегодня уже 100 миллионов вывел..."
подумал Грося.. Но вслух сказать побоялся))
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какя нахрен трава, у нас неделя дождей была. лес и трава влажные гореть не будут.
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Не далее как вчера днем Украину обвиняли в незаконных поставках оружия в Африку. Вечером того же дня оружие разлетается по всему винницкому небу. Сдается мне все это неспроста, учитывая тот факт, что у власти винницкие торгаши. У Путина широкая спина, и на него можно и нужно многое списать, но за нее уже не спрятать откормленные щеки наших властителей.
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Умные это явно Зорян и Шкиряк. Им палец в рот не клади..
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Гройсман а ти себе до розумних відносиш???
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Ні,він же сказав : розумні роблять висновки... А він просто пам"ятає...Думаю він хотів сказати,що в нього хороша память
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Гройсман - рехворматор. Рехвормирован очередной склад боеприпасов. "Успешная" Рехворма № ХХХ
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Поки у Козині не рвоне, ніяких висновків гавнокомандувач не зробить
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Так значит вы не умные.раз до сих пор не сделали.
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Сцуко! Єдине, на що спромоглися ці кнуряки при владі, так це збільшити охорону собі, коханим. Стільки псів цепних не тримав навіть Хам. А стратегічні склади боєприпасів охороняти нікому. В Одесу, охороняти сепара-"трухаря", влада нагнала псів даже з сусідніх областей:




Сергій Стерненко с Sergiy Sternenko.
11 ч ·
Військові склади це не одеська мерія. Там нема муніципалів, поліції і такої кількості нацгвардії. Охороняти БАНДИТА для силових структур НАБАГАТО ПРИОРІТЕТНІШЕ за охорону та убезпечення стратегічних об'єктів.
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интересно, скока бабла семейки гнойсмана и порошенка поимеют на этом пожаре ?
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Кажуть, Штати вже вирішили давати летальну зброю для української армії...
Якщо цю зброю американці дадуть однотуровому архістратігу, то він його заховає на складах, а друзяка медведчук все підірве к свиням...
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Умные делают выводы. Пора вам, скотам, на выход.
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мощнейшая работа российских спецслужб....и явная пощечина пете....такое ощущение минобороны филиал фсб....контразведка проспала....теперь явно видно что действует мощная диверсионная группа у нас в тылу и дроны изза границы тут не причем....
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за уничтожение боеприпасов ублюдочные генералы барыги порошенка получат ЖИРНЫЕ пенсии и не с ШЕСТИДЕСЯТИ ПЯТИ лет
а быдло голосовавшее в один тур будет КАРЛИТЬ на вылупков пеци, гройсмана, ахметова и прочих МРАЗЕЙ вместе со своими детьми
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оперативненько так мой пост про сынка пашинского удалили...
Я фигею! Цензуры. НЕТ! Бу-га))))
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Кому служить Гройсман, що відправляв тітушек на Майдан, Україні? НАХУЙТАМ. Кому служить прислужник Кучми та Януковича, дружбан Медведчука та співзасновник СДПУ(о) та ПР Вальцман-"Порошенко", Україні? ТАХУЙТАМ. Кому служить свідомий член антиукраїнської банди ПР Муженко, Україні? ТАХУЙТАМ. Кому служить особистий охоронець Вальцмана Грицак, Україні? ТАХУЙТАМ.
Оце і є причини усіх негараздів країни та громадян, а наслідки ми всі бачимо...
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Умные делают выводы после первого раза. Гройцман да умного не дотягивает. Он просто красивый.
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Страна кишит изменниками родины , сепаратистами , шпионами и прочей дрянью , потому что все эти злодеи не несут никакой ответственности за свои злодеяния , суды их оправдывают , потому что в судах тоже сидят такие же злодеи .
Только введение военного положения и расстрел на месте всех предателей может дать Украине шанс на выживание .
СЕЙЧАС ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК В РАДЕ ЗАШЕВЕЛИЛСЯ , УБЛЮДКУ ЩУФРИЧУ СТАЛИ ДАВАТЬ ЭФИР НА РАЗНЫХ КАНАЛАХ , УБЛЮДКУ БОЙКО ТОЖЕ И ПРОЧЕЙ МЕРЗОТЕ , ПОЧЕМУ ОНИ ДО СИХ ПОР ЖИВЫ ???
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Один взрыв склада случайность, два...возможно совпадение, три это уже закономерность. Четыре ...? видимо системность. Системный саботаж и системная непрофессиональность команды офшорников
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ТИ БА ВСІ ПРИ ПАМ'ЯТІ , ХЕР.ОВО ЩО НІЧОГО НЕРОБИТЕ.
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Действительно, три арсенала за такой короткий отрезок времени... А хде СБУ, контрразведка, охрана, в конце-концов? Хде виновные в пожарах в Мариуполе и Балаклее? Да уж, кацапам раздолье, а нет шоб какой-нибудь кацапский арсенал в воздух поднять.
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"умные делают выоды" (с) Гройсман

"Без желания все тяжело, даже самое легкое" (с) Григорий Саввич Сковорода
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умные делают выводы, а шоколадные продолжают набивать карманы на торговле с оккупантом
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Пізда. В країні явно криза. Порохоботні типу Вяликої Ісландії ( воно ж мабуть і буков) вже не справляються, не встигають всих обгавкати. Мабуть порозбіглися порохоботики з контори, залишились неходячі інваліди
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В то время когда внутренние колоборанты с лампасами из ЗСУ не дают стрелять по врагу нормальным калибром, внешние колоборанты уничтожают боеприпасы для этого калибра. В Израиле на исторической земле премьера Гройсмана, во время первой войны за независимость Израиля 48-49, войны судного дня..или первой , второй Ливанской, в подобной ситуации Гройсмана бы уже расстреляли, и посадили весь генштаб и половину Кабнина
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман. ВИДЕО
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