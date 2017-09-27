 "Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман. ВИДЕО

"Как только мы локализуем и убедимся, что больше нет причин для взрывов, мы сразу начнем операцию по разминированию. Мы уже ночью сконцентрировали достаточные силы, чтобы эффективно это сделать", - отметил Гройсман.
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По словам Премьера, на уровне области создан штаб восстановления, который будет заниматься восстановлением объектов и помощью людям.
Гройсман считает, что сейчас нужно провести четкое расследование, чтобы понять причины возникновения этой чрезвычайно ситуации.
"Это арсенал, я думаю он уничтожен не случайно. Все, кто должен был нести за это ответственность, должны быть привлечены к ответственности. Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - добавил премьер.
"Я думаю, что сегодня состоится заседание военного кабинета во главе с Главнокомандующим, Президентом страны, где будет проанализирована ситуация и сделаны соответствующие выводы", - отметил он.
Гройсман также сообщил, что правительство выделит из резервного фонда на ликвидацию последствий пожара 100 миллионов гривен.
"На нас напал враг. Вооруженные силы Российской Федерации и боевики. Я думаю, что они будут все делать для того, чтобы нас ослабить... Я хочу, чтобы сейчас все услышали: какие бы ни были вызовы, мы не паникеры. Мы способны в любой ситуации принимать трезвые и правильные решения... Я бы хотел, чтобы все сегодня объединялись вокруг, а не злорадствовали. Мы должны быть как никогда едины", - подчеркнул Гройсман.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
подумал Грося.. Но вслух сказать побоялся))
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Сергій Стерненко с Sergiy Sternenko.
11 ч ·
Військові склади це не одеська мерія. Там нема муніципалів, поліції і такої кількості нацгвардії. Охороняти БАНДИТА для силових структур НАБАГАТО ПРИОРІТЕТНІШЕ за охорону та убезпечення стратегічних об'єктів.
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Якщо цю зброю американці дадуть однотуровому архістратігу, то він його заховає на складах, а друзяка медведчук все підірве к свиням...
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а быдло голосовавшее в один тур будет КАРЛИТЬ на вылупков пеци, гройсмана, ахметова и прочих МРАЗЕЙ вместе со своими детьми
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Я фигею! Цензуры. НЕТ! Бу-га))))
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Оце і є причини усіх негараздів країни та громадян, а наслідки ми всі бачимо...
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Только введение военного положения и расстрел на месте всех предателей может дать Украине шанс на выживание .
СЕЙЧАС ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК В РАДЕ ЗАШЕВЕЛИЛСЯ , УБЛЮДКУ ЩУФРИЧУ СТАЛИ ДАВАТЬ ЭФИР НА РАЗНЫХ КАНАЛАХ , УБЛЮДКУ БОЙКО ТОЖЕ И ПРОЧЕЙ МЕРЗОТЕ , ПОЧЕМУ ОНИ ДО СИХ ПОР ЖИВЫ ???
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Молодец!
Так держать,и делать выводы!
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"Без желания все тяжело, даже самое легкое" (с) Григорий Саввич Сковорода
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