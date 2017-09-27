 "Хватит нас убивать": велосипедисты пикетировали КГГА с требованием развивать велоинфраструктуру в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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27 сентября под зданием КГГА прошла массовая велоакция "Хватит нас убивать". Участники мероприятия, велосипедисты Киева, установили возле здания горадминистрации памятник велосипеду-призраку в память о погибших в ДТП велосипедистах.
Велосипедисты требуют от мэрии создания безопасной велосипедной инфраструктуры в Киеве, принятия велоконцепции и создания велодорожек, велопереездов, обозначений зоны для велосипедистов на полосах общественного транспорта, внедрения инженерных решений, которые дадут возможность выжить всем участникам движения в случае ДТП: островки безопасности, наземные переходы, которые хорошо освещаются, а также запуска систем фото и видеофиксации скорости.
"Ситуация постоянной опасности, когда нас сбивают, калечат и убивают, уже крайне достала, и мы обращаемся к людям, которые могут эту ситуацию изменить. Мало того, обязаны ее изменить!" - заявили организаторы акции.
"В этом году количество велосипедистов, которые рано ушли на небо, - очень велико. Ужасное воскресное ДТП с 23-летним Денисом Стаховским, вызвало у нас много сильных эмоций и сожаления, как и остальные такие сообщения. Шесть трагедий в этом году, шесть человек, которые могли бы еще долго и радостно жить, у которых остались семьи, мечты, друзья. Мы решили действовать, и для этого объединились почти все велоинициативы и велоорганизации нашего города", - добавили активисты.
К митингующим вышел начальник департамента транспортной инфраструктуры КГГА Симонов. Он согласился с требованиями велосипедистов и предложил создать рабочую группу.
Велосипедисты пикетировали КГГА с требованием сождания велоинфраструктуры в городе и усиления контроля на дорогах.
Велосипедисты установили под КГГА велосипед-привидение в память о погибших в ДТП велосипедистах.
К митингующим вышел представитель КГГА Симонов и предложил создать рабочую группу.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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- Водители, почему вы нас не любите?!
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А вот уважительное отношение к велосипедистам со стороны водителей появилось не из-за запретов, а из-за уважения к автомобилистам со стороны велосипедистов
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И не сравнивай даже по значимости для передвижения велосипед и автомобиль с таком холмистом городе как Киев - автомобиль - это средство передвижения и перемещения грузов - велосипед у нас - развлечение и спорт и не более того. Еще чего не хватало - гнобить миллион автомобилистов ради 500 велосипедистов.
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Итого на тротуарах нынче паркуются велосипеды, часто перегораживая полностью.
Игнорируют ПДД они же.
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Но к сожалению так же много велобыдла, которое на все это клало и ездит как попало, и главное найдется толпа псевдо велогонщиков, которые будут отмазывать этих отморозков, по ричине того, что те на валосипеде
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Давайте,зрадофилы затягивайте - порох,выборы, взрывы, склады,минск, грибники отпижженые, сосны кривые, реки мелеют, это фсьо -Порох!
А, и Грося, как же тут без него то.
У виннице нисделал дорожки, и тут ниделает.
Йулю фпрезиденты!
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а не шоколадные трюфели.....
И будет порядок!!! А не кумовство...договорняки и прочас сука муйня
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Я те скажу так. Ты завидуешь его трюфелям? Так это у тебя нет яиц.
Если ты такой принцыпиальный, то не покупай своим детят/крестным/жене конфеты/торты и т.д. рошен.
Как раз у кого есть яйца так это у Пороха. Потому как ополчить и поднять против Хуйла Европу смог только он, вместе с со совим корешем Яценюком, вернуть бабки Яныка в страну смог Порох со своим кумом Луценком. и т.д.
А яиц нет у тебя, потому что ты базарная баба галдунья.
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ЗАЗБАГОЙСЯ!!!)))
Я срошен уже давно не покупаю...
Чисто принципиально не спонсирую оффшорную БАРЫГУ
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соевый - не в страну - а отобрать себе на имения и яхты:
Как конфискованные «миллиарды Януковича» раздали друзьям Порошенко.
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Хотите кататься - получать удовольствие??
Валите за город на природу где нет машин - там катайтесь.
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а за велики...вообще молчу
многие из педальных даже не знают элементарных правил дорожного движения...элементарных КАРЛ!!!
как по мне...для педальных тоже нужны какие то простые курсы!!!! это реально снизит количество ДТП с их участием
а за отдельные вело дорожки...НЕ ВЕРЮ) При наших барыганах их никогда не будет
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Водночас, водіям треба бути уважнішими і, наприклад, пропускати велосипедистів, якщо ті на головній дорозі. У нас часто не роблять цього. Ну і паркуватися варто правильно, бо іноді велосипедисти просто не мають місця у правій смузі.
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Вот это был бы НОМЕР....
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Не вопрос:
1. Регистрация велика как транспортное средство.
2. Получение прав на управление.
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Меня учили, что должен думать и угадывать. Иначе на дороге никак.
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ПДР мають дотримуватися усі, - і водії, і велосипедисти, і пішоходи. Немає бути ні для кого преференцій.
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Из требований, мне это особенно понравилось. А сами то как по поводу соблюдения правил???
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Это исключительно развлекуха и спорт для единиц. Ибо подъемы с подола наверх рядовой обыватель не осилит - да и смысла нет приезжать на работу в мыле.
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Польша -плохой пример. Тут так дотлерастились, уравнгивая в правах велосипедистов и автомобилистов, что автомобилисты сейчас воют. Вчера наблюдал как автостраду (3 полосы в каждую сторону) велосипездист переходил вне пешеходного перехода, безо всяких сомнений и угрызений совести.
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Ну то на совести того велосипедиста....я о другом.....в Польше выделены полоса для велосипедистов на тротуарах,даже,в сёлах, а в Китае на дорогах....и то и то решение проблем.....видел это и там и там.....в Украине с этим зеро даже в Киеве
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