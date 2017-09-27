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 "Хватит нас убивать": велосипедисты пикетировали КГГА с требованием развивать велоинфраструктуру в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Велосипедисты Киева пикетировали КГГА с требованием развивать транспортную инфраструктуру для проезда велосипедов по городу, а также более тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения, в частности контролировать скорость движения транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.


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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

27 сентября под зданием КГГА прошла массовая велоакция "Хватит нас убивать". Участники мероприятия, велосипедисты Киева, установили возле здания горадминистрации памятник велосипеду-призраку в память о погибших в ДТП велосипедистах.

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Велосипедисты требуют от мэрии создания безопасной велосипедной инфраструктуры в Киеве, принятия велоконцепции и создания велодорожек, велопереездов, обозначений зоны для велосипедистов на полосах общественного транспорта, внедрения инженерных решений, которые дадут возможность выжить всем участникам движения в случае ДТП: островки безопасности, наземные переходы, которые хорошо освещаются, а также запуска систем фото и видеофиксации скорости.

"Ситуация постоянной опасности, когда нас сбивают, калечат и убивают, уже крайне достала, и мы обращаемся к людям, которые могут эту ситуацию изменить. Мало того, обязаны ее изменить!" - заявили организаторы акции.

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"В этом году количество велосипедистов, которые рано ушли на небо, - очень велико. Ужасное воскресное ДТП с 23-летним Денисом Стаховским, вызвало у нас много сильных эмоций и сожаления, как и остальные такие сообщения. Шесть трагедий в этом году, шесть человек, которые могли бы еще долго и радостно жить, у которых остались семьи, мечты, друзья. Мы решили действовать, и для этого объединились почти все велоинициативы и велоорганизации нашего города", - добавили активисты.

К митингующим вышел начальник департамента транспортной инфраструктуры КГГА Симонов. Он согласился с требованиями велосипедистов и предложил создать рабочую группу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж


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Велосипедисты пикетировали КГГА с требованием сождания велоинфраструктуры в городе и усиления контроля на дорогах.

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Велосипедисты установили под КГГА велосипед-привидение в память о погибших в ДТП велосипедистах.

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К митингующим вышел представитель КГГА Симонов и предложил создать рабочую группу.

Хватит нас убивать: велосипедисты пикетировали КГГА с требованием развивать велоинфраструктуру в Киеве 22

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Надо как в швейцарии - просто заставить велосипедистов учить правила дорожного движения и платить налог на пользование общественными дорогами
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Когда-то в Киеве торчал в пробке - перекрыли дороги, велосипедисты устроили велопробег под лозунгом:
- Водители, почему вы нас не любите?!
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Я не торчал, ехал в противоположном направлении, но наблюдал странную картину - В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ОБЕДА левая полоса проспекта Победы в районе окружной В СТОРОНУ ЦЕНТРА была перекрыта для велопробега - чтобы вы понимали, ради того, чтобы 20 дебилов проехались на великах - многотысячная пробка растянулась на много километров - от Стоянки до метро Житомерская..
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Совершенно верно ,если как в швейцарии ,то из четырехполосной полосы движения - две отдаются велосипедистам ,одна общественному транспорту ,а автомобилистов нах . за стоянку или недайбог проезд авто на тротуар -штраф в цену авто или тюрма ! чем меньше привилегий автомобилям -тем уютней всем остальным ...а пока у нас азиатская дикость в головах -ничего путного небудет ни на дорогах ни в стране в целом ... так что боцманы учитесь у швейцарии
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Нет такого в Швейцарии, не выдумывайте!
А вот уважительное отношение к велосипедистам со стороны водителей появилось не из-за запретов, а из-за уважения к автомобилистам со стороны велосипедистов
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Сам придумал? Ты хоть был в той Швейцарии? Или кроме своей рахи в жизни ничего не видел?
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Нигде в мире из 4 полос 2 не отдаются велосипедистам. Не надо выдумывать того, чего нет.
И не сравнивай даже по значимости для передвижения велосипед и автомобиль с таком холмистом городе как Киев - автомобиль - это средство передвижения и перемещения грузов - велосипед у нас - развлечение и спорт и не более того. Еще чего не хватало - гнобить миллион автомобилистов ради 500 велосипедистов.
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Мечтатель. Вот в Амстердаме автомобили гнобят.
Итого на тротуарах нынче паркуются велосипеды, часто перегораживая полностью.
Игнорируют ПДД они же.
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Даже в Киеве, не говоря о ЕС, нормальные велосипедисты знают и выполняют ПДД. Ездят в шлемах, с фарами, отражателями, стопарями в желетках и тд.

Но к сожалению так же много велобыдла, которое на все это клало и ездит как попало, и главное найдется толпа псевдо велогонщиков, которые будут отмазывать этих отморозков, по ричине того, что те на валосипеде
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Согласен, вместе с тем, я абсолютно уверен, что это проблема не уровня отношений водители-велосипедисты! Это проблема отсутствия уважения друг к другу в нашем обществе
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...рабочую группу и выделить деньги из бюджета на функционирование рабочей группы... это по-нашему...
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плюс контролирующая группа и комиссия по надзору за контролирующими
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дааа - куда ни глянь - везде бардак и хаос, начиная с велосипедных дорожек и заканчивая складами с боеприпасами.
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Ну хорошо,что к вам хоть один,но вышел,чего не скажешь про шахтёров с Холодной балки,которые в "приоритете".
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Порох Порох винават!))
Давайте,зрадофилы затягивайте - порох,выборы, взрывы, склады,минск, грибники отпижженые, сосны кривые, реки мелеют, это фсьо -Порох!
А, и Грося, как же тут без него то.
У виннице нисделал дорожки, и тут ниделает.

Йулю фпрезиденты!
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неее, так просто дело не пойдет - пока соебобовый не сядет с конфискацией
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у лидера нации и страны должны быть ЯЙЦА!!!
а не шоколадные трюфели.....
И будет порядок!!! А не кумовство...договорняки и прочас сука муйня
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ты думаешь за птицефабрику было бы меньше пистежа?) сарказм.

Я те скажу так. Ты завидуешь его трюфелям? Так это у тебя нет яиц.
Если ты такой принцыпиальный, то не покупай своим детят/крестным/жене конфеты/торты и т.д. рошен.
Как раз у кого есть яйца так это у Пороха. Потому как ополчить и поднять против Хуйла Европу смог только он, вместе с со совим корешем Яценюком, вернуть бабки Яныка в страну смог Порох со своим кумом Луценком. и т.д.
А яиц нет у тебя, потому что ты базарная баба галдунья.
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Серега)))выпей валерьянки!!!
ЗАЗБАГОЙСЯ!!!)))
Я срошен уже давно не покупаю...
Чисто принципиально не спонсирую оффшорную БАРЫГУ
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"вместе с со совим корешем Яценюком, вернуть бабки Яныка в страну смог Порох со своим кумом Луценком. и т.д."
соевый - не в страну - а отобрать себе на имения и яхты:

Как конфискованные «миллиарды Януковича» раздали друзьям Порошенко.


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А зачем вы для иллюстрации сюда вклеили 2 яхты Абрамовича?
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а ему же не важно какое гауно на вентилятор бросать. ватник,сэр.
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прежде чем срать - опровергни, или соси молча...
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Есть примеры в Китае,или в Польше....но у нас нету денег....поэтому велосипедистам ездить среди автомобилей и фур - это самоубийство
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Польша -плохой пример. Тут так дотлерастились, уравнгивая в правах велосипедистов и автомобилистов, что автомобилисты сейчас воют. Вчера наблюдал как автостраду (3 полосы в каждую сторону) велосипездист переходил вне пешеходного перехода, безо всяких сомнений и угрызений совести.
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нехер шастать по дорогам, права и номер, светоотражатели и фары. достали эти уебки. летом ночью едет уебан весь в черном на неосвещенной улице еще и восмерки выписывает. а на неделе другой вместо красной мигалки поствил светодиодный фонарь с мигалкой, лупил как фара дальнего света в глаза. этого пидара просто самому уже захотелось переехать.
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Нахрена они нужны енти велосипедисты в киеве на дороге в час пик??

Хотите кататься - получать удовольствие??

Валите за город на природу где нет машин - там катайтесь.
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наши дороги опасны для жизни даже для езды на АВТО))))
а за велики...вообще молчу
многие из педальных даже не знают элементарных правил дорожного движения...элементарных КАРЛ!!!
как по мне...для педальных тоже нужны какие то простые курсы!!!! это реально снизит количество ДТП с их участием
а за отдельные вело дорожки...НЕ ВЕРЮ) При наших барыганах их никогда не будет
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Ну давайте визнаємо, що ПДР порушують і водії, і велосипедисти. Я бачу ОДИНИЦІ велосипедистів, які правильно пересікають пішохідний перехід (пішки з великом у руках). Ну і ще дуже багато велосипедистів їздять узимку - в сніг, ожеледицю і тд. Я вже мовчу про відсутність світолвідражаючого одягу вночі і те, що велосипедисти нерідко в 2 ряду їдуть по дорозі (а це прямо заборонено).

Водночас, водіям треба бути уважнішими і, наприклад, пропускати велосипедистів, якщо ті на головній дорозі. У нас часто не роблять цього. Ну і паркуватися варто правильно, бо іноді велосипедисти просто не мають місця у правій смузі.
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ХВАТИТ ПЕРЕЕЗЖАТЬ ПОПЕРЕК ДОРОГИ по пешеходному ПЕРЕХОДУ, брезговать светоотражателями и пора выучить КАК ПОКАЗЫВАТЬ ПОВОРОТЫ.
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пускай бы журналисты ПОЩУПАЛИ педальных митингарей на знание элементарных ППД))))
Вот это был бы НОМЕР....
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Хотите ездить по дорогам?
Не вопрос:
1. Регистрация велика как транспортное средство.
2. Получение прав на управление.
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та да. они понятия не имеют что такое ПДД. одно дело когда они незнают что такое ПДД и катаются в парке, по дворам, тротуарам. а другое когда по дороге общего использования. какого я должен думать за другого участника движения и угадывать его действия.
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"какого я должен думать за другого участника движения и угадывать его действия."

Меня учили, что должен думать и угадывать. Иначе на дороге никак.
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Що занадто то нездраво. Я и сам люблю покататься на велике. Но вот сколько реально людей добирается (или планирует) на работу на велосипеде? 0,01% ? Ради них надо перекраивать тротуар (и без того не широкий из-за "летних площадок" , МАФов и паркующихся на тротуарах авто)? Тротуар был рассчитан на человеко - поток, причем не такой как сейчас. А тут и еще в 2 раза сокращают из=за велосипедистов. Как пример - пешеходный мост на Труханов остров. Как оказалось это уже "пешеходно-велосипедный мост" из 7 метров для пешеходов запланировано оставить 4 метра. Не много ли внимания и вливания денежных средств (на велосипедные дорожки освоено десятки миллионов грн. только в Киеве!) для ничтожной части населения Киева? П.С. И не надо сравнивать мегаполис Киев с миниатюрными равнинными голландскими городками! Площадь Киева почти в 10 раз больше Барселоны - так вот даже там велосипедистов - кот наплакал.
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До речі, у Польщі п"яних велосипедистів штрафують так само,я к і п"яних водіїв)

ПДР мають дотримуватися усі, - і водії, і велосипедисти, і пішоходи. Немає бути ні для кого преференцій.
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Сейчас еще всадники прискачут с требованием конедорожек.
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а так же школьницы с бантиками, которые будут требовать несмываемую разметку для игры в классики, в каждом дворе.
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Или,что более логично - любители роликовых коньков! Срочно стройте для них отдельные дорожки и выделите 100 млн. грн! Я серьезно - чем люди едущие на роликах на работу хуже едущих на работу на велосипедах?
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а также более тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения,Источник: https://censor.net.ua/f944312

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Из требований, мне это особенно понравилось. А сами то как по поводу соблюдения правил???
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удивляет отсутствие мозгов у педалькиных.... ведь они буквально всасывают в себя все автомобильные выхлопы!
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Поки не відбудеться зміна поколінь, і усе совкове лайно не передохне, їздити велосипедами завжди буде екстрімом
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На киевских холмах классический велосипед никогда не станет народным видом транспорта.
Это исключительно развлекуха и спорт для единиц. Ибо подъемы с подола наверх рядовой обыватель не осилит - да и смысла нет приезжать на работу в мыле.
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PL russkiy ukrainec
Польша -плохой пример. Тут так дотлерастились, уравнгивая в правах велосипедистов и автомобилистов, что автомобилисты сейчас воют. Вчера наблюдал как автостраду (3 полосы в каждую сторону) велосипездист переходил вне пешеходного перехода, безо всяких сомнений и угрызений совести.
========
Ну то на совести того велосипедиста....я о другом.....в Польше выделены полоса для велосипедистов на тротуарах,даже,в сёлах, а в Китае на дорогах....и то и то решение проблем.....видел это и там и там.....в Украине с этим зеро даже в Киеве
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а я в Чикаго видел велосипедные дорожки на тротуарах и в парках.... вот это и есть решение проблемы! ведь по сути педалькины - это те же пешеходы, только поскоростнее..... и нефиг их пускать на дороги, где ездят тяжелые автомобили
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Велодорожкам как в Польше быть - тогда, когда будут зарплаты как в Польше! ЛЮЮДИИ! Вы гляньте внимательно на чём они приехали - там почти ни у кого нет ни передних ни задних фонарей - это сборище самоубийц и "подстав для тюрьмы" водителям!!!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Хватит нас убивать": велосипедисты пикетировали КГГА с требованием развивать велоинфраструктуру в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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