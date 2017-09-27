EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  507  10
Все про:адвокат (1005) измена (215) суд (21625) Янукович (32627)

 Адвокат беглого Януковича намерен посетить подзащитного в Ростове: "Это мой долг - поехать к нему и согласовать позицию". ВИДЕО

Предоставленный экс-Президенту Януковичу бесплатный адвокат Максим Герасько заявил о намерении повидаться со своим подзащитным в Ростове-на Дону.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в зале Оболонского районного суда Киева, где проходило 11-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича.

Загрузка видео...
Видео 112
Читайте также: Суд над Януковичем: исследование доказательств обвинения. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Герасько напомнил, что после ознакомления с делом адвокат проводит конфиденциальную встречу с клиентом, согласовывает с ним позицию и составляет соответствующий протокол.

"В связи с тем, что свидание меня с Виктор Федоровичем Януковичем не состоялось, я позвонил в прокуратуру, чтобы узнать его адрес, чтобы с ним связаться. В предоставлении данной информации мне прокурор отказал: не дали ни телефонный номер, ни электронный адрес", - сказал адвокат.

В то же время он подчеркнул, что в фирме "Аверлекс", которая сопровождает юридически Януковича, ему дали домашний адрес его подзащитного: "Это мой долг поехать к нему и согласовать позицию".

"Сообщаю, что я не могу осуществлять свои обязанности, пока не согласую с Януковичем свою позицию", - сказал Герасько и попросил "обеспечить финансово его поездку в Ростов-на-Дону".

Читайте также: Решение суда о спецконфискации еще $200 млн активов "семьи" Януковича вступило в силу, - Луценко

"Сейчас я обратился в центр предоставления правовой помощи, чтоб они обеспечили мне финансирование поездки, если не обеспечат, то я готов это сделать за свой счет", - добавил он.

Напомним, что сегодня, 27 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоялось 11-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть хоче підірвати або пристрелити зрадника України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предварительно запишись к стоматологу и травматологу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перстень поцеловать?
или думаешь конфеткой угостит ?
(как медведева с путиным (путин отказался - яда боится))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а по телевизору как Югик поговорить слабо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так ехал бы сразу в подмосковье. Из-за какого-то гос. адвоката Федырычу ехать в Ростов?

Беглый президент Украины Виктор Янукович живет в подмосковном селе Баковка на ул. Лесной в дома по более 4 миллионов долларов.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/27/7153295/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предоставленный экс-Президенту Януковичу бесплатный адвокат Максим Герасько заявил о намерении повидаться со своим подзащитным в Ростове-на Дону Источник: https://censor.net.ua/n457061
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАдвокат беглого Януковича намерен посетить подзащитного в Ростове: "Это мой долг - поехать к нему и согласовать позицию". ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти