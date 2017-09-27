 Адвокат беглого Януковича намерен посетить подзащитного в Ростове: "Это мой долг - поехать к нему и согласовать позицию". ВИДЕО

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Герасько напомнил, что после ознакомления с делом адвокат проводит конфиденциальную встречу с клиентом, согласовывает с ним позицию и составляет соответствующий протокол.
"В связи с тем, что свидание меня с Виктор Федоровичем Януковичем не состоялось, я позвонил в прокуратуру, чтобы узнать его адрес, чтобы с ним связаться. В предоставлении данной информации мне прокурор отказал: не дали ни телефонный номер, ни электронный адрес", - сказал адвокат.
В то же время он подчеркнул, что в фирме "Аверлекс", которая сопровождает юридически Януковича, ему дали домашний адрес его подзащитного: "Это мой долг поехать к нему и согласовать позицию".
"Сообщаю, что я не могу осуществлять свои обязанности, пока не согласую с Януковичем свою позицию", - сказал Герасько и попросил "обеспечить финансово его поездку в Ростов-на-Дону".
"Сейчас я обратился в центр предоставления правовой помощи, чтоб они обеспечили мне финансирование поездки, если не обеспечат, то я готов это сделать за свой счет", - добавил он.
Напомним, что сегодня, 27 сентября, в Оболонском районном суде Киева состоялось 11-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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или думаешь конфеткой угостит ?
(как медведева с путиным (путин отказался - яда боится))
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Беглый президент Украины Виктор Янукович живет в подмосковном селе Баковка на ул. Лесной в дома по более 4 миллионов долларов.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/27/7153295/
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