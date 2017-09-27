 Гройсман о взрывах в Калиновке: "Ситуация контролируется. Максимально быстро мы сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь". ВИДЕО

Рано утром в среду он написал: "О ситуации со взрывами в Калиновке Винницкой области с места событий. В настоящее время мобилизованы все службы, ситуация контролируется, принимаются меры по тушению пожара. Абсолютно все делают все возможное: ГСЧС, Нацполиция, Минобороны. Самое главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события. В настоящее время проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 км отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать (в безопасное место), уже развернуты три пункта размещения людей и там есть все необходимое".
Он также обратился к жителям города Винница: "Прежде всего, прошу сохранять спокойствие. Из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного поражения, жители эвакуированы. ГСЧС и полиция продолжают проверять, остались ли там люди. Город Винница находится за пределами возможной зоны поражения. В городе развернуты пункты для временного размещения эвакуированных с территорий, прилегающих к зоне взрывов. Прошу винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается".
Гройсман также сообщил: "Граждане, которые эвакуировались с места чрезвычайной ситуации, вы можете остановиться в Винницкой городской школе № 6 (улица Стрелецкая, 12) и Винницкой городской школе № 31 (улица Богдана Ступки, 13). Контактное лицо: работник отдела ЧС Винницкого городского совета Евгений Владимирович 067-431-65-41"
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"Самое главное для нас - обеспечить безопасность граждан. Военные, ГСЧС работают над тем, чтобы локализовать пожар максимально быстро и сразу перейти к восстановлению поврежденной территории. Сохраняем спокойствие! Максимально быстро мы сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь.
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1. взрывается склад
2. люди вопрошают к рошеновской кодле - "доколе", многие утврерждают, что закончится говорильней
3.полчища порохоботов обвиняют Парасюка, Саакашвили, блокадников...., зрадофилов..
4.нихера не делается
5.взрывается склад.
дальше пункт номер 1
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ПРошло 4 месяца.
Пожар потушен, територия разминирована, людям выплачена или компенсация или куплено новое жилье. Сдала власть екзамен?
А теперь я тебе скажу кто не сдал екзамен тогда, это местные таксисты, гребаные казляры, которые залупили втридорога цены для людей, которые убегали и спасались.
Так почему ты об этом молчишь?
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Напоминает директивы СССР во время внезапного нападения войск Вермахта. Когда уничтожали аеропорты и самолеты, власти СССР убеждали всех, что это их хитрый план, а на аеропортах на самом деле стоять муляжи на которые немцы тратят боеприпасы.
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Подозреваю что и ЗАГОРЕЛСЯ и ДОГОРАЕТ.
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Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:
- Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...
- И вдруг - трах, трах! - подхватил Коровьев, - выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву!
- Но чувство долга, - вступил Бегемот, - побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!
- Ах, вы вернулись? - сказал Воланд, - ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.
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цім не займаються, чи цьому сприяють??? і для чого, є завдання від торгових партнерів?
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Так і до Героя Росії можна дослужитись. Або (і) стати найбільш успішним агентом російських спецслужб за всю історію.
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Диверсия на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка, Винницкой области, в день рождения Президента Украины Петра Порошенко - генеральная линия православных россиян московского паханата уничтожить Украину, как государство. Уберите РПЦ мп и диверсии прекратятся.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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ой, теряешь лехторат, грося...
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Думаю и в ВР в подвалах тоже можно что то разместить.
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