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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 Гройсман о взрывах в Калиновке: "Ситуация контролируется. Максимально быстро мы сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь". ВИДЕО

ГСЧС, Нацполиция, Минобороны делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей и максимально быстро преодолеть последствия чрезвычайной ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации в Калиновке на странице в Facebook информирует премьер Владимир Гройсман, находящийся на месте событий.

Рано утром в среду он написал: "О ситуации со взрывами в Калиновке Винницкой области с места событий. В настоящее время мобилизованы все службы, ситуация контролируется, принимаются меры по тушению пожара. Абсолютно все делают все возможное: ГСЧС, Нацполиция, Минобороны. Самое главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события. В настоящее время проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 км отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать (в безопасное место), уже развернуты три пункта размещения людей и там есть все необходимое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко

Он также обратился к жителям города Винница: "Прежде всего, прошу сохранять спокойствие. Из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного поражения, жители эвакуированы. ГСЧС и полиция продолжают проверять, остались ли там люди. Город Винница находится за пределами возможной зоны поражения. В городе развернуты пункты для временного размещения эвакуированных с территорий, прилегающих к зоне взрывов. Прошу винничан оказывать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается".

Гройсман также сообщил: "Граждане, которые эвакуировались с места чрезвычайной ситуации, вы можете остановиться в Винницкой городской школе № 6 (улица Стрелецкая, 12) и Винницкой городской школе № 31 (улица Богдана Ступки, 13). Контактное лицо: работник отдела ЧС Винницкого городского совета Евгений Владимирович 067-431-65-41"

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотни украинцев бросились на помощь, проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО

"Самое главное для нас - обеспечить безопасность граждан. Военные, ГСЧС работают над тем, чтобы локализовать пожар максимально быстро и сразу перейти к восстановлению поврежденной территории. Сохраняем спокойствие! Максимально быстро мы сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь.





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ШО ТЫ БАЗАРНАЯ ТВАРЬ КОНТРОЛИРУЕШЬ ТОЛЬКО РАСПИЛ ДЕНЕГ
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Пока эти твари на фонарях не повиснут нормальной жизни НЕ БУ-ДЕТ
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- Вам, Киса, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. (с)
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Все оставшиеся склады надо срочно перевезти в Конча-Заспу.....там хоть охрана нормальная!
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Ты это твердишь, после очередного взрыва на очередном военном складе... А взрывы продолжаются... Сколько ждать, когда власть сдаст экзамен?
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замкнутый круг
1. взрывается склад
2. люди вопрошают к рошеновской кодле - "доколе", многие утврерждают, что закончится говорильней
3.полчища порохоботов обвиняют Парасюка, Саакашвили, блокадников...., зрадофилов..

4.нихера не делается
5.взрывается склад.
дальше пункт номер 1
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Сколько еще складов осталось - столько ждать .
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На війні кожний прожитий день це зданий екзамен- не знав?
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СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО СГОРЕТЬ ПОГИБНУТЬ И СКОЛЬКО ЕЩЕ УКРАДУТ МАРОДЕРЫ ЧТО БЫ ПРОВАЛИТЬ ЕКЗАМЕН
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Летом в Харьковской области в Балаклее была такая же ситуация.
ПРошло 4 месяца.
Пожар потушен, територия разминирована, людям выплачена или компенсация или куплено новое жилье. Сдала власть екзамен?
А теперь я тебе скажу кто не сдал екзамен тогда, это местные таксисты, гребаные казляры, которые залупили втридорога цены для людей, которые убегали и спасались.
Так почему ты об этом молчишь?
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Это был хитрый план Порошенко.
Напоминает директивы СССР во время внезапного нападения войск Вермахта. Когда уничтожали аеропорты и самолеты, власти СССР убеждали всех, что это их хитрый план, а на аеропортах на самом деле стоять муляжи на которые немцы тратят боеприпасы.
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Мало что горит.
Подозреваю что и ЗАГОРЕЛСЯ и ДОГОРАЕТ.
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а снаряды вы как восстановите, говоруны?
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Одно из двух, диверсия кацапов или же намеренный поджог перед ревизией
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- Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся? - спросил Воланд.
Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:
- Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...
- И вдруг - трах, трах! - подхватил Коровьев, - выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву!
- Но чувство долга, - вступил Бегемот, - побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!
- Ах, вы вернулись? - сказал Воланд, - ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.
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Зробити з України демократичний прохідний двір, а потім дивуватися, чого ж воно сталося? Захищайте права чілавєка далі! І не дивуйтеся,﻿ коли згорить Київ.
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Маячня люта... Саботаж влади в безпеці країни, а особливо її військових об'єктів, під час нападу загарбника, вже більше, ніж очевидний. Чи то населенню очі і вуха позакладало, чи москаля в хаті очікують?... Навіть інфантилізмом не назвеш, ідіотизм явний. А потім дебіли вити над трунами рідні будуть, як колись, коли москалі прийшли в хату...
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Дааа. Почему то в такие моменты начинаю с уважением и грустью вспоминать такие личности как Сталина, Пиночета .......
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Вовик проснулся и не поверил! Мамадарагая, этож там столько разрушено, этож сколько откатов то ляпнет в оффшор за восстановление того всего!
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погано, що ці події з "підпалами" йдуть на збільшення!!!
цім не займаються, чи цьому сприяють??? і для чого, є завдання від торгових партнерів?
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"Самое главное для нас - обеспечить безопасность граждан...безопасность не обеспечили, эвакуировались люди сами и как попало...Двойка вам граждане из правительства.
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Порошенко виконує та перевиконує Мінські домовленості. Важке озброєння не тільки відвелося від лінії зіткнення, воно (і не тільки) ще й знищується на складах зберігання.
Так і до Героя Росії можна дослужитись. Або (і) стати найбільш успішним агентом російських спецслужб за всю історію.
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чому у вас злодії офшорні рила все більші і більші - скоро уже телевізор ще більший купувати треба буде!
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Готов уже сержант-стрелочник, который будет во всем виноват? И военное начальство, которое будут награждать?
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Так это был контролируемый подрыв склада?
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Мышебратья.
Диверсия на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка, Винницкой области, в день рождения Президента Украины Петра Порошенко - генеральная линия православных россиян московского паханата уничтожить Украину, как государство. Уберите РПЦ мп и диверсии прекратятся.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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и что, при этом не одну бабушку с котиком... не перевел в безопасное место?
ой, теряешь лехторат, грося...
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тотальная профнепригодность "житипАновому"
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стесняюсь спросить - возле верховной рады случайно нет хоть какого-нибудь завалящего склада боеприпасов?
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Предлагаю в АП с 1 го этажа бабки вывести и сделать склад боеприпасов.
Думаю и в ВР в подвалах тоже можно что то разместить.
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Власть Барыги не способна ни на что.О каком освобождении Крыма и Донбасса можно говорить,если власти не способны обеспечить безопасность глубоко в тылу,в "родном" городе Барыги и Гроси.
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Не погоджуюсь. Шпигун Барига добре порається з своїми обов'язками. Пройшло лише три роки і у українців вже майже нема країни. Створені всі умови для соціального вибуху, безвладдя, хаосу, війни всіх-проти-всіх, катастрофи. Все?
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Сегодня главный по болтовне гройсман.У барыги отходняк.
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Що ви хочете, коли кацапські диверсанти можуть демократично перетинати кордон України на роверах. Ну, права чілавєка! Це ж святе!
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Разве Гройсман ещё не арестован? Куда Луценко смотрит?
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ну дик якщо кожного дня через лінію фронту вештається дві дивізії вати повного складу, з країною з якою ми воюємо - безвізовий режим і взаємовигідна торгівля то залишається тільки дивуватись, шо склади не вибухають кожного дня.
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Грося,сколько же вы бабла отмоете с Пецей на этом ЧП??:::)
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Как восстановить нормальную жизнь не только в Калиновке но и повсей Украине теперь знает каждый украинец жаль, что еще прийдется много месяцев терпеть до выборов.
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Якщо не виборемо виборів на цю осінь, то виборів вже не буде. Буде катастрофа
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Скиглим-поскиглим, вискиглить не можемо...
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Вы только пенсионеров уничтожать способны.Твари.
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К сожалению ясно только одно:никакого летального оружия, тем более джавелинов,Украина НЕ получит,т.к. не может безопасно хранить не только иностранное,но и даже свое-очень обидно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман о взрывах в Калиновке: "Ситуация контролируется. Максимально быстро мы сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь". ВИДЕО
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