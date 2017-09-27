EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия, Общество
  10571  142
Материалы по теме:
Все про:пожар (3691) эвакуация (455) волонтеры (2466) Бутусов Юрий (1357) Калиновка (45)

 Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО

Волонтеры и активисты оперативно самоорганизовались для помощи в эвакуации жителей Калиновки и окрестных поселков.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Пока мы тут обсуждаем взрывы, с самого начала катастрофы сотни наших сограждан бросились на помощь тем, кто проживает в районе складов. Вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду и воду всю ночь и сейчас утром. Потрясающая массовая отзывчивость и самоотверженность! И вот один из моих френдов Вадим Павлов со своим другом Виталием Павловским самоотверженно всю ночь ездит по ближайшим к складу селам и дачным поселкам и ищет и вывозит оставшихся в одиночестве людей. До сих пор ездит. Людей так много, что всех за ночь не вывезти, поскольку район плотно застроен. Эвакуация ночью не добирается туда, куда добираются волонтеры. Настоящий гражданский подвиг и ответственность - здесь и сейчас. Не бросают своих, не оставляют наедине с бедой. Спасибо, ЛЮДИ, спасибо!" - рассказал Бутусов.

Загрузка видео...
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко


"Вместе с Вадимом Павловым мы уже 3-ю семью вывезли.. Проблема что в Сальнике на дачных массивах в подвалах много людей!! Они не ждут помощи.. И их трудно найти. Напуганные... Это жесть.. сколько боеприпасов раскинет по всей территории Винницкого района", - сообщил Павловский.

"К сожалению, но не понимаю, почему ни Нацгвардия, ни военные, ни полиция не были замечены в поиске и перевозе людей. Хоть Гройсман и отрапортовал, что население эвакуировано - это ложь. Люди ожидают помощи. Леонид Марцинковский до сих пор подбирает людей (7.30 утра). А военные просто игнорят просьбы людей... говорят, нет команды!! Скорые также не в лучшем виде, отказывают тяжелобольным, Нацгвардия также просто стоит в окрестностях... на своих бронеавтомобилях! Исключительно граждане различных активных организаций.., просто неравнодушные с личным авто, отрабатывают выезжая и забирая местных жителей... также таксисты, включились... Все, кто приехал.. объезжают каждый дом", - добавил позже Павловский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА


Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 01Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 02Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 03Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 04Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 05Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 06Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 07

Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 08

Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист 09

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщал источник Цензор.НЕТ, взрывы были слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Кончай зраду лепить." Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист - Цензор.НЕТ 3090

Гордость берёт за Украину!
Как слаженно работают все службы!
Перед взрывом СБУ провела упреждающую антитеррористическую операцию.
Как только начался пожар - тут же пожарные танки тушат.
Нацгвардия эвакуирует население.
Милиция обеспечила охрану.
Оперативно выехал генштаб для руководства на месте.

Гавнокомандующий ещё не раздуплился - похмелье?..

По телевизору представитель генштаба говорит что ничего страшного - всего 10% от склада.
ну пусть хотя бы это оказалось правдой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет, нулевый. Как дела, сколько платят за раскачивание?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто-то проявил преступную халатность, другие закрывают это своей самоотверженностью, а может быть и подвигами, но найдутся такие и кто поживится на этом (мародёры)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чудовий в нас народ...не кинуть ближнього в біді.. тільки тоді чого таку шелупонь до влади приводимо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украину обвинили в поставках оружия Судану, США потребовали отчитаться за деньги выделенные на оборону, в ответ начали рваться склады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мда. Интересное такое совпадение. Опять раскачивает кто-то....
 показать весь комментарий
Ответить
 
. А военные просто игнорят просьбы людей... говорят нет команды!!

Нет команды??? Нет команды!!! Это как??? Спасать своих граждан нужна команда? Твари!
Хоть бы обошлось без человеческих жертв.
И еще простая человеческая просьба к порохоботам - прекратите гадить хоть в такие дни! Прекратите бросаться на людей. Вы вообще люди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помолова, не строй из себя благую праведницу.
ПОлиция, гвардия, военные, все работают.
То что волонтер вывез людей, честь ему и хвала, но расскручивать зраду и кидать говно на вентилятор как умеешь ты и твои приспешники тут нехер.
Военные на то и военные а не сброд что бы шататься без приказа, если им нет команды спасать людей значит кто то другой этим занимается, или полиция или гвардия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже наработали. Результат имеем во всей красе. Разговор окончен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аллочка! А Вы чем-то, кроме измерения размера рейтингов, занимаетесь? Если так Вас нервируют мои нули-можете плюсануть)))
Хорошего Вам дня)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересуюсь, почему раньше к нам не заходил такой неравнодушный человек как Миша Иванов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
що наша влада робила б без волонтерів? Їм би тоді прийшлося самими щось робити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оказывается, что нельзя делать ревизии складов ВСУ. Как показывает практика, сгорит значно бильше чим вкралы..... Жах....Смих и слёзы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где новый гумконвой для вывоза ватных удобрений?

Взрыв в Калиновке это приговор пете, особенно его свите. Администрациии Президента(Райнину и его дебилам с секретутками и решалами, которые по ночам околачиваются у пети для дележа кор. потоков)и всем коррупционерам. За 4 года ни одной единицы новой техники не было поставлено, потому что с новой мало гешефта, не было построено ни одного завода или линии по ПРОИЗВОДСТВУ БОЕПРИПАСОВ, не построено ни одного пожарного танка для этого. потому что мало гешефта. Это приговор далбоебам из генштаба, которые всячески тормозят принятие новой техники и производства боеприпасов, всему генералитету, дебилу полтораку с тормознутым муженко, которые все смотрят где бы что украсть и купить у канады бу вооружения, потому что за этим можно поиметь больше гешефта, чем купить у себя нового.
Понятно что все ведет к поздравлениям пети и его с той стороны. Это говорит все что хуйлу понравится это СААКАШВИЛЛИ.
Ломите нахуй эту коррупционную херню и пробуйте отдать всю полноту власти СААКАШВИЛЛИ(потому что если нету полноты, можно видеть какой концерт коррупционеры устроили ему в одессе). Попробовать уже стоит, потому что пробовали всех даже насквозь лживую тимошенку в 2004м.
Он враг всем коррупционерам, он враг диктатору хуйлу. Взрыв в Калиновке, а ведь все предупреджали что будет снова подрыв боеприпасов. Петя с полтораков и муженком со всей имитации там изображали, что они строят новые проиводство новых боеприпасов, а ведь Азербайжан у себя производит все по боеприпасам.
Понятно что это подарок пете, потому сносите и петю(а ведь мог по боеприпаса чтото сделать), и сносите особенно всех коррупционеров с их порохоботами(зрадофил-кричалками) и даем шанс Саакашвилли. Коррупционеры только смотрят где бы раздеребанить еще хоть последнее, антонов, южное, моторсич, потому им в пику нужен только СААКАШВИЛЛИ, потому топите за саакашвилли. Старое СБУ и ГУР разогнать, особенно с центра, дублирующий антикоррупционный суд, дублируюший антимонопольный комитет с подачи американцев. Требуйте старые персоналии с антимонопольного убрать так чтобы их вообще в украине не было.Новую военную контрразведку, чтобы уже могли работать на равных с фсб. В подарок для пути увеличить поток ваты обратно в гумконвой, больше западных ихтамнетов под украинскими шевронами для снижения страхов западных дрыстунов перед распиареными ватными трупозабрасывателями. Где новый гумконвой для вывоза ватных удобрений?
ФСБ пешком по украине ходит, даже не прикрывается. СБУ не работает. Где подарки хуйлу в виде гумконвоев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
це просто нагадка багатьом що в країні йде війна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мышебратья.
Диверсия на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка, Винницкой области, в день рождения Президента Украины Петра Порошенко - генеральная линия православных россиян московского паханата уничтожить Украину, как государство. Уберите РПЦ мп и диверсии прекратятся.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А1815 смт.Гончаровск. А вааще-Донецкая обл. Волновахский р-н
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, допустим. Может быть вы, прямо, по-мужски, а не так как местные словоблудные дамы, ответите на вопрос. На кого конкретно нужно поменять ненавистного вам Пороха?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но только немногие из ее сторонников признаются в этом открыто.
Остальные почему-то очень стесняются делать это, наверное, все-таки, осознают, что ее антирейтинг превышает ее поддержку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ок, если Вам от того легче станет навскидку возможные та же Юлька, Гриценко, Тягнибок, да господи - тот же Славик Вакарчук, если у него претензии появятся на это место. Достаточно или еще фантазировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у тех же Тимошенко и Гриценко какой сейчас авторитет в армии?
Про Славика вообще умолчим...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какой у Порошенко авторитет в армии? Я чето пропустил его "авторитетность". Или вы имели в виду авторитет у генералов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кста, на счет Славика Вы зря умолчали стыдливо. У него авторитет поболее будет чем у Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Менять нужно на более достойного, а не на кого попало.
Под военными я имею в виду средний и рядовой состав. У меня есть знакомые и военные, и волонтеры, у них масса претензий к Пороху, но для ТЮВ и Гриценко у них категорическое НЕТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ у нас прекрасный, сострадательный, талантливый... Жаль что у корыта всегда те, кто плевать хотел на такой прекрасный народ, лишь бы морды отожрать и карманы набить побольше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ у нас (подавляющее большинство) - тупой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подавляющее большинство тех украинцев кого знаю я - талантливые, прекрасные люди... не знаю, может вас окружает подавляющее большинство непонятно кого? Можно спорить сколько угодно, но в целом наш прекрасный народ - прекрасен. Вот такой каламбур
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласна,иначе не вибирали бы 25 лет подряд себе во власть негодяев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребяточки! Мальчики - девочки! Бабушки - дедушки!
Придет время выборов - будем проявлять принципиальную позицию.
Будем агитировать "за" и "против".
Сейчас все балачки - свинячий треп.
Что выбрали - с тем и живем.
Не верите в честность выборов - идите наблюдателями.
Не верите никому - я вместе с Вами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что ж Порошенко не стал очередных выборов дожидаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наивный,агитировать будут олигархические каналы,согласно договорённости на сходняке,призывами в один тур,а то путя нападэ. Вы посмотрите на киву,скотыняку ,они не вылазят из телеэкранов,им зелёная улица,разрешают критиковать эту власть,и заодно топить тех,кто не угоден этой власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
==="К сожалению, но не понимаю, почему ни Нацгвардия, ни военные, ни полиция не были замечены в поиске и перевозе людей.=== На них увеличивают миллиарды, чтобы защищали власть от народа
 показать весь комментарий
Ответить
 
Адекватніе украинцы сопереживают, сочувствуют , помогают, поддерживают друг друга. стараются вселить веру и оптимизм.. Зрадобыдло зубоскалит, юморит про фейерверки, визжит в радостном экстазе... вместе с кремлядями и сепарами.. Каждому свое?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти