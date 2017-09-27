 Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО

"Пока мы тут обсуждаем взрывы, с самого начала катастрофы сотни наших сограждан бросились на помощь тем, кто проживает в районе складов. Вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду и воду всю ночь и сейчас утром. Потрясающая массовая отзывчивость и самоотверженность! И вот один из моих френдов Вадим Павлов со своим другом Виталием Павловским самоотверженно всю ночь ездит по ближайшим к складу селам и дачным поселкам и ищет и вывозит оставшихся в одиночестве людей. До сих пор ездит. Людей так много, что всех за ночь не вывезти, поскольку район плотно застроен. Эвакуация ночью не добирается туда, куда добираются волонтеры. Настоящий гражданский подвиг и ответственность - здесь и сейчас. Не бросают своих, не оставляют наедине с бедой. Спасибо, ЛЮДИ, спасибо!" - рассказал Бутусов.
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"Вместе с Вадимом Павловым мы уже 3-ю семью вывезли.. Проблема что в Сальнике на дачных массивах в подвалах много людей!! Они не ждут помощи.. И их трудно найти. Напуганные... Это жесть.. сколько боеприпасов раскинет по всей территории Винницкого района", - сообщил Павловский.
"К сожалению, но не понимаю, почему ни Нацгвардия, ни военные, ни полиция не были замечены в поиске и перевозе людей. Хоть Гройсман и отрапортовал, что население эвакуировано - это ложь. Люди ожидают помощи. Леонид Марцинковский до сих пор подбирает людей (7.30 утра). А военные просто игнорят просьбы людей... говорят, нет команды!! Скорые также не в лучшем виде, отказывают тяжелобольным, Нацгвардия также просто стоит в окрестностях... на своих бронеавтомобилях! Исключительно граждане различных активных организаций.., просто неравнодушные с личным авто, отрабатывают выезжая и забирая местных жителей... также таксисты, включились... Все, кто приехал.. объезжают каждый дом", - добавил позже Павловский.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщал источник Цензор.НЕТ, взрывы были слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
Гордость берёт за Украину!
Как слаженно работают все службы!
Перед взрывом СБУ провела упреждающую антитеррористическую операцию.
Как только начался пожар - тут же пожарные танки тушат.
Нацгвардия эвакуирует население.
Милиция обеспечила охрану.
Оперативно выехал генштаб для руководства на месте.
Гавнокомандующий ещё не раздуплился - похмелье?..
По телевизору представитель генштаба говорит что ничего страшного - всего 10% от склада.
ну пусть хотя бы это оказалось правдой...
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Нет команды??? Нет команды!!! Это как??? Спасать своих граждан нужна команда? Твари!
Хоть бы обошлось без человеческих жертв.
И еще простая человеческая просьба к порохоботам - прекратите гадить хоть в такие дни! Прекратите бросаться на людей. Вы вообще люди?
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ПОлиция, гвардия, военные, все работают.
То что волонтер вывез людей, честь ему и хвала, но расскручивать зраду и кидать говно на вентилятор как умеешь ты и твои приспешники тут нехер.
Военные на то и военные а не сброд что бы шататься без приказа, если им нет команды спасать людей значит кто то другой этим занимается, или полиция или гвардия.
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Хорошего Вам дня)
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Взрыв в Калиновке это приговор пете, особенно его свите. Администрациии Президента(Райнину и его дебилам с секретутками и решалами, которые по ночам околачиваются у пети для дележа кор. потоков)и всем коррупционерам. За 4 года ни одной единицы новой техники не было поставлено, потому что с новой мало гешефта, не было построено ни одного завода или линии по ПРОИЗВОДСТВУ БОЕПРИПАСОВ, не построено ни одного пожарного танка для этого. потому что мало гешефта. Это приговор далбоебам из генштаба, которые всячески тормозят принятие новой техники и производства боеприпасов, всему генералитету, дебилу полтораку с тормознутым муженко, которые все смотрят где бы что украсть и купить у канады бу вооружения, потому что за этим можно поиметь больше гешефта, чем купить у себя нового.
Понятно что все ведет к поздравлениям пети и его с той стороны. Это говорит все что хуйлу понравится это СААКАШВИЛЛИ.
Ломите нахуй эту коррупционную херню и пробуйте отдать всю полноту власти СААКАШВИЛЛИ(потому что если нету полноты, можно видеть какой концерт коррупционеры устроили ему в одессе). Попробовать уже стоит, потому что пробовали всех даже насквозь лживую тимошенку в 2004м.
Он враг всем коррупционерам, он враг диктатору хуйлу. Взрыв в Калиновке, а ведь все предупреджали что будет снова подрыв боеприпасов. Петя с полтораков и муженком со всей имитации там изображали, что они строят новые проиводство новых боеприпасов, а ведь Азербайжан у себя производит все по боеприпасам.
Понятно что это подарок пете, потому сносите и петю(а ведь мог по боеприпаса чтото сделать), и сносите особенно всех коррупционеров с их порохоботами(зрадофил-кричалками) и даем шанс Саакашвилли. Коррупционеры только смотрят где бы раздеребанить еще хоть последнее, антонов, южное, моторсич, потому им в пику нужен только СААКАШВИЛЛИ, потому топите за саакашвилли. Старое СБУ и ГУР разогнать, особенно с центра, дублирующий антикоррупционный суд, дублируюший антимонопольный комитет с подачи американцев. Требуйте старые персоналии с антимонопольного убрать так чтобы их вообще в украине не было.Новую военную контрразведку, чтобы уже могли работать на равных с фсб. В подарок для пути увеличить поток ваты обратно в гумконвой, больше западных ихтамнетов под украинскими шевронами для снижения страхов западных дрыстунов перед распиареными ватными трупозабрасывателями. Где новый гумконвой для вывоза ватных удобрений?
ФСБ пешком по украине ходит, даже не прикрывается. СБУ не работает. Где подарки хуйлу в виде гумконвоев.
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Диверсия на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка, Винницкой области, в день рождения Президента Украины Петра Порошенко - генеральная линия православных россиян московского паханата уничтожить Украину, как государство. Уберите РПЦ мп и диверсии прекратятся.
Скопировано с российского сайта.
«Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о «войне» с хозяевами».
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
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Остальные почему-то очень стесняются делать это, наверное, все-таки, осознают, что ее антирейтинг превышает ее поддержку.
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Про Славика вообще умолчим...
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Под военными я имею в виду средний и рядовой состав. У меня есть знакомые и военные, и волонтеры, у них масса претензий к Пороху, но для ТЮВ и Гриценко у них категорическое НЕТ.
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Придет время выборов - будем проявлять принципиальную позицию.
Будем агитировать "за" и "против".
Сейчас все балачки - свинячий треп.
Что выбрали - с тем и живем.
Не верите в честность выборов - идите наблюдателями.
Не верите никому - я вместе с Вами.
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