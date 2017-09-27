 Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись он выложил на своей странице в YouTube.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Балаклія нічому не навчила...
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-Ну а потом раз и выборы и новый майдан и суд и...
-Спокойно. Надо сделать так чтобы Украина просто прекратила своё существование и никому до нас дела не будет.
-А самим куда?
-Я например крупный панамский бизнесмен...
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