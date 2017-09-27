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 Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео. ВИДЕО

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич обнародовал видео пожара и взрывов на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись он выложил на своей странице в YouTube.

Также читайте: Пожар на складе боеприпасов в Калиновке потушить уже невозможно, - журналист

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.


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раскачивает он вату, от пердаков поверхівка загойдалася
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Тільки що так шарахнуло, що 9-ти поверхівка загойдалася
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Побачиш льоню фішера може випадково,жени падлюку в Калинівку,насалютувало скотина зранку з днем народження сраним
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Та вінницький порохобот примаханний якийсь тут бува вискакує
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Ждите Муженко , он уже в пути . Чип и Дейл спешат на помощь
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мне на Вишенку что0то со свистом во двор прилетело и грохулось. машины заорали.
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алкаші бухають на тій вишенці, а з калинівки не долетить
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Это тебе привет от нашей власти . Не бойся , это хфеерверк такой . Они сегодня гуляют день рождения Шоколадного ...
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та ты теж путиноид? епт. все сепары и ольгинцы вскрылись)) да не боюсь я, не мечтай.
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Свинособаки продовжують безперешкодно знищувати наші боєприпаси на нашій території.
Балаклія нічому не навчила...
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Не городи муйню,это все дело рук Барыги и его компании.
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Во время войны,с врагом не торгуют,закрывают границы и рвут Дип отношения,если это не сделано,то нех все на кацапов валить.
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Електромережа сигналки заробили від грохоту
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Жаль, что никто за это как и всегда не ответит !
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А шо оно такое как-будто петарда во все стороны разлетается как вспышки но не взрываются а вроде летят?
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К сожалению, но теперь все должно там взорваться. Локализировать взрывы не получится.
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-Воровать нужно неограниченно и чем больше тем лучше.
-Ну а потом раз и выборы и новый майдан и суд и...
-Спокойно. Надо сделать так чтобы Украина просто прекратила своё существование и никому до нас дела не будет.
-А самим куда?
-Я например крупный панамский бизнесмен...
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А ведь хорошо что американцы не успели дать нам джавелины. Представляю как бы они на етом складе все сгорели, что бы тогда Америка нам сказала. Сказали бы что мы их продали кацапам или террористам а склад сами подожгли.
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Та харе за те джавелины,их никто и не просил и не обещал,голову морочили та пиарились,а в итоге они нам оказывается не нужны,пэтро сам сказав
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найти законтаченных и закопать живьем по тихому.
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Муженко, ах ты ж сволочь барыжная, был бы порядочным человеком, уже застрелился бы.
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Якщо співставити миномет "Молот", оті недокатери по 28 вузлів, відсутність охорони військових складів, то неважко уявити яка ЖОПА у збройних силах.
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После таких дел не то что "Джавелины"- спички побоятся доверить...
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склад американского летального оружия сгорел бы сразу. сбу лучшие силы бросило бы. это ж какой гешефт: оружие продать, склад спалить, война все спишет.
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советская система управления изжила себя. весь генералитет надо гнать в три шеи.
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предлагаю поставить тебя маршалом, и после первого подбитого танка отдать под трибунал как не обеспечившего безопасность танка...
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ты что самый умный? умник? без меня есть кому руководить армией. главное, что бы военно полевые суды работали и расстрелы сук и гнид стали нормой. и только тогда мы разобьем путинскую свору.
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давай, будешь главным над всеми военно-полевыми судами, типа как судья дредд
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"В городе Винница и некоторых районах области проводятся антитеррористические учения. тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, их организовывает координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины" - они меня просто умиляют.
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Україною керують дебіли. Вони всюди. Я підозрюю, що їх немало навіть серед простих людей!
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только что сильно бахнуло люстры закачало г.Киев что ж там взрывается такое что дома качает как при землетрясении?
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а ось нова бісквітна будка в Борисполі справно будується і взриваться не думає:
Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео - Цензор.НЕТ 3852
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Ладно, я спать... Спокойной ночи Калиновка и Винница...
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Чуть, чуть позитива: УДАР В СПИНУ. Трамп готовит глобальную конфискацию зарубежных капиталов банды Путина.
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По данным экспертов за 25 лет после развала Советского Союза, сначала Ельцин и его банда, затем правящая чекистская банда во главе с Путиным вывезли из России сырья примерно на $ 5 трлн. долларов. Украдено как минимум $ 1,7 трлн в виде уворованных финансовых потоков
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Россия продолжает уверенно держать первенство по имущественному неравенству, - говорит эксперт Изборского клуба Елена Ларина, автор книги «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит». - На долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в стране, пишет «КП»
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По мнению Лариной сегодня путинским ворам грозит конфискация всего наворованного и вывезенного на Запад богатства. Об такой перспективе эксперт предупреждала еще в 2012 году в серии публикаций под названием «Законы загонной охоты».Уже через год после публикации, в 2013 году был показательно разгромлен Кипр, любимая офшорная гавань путинских воров, казавшаяся неприкосновенной. Затем слили офшоры на Британских Вирджинских островах, затем грянул «Панамагейт».По мнению Лариной, все это была только «разведка боем». Главная фаза «Загонной охоты» на банду Путина, чьи капиталы спрятаны на Западе, начнется в ближайшее время.Это связано с расширением санкций США против России. Согласно закона, подписанного Трампом, министр финансов США по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США должен ежегодно предоставлять соответствующим комитетам Конгресса доклад о ключевых политических фигурах России и олигархах, их личных состояниях, источниках доходов, бизнес-интересах, а также бизнесах супругов, детей, родителей...Уже в начале следующего года такой доклад будет впервые открыто опубликован.Меры разрабатываются радикальные. Если источник происхождения денег вызовет сомнения у надзорных органов США, Англии, Швейцарии и других стран, то счета будут замораживать и конфисковывать в судебном порядке.Ларина указывает на одну тонкость процесса. До последнего времени, например, в Швейцарии, если на суде не были представлены документы из страны, откуда пришли сомнительные деньги, суд выносил решение в пользу ответчика. Последний такой случай произошел с миллионерами из России этим летом. Швейцарская прокуратура прекратила дело, разморозило счета, поскольку получила от российской стороны «недостаточно правовой помощи»
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С нового года ситуация изменится. США и Евросоюз давят на Швейцарию и ряд других стран с тем, чтобы отсутствие правовой помощи не позволяло размораживать деньги.Кроме того, известно, что уже готовятся документы, которые обяжут все банки в мире, имеющие корреспондентские счета в долларах США, передавать Министерству финансов и его подразделению - финансовой разведке США - данные обо всех конечных бенефициарах всех компаний, имеющих у них счета.Поскольку практически все банки мира, в том числе офшорные, обязательно ведут расчеты в долларах и, соответственно, имеют корреспондентские счета в банках США, понятны последствия этой меры. Все компании мира, и главным образом России, теперь уже официально и легально окажутся под колпаком финансовой разведки США.Хотя де-факто, согласно сведениям Сноудена, мировые компании под колпаком уже с 2004 года. Именно тогда АНБ США смогло подсоединиться к международной банковской системе SWIFT и получать полную информацию обо всех банковских проводках в мире.В преддверие угрозы глобальной экспроприации богатств банды Путина кремлевский кошелек Абрамович развелся со своей женой, чтобы спасти часть наворованных капиталов, переписанных на нее. Дело в том, что его жена Дарья Жукова дружит с семьей Трампа.По мнению Лариной в ближайшие годы «загонная охота» будет иметь масштабный и жесткий характер. И хотя эта охота не ограничится только деньгами банды Путина именно чекистские нувориши с яхтами, самолетами и дворцами, хранящие деньги в кэше на офшорных счетах и в недвижимости, по определению займут первые места в очереди на конфискацию.Достаточно посмотреть западные телеканалы и почитать их прессу, чтобы убедиться: население не любит путинских нуворишей. Для западных элит они - чужие. А расследователи всех стран мира буквально охотятся на русских чекистов-миллиардеров и миллионеров на предмет их коррупционных связей с западными банковскими структурами, чиновниками
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Самый свежий пример - «Монакогейт»! В середине сентября объявил об отставке министр юстиции Монако Филипп Нармино. Из-за громких публикаций, где он фигурирует в тандеме с путинским вором-чекистом Дмитрием Рыболовлевым. Про американский «Рашагейт» вокруг связей команды Трампа с Россией и говорить не приходится.По мнению экспертов, бомбу под финансовый общак банды Путина подложил покойный Березовский (хотя некоторые комментаторы не исключают, что его самоубийство был инсценировано и бывший «серый кардинал» Кремля находится под крышей программы защиты свидетелей).Об этом еще в 2013 году заявил директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов, специализирующийся на взаимоотношениях мировых элит. В интервью журналистам он предупредил, что «Березовский заложил бомбу под деньги российских миллиардеров и чиновников».На Лондонском процессе века «Березовский против Абрамовича» фигуранты очень много наболтали, - сказал историк Фурсов. - Как сами олигархи, так и их именитые свидетели. Не думаю, что изначально они хотели раскрывать подковерные тайны бизнеса, публично трясти грязное белье. Но британские адвокаты фигурантов, словно сговорившись, их раскрутили.Своим иском Березовский устроил западню не только Абрамовичу. В ходе процесса было доказательно установлено, что практически все российские капиталы 90-х носят нелегальный характер.С точки западной правовой системы «нелегальный» звучит как «криминальный» со всеми вытекающими последствиями. В результате процесс заложил правовые (и моральные тоже) основы для конфискации практически любых российских зарубежных активов.И в «час икс», когда грянет новый мировой финансовый кризис, бомба, заложенная Березовским под российские капиталы за рубежом, взорвется
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Говорите, пора ядерное оружие восстанавливать ? А может для начала научимся страну не разворовывать ? Куда ни плюнь - одно ворье - от начальника жэка до судьи верховного суда. Потому так и живем. Пока в АТО гибнут лучшие - здесь разворовывают Украину гниды. Отрицательный отбор называется.
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Любят, суки, испортить настроение или праздник
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Что, пора поставлять уже Джавелины? Какое позорище. (((
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Украина должна семетрично валит русских сук !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео. ВИДЕО
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