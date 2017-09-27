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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Обнародованы видео с места взрывов в Калиновке. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пользователь Facebook Александр Линько обнародовал видеозаписи с места взрывов и пожара на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео доступно на странице Линько.

По словам комментаторов за кадров, в месте инцидента периодически слышны взрывы. Также хорошо заметен сильный огонь, полыхающий на складе.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.


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Думаю Винничанам понравится война.Не зря они выкормили Барыгу и Гросю.
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спокойно, смотри кто в друзьях у упорышей, это одна и та же группа которая упорно тут нагнетает. куйло спит и видит как сменить хунту
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Чего вы так нервничаете,покушайте шоколаду,это не я склады палил,это ваш Барыга Уничтожает Украину.Наслаждайтесь,почувствуйте себя в Авдеевке.
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Скажу так: после подрыва первого склада в Сватово - должны были быть предприняты беспрецендентные меры по охране стратегических артиллерийских складов и их разделению. Этого сделано не было. После второго подрыва в балаклее педра должен был отдать под суд высшее руководство ВСУ (муженка и полторака) - это их ответственность. Но на третьем складе - к муженку и полтораку присоединяется теперь педра алексеич автоматом.
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Завтра гарант выступит с инициативой запретить фейсбук и ютуб, как такие что расскачивают его яхту.
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Не до завтра оно не проспится,дня через два,тр что то вякнет,насчет циничных Бандер и дать по зубам.
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Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.
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Четыре видео на которых одно и тоже - ночь и оранжевое пятнышко в далеке. Зачем выкладывать аж четыре видео? Для тех кто с первого раза не понял?
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Шось порохоботы якось приуныли ... Але , вы где ?
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Та щас налетять, будуть шоколадну сраку зализувать...
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ничего не предвещало этого события. Резонансных новостей сегодня не было, их распустили, думаю с 8 утра начнется:
-это путин поджег траву
-это путин бросил спичку с космоса
-Петя препвал свой праздник и прям из-за стола вместе с гостями сразу полетели тушить тоже, тушили лично с вертолета, прям там пили, запивали и снова тушили и так пока были силы.
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А ты что думаешь что обошлось без кацапла? Или придуриваешься?
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В плане непосредственно реализации 100%.
Те склады времен СССР, тогда думали, что возле чего нужно ложить, чтобы даже в случае бомбежки пострадало только то куда попала бомба, а не 1000 гектаров.

А "от травы" или "300 грам взрывчатки с дрона " как расскажут по ТВ, бомбы не взрываются.
Если бы склады так просто было взорвать их бы в СССР строили подземными или малыми.
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Там не протолкнутся,Барыга и Мужеложенко дуют изо всех сил.
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наверное завтра в МО будет грандиозный и"шухер"...несколько хенералов подадут в отставку...а пан Президент...шо он скажет народу...?
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Скажет , - я ниучём неувиноват. Это все НЛО!
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Та він вже надзвичайно стурбований і об"єднує націю.)))
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завтра порох ничего не сможет сказать - у него завтра птичья болезнь будет. Она "перепел" называется))
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Та ничего такого не скажет. Спустят все на тормозах как обычно
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По МО: в Украине не заведено добровольно подавать в отставку, тут даже те кого увольняют реально поймав на взятке, через месяц восстанавливаются, причем в ряде случаев идут на повышение.
По Президенту: ему пофиг, а завтра скажет: На ну его всё, Югик наливай, башка раскалывается.
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Рыба гниёт с... днем рождения, Пётр Алексеевич.
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уже и 4-й склад спалили.

уже в центре украины, коптеры с данецка не долетят.

а патронного завода все нет и нет...
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Зато порохате шоколадних магазінчиків по всій Україні понатицяло...
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Реве та стогне
СКЛАД набоив
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма......(((
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Должен отметить положительный момент... Армия еще есть, раз что то взрывается...
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немножко истории.........на ночь
З таємних архівів. КРИВАВА ЗІРКА ГЕРОЯ
Невдовзі після війни розпочалася нова, холодна. Вона не має аналогів в історії людства. Протягом майже 40 років світові держави змагалися у створенні потужної зброї масового ураження. Так п'ятдесят років тому влада СРСР здійснила нечуваний злочин: випробування атомної бомби на власних солдатах. Загинуло більше 43 тисяч чоловік. Як повідомило агентство ТАРС «…При випробуванні одержані цінні результати, які допоможуть радянським вченим та інженерам успішно вирішувати задачі по захисту від атомного нападу». Про день, коли це сталося, згадує учасник тих подій Іван Омельченко з Іржавця.
Десятиріччя мовчанки
З Іваном Кіндратовичем довелося познайомитися за досить банальних обставин близько десяти років тому: закінчилися сірники. Майже на виїзді з Іржавця, в бік Ступаківки, (куди їхав в редакційне відрядження) на галявині розміром з футбольне поле, літній чоловік рубав дрова. Підійшов, попросив запалити. Смачно затягнувшись цигаркою і пустивши кільце диму, подякував і вже збирався йти до редакційної «Ниви», але затримали слова дроворуба про те, що і йому довелося нюхати диму… радіаційного. Поцікавився: «Невже в такому поважному віці вам довелося побувати в Чорнобилі?».
- Там, де довелося мені перебувати, було не менш небезпечно, ніж на атомній станції під час вибуху, - сказав чоловік. - Різниця тільки в тому, що смерть орудувала косою по-різному. Чорнобильців вона забирає роками, а спланована Тоцька трагедія відразу відправила на той світ тисячі людей. Та ще про Чорнобиль знав увесь світ, а іншу - замовчували десятиліттями. Мовчав і я, бо підписався про нерозголошення таємниці. І лише кілька років тому, подаючи документи на отримання пільг, розповів про атомне випробування в Тоцьких таборах.
Найбільша таємниця часів СРСР, фактично акт геноциду проти власних громадян - атомний вибух у Тоцькому районі Оренбурзької області, з густотою населення як у Німеччині, з метою отримання медичних даних про наслідки променевого ураження. Солдатів послали на «штурм» епіцентру вибуху. Вигоріло 2\3 сіл довкола. Після вибуху люди їли радіоактивні продукти, викопували печену картоплю. В 2000 році залишилося трохи більше 500 жертв того варварського акту. Пізніше всі матеріали і документи були знищені з міркувань секретності.
В смертельних обіймах «Тетянки»
Іван Омельченко проходив службу в місті Яворів Львівської області в артилерійській школі інструментальної розвідки. Возив начальника штабу Нікітченка. В серпні частина з особовим складом, артилерійською й автомобільними майстернями, польовою балістичною станцією, рухомим пунктом топографічної прив'язки була передислокована в м. Тоцьк (станція розвантаження «Огромная», за дев'ять кілометрів від місця скидання атомної бомби). Більш як півтора місяці проходили там навчання.
Як згадує Іван Кіндратович, спека у серпні і на початку вересня 1954 року стояла неймовірна. Відмітка на термометрі знаходилася за позначкою плюс тридцять градусів. Кожного дня на ГАЗ-63 він возив начальника та чотирьох спеціалістів на місце ядерного вибуху. У будці вони робили якісь заміри на спеціальному обладнанні, щось записували у журнали. Скрізь тривали роботи. Солдати рили землю під траншеї, бліндажі та окопи як для себе, так і техніки - танків, автомобілів, гармат і навіть літаків, які стягувалися звідусіль. Діяла потрійна система перепусток, а на полігоні артилеристи тренувалися у стрільбах, проводилися тактичні навчання.
Одного дня особовому складу оголосили, що доведеться брати участь у навчанні, під час якого буде зірвана атомна бомба. Військовослужбовцям видали нове обмундирування, гарно годували, крім того, показували кіно, перед ними виступали артисти - словом командування піднімало бойовий дух бійців. А командування здійснювало підготовку до операції під кодовою назвою «Сніжок», яка розробляла можливості прориву оборони противника з використанням атомної зброї. Для захисту від радіації солдатам та офіцерам видали дві пари білизни, просякнутий спецрозчином одяг, плащ-палатку і протигаз.
…Настав день «М», про який так довго говорили. Перед цим на полігоні була викопана дуже велика яма, а ній вирили семисотметрову канаву, яку зарили вапном. То був знак літакам для скидання бомб. Безпосередні учасники навчань знаходилися в окопах за кілька кілометрів від епіцентру вибуху. Іван Омельченко, начальник та спеціалісти в окопах - за дев'ять кілометрів, заступник Міністра оборони, тричі Герой Радянського Союзу Жуков, маршали Конєв, Василевський, Рокоссовський і Малиновський - за тридцять кілометрів. За добу приїхали Хрущов, Булганін і Курчатов.
… У небі над полігоном почувся гул літаків. Це бомбардувальник у супроводі двох винищувачів ішов на ціль.
Прозвучали команди: «Блискавка». Одягти протигази, каски! Закрити очі. Всім лягти! «Через три хвилини: «Іскра», а потім «Ураган».
Вибух пролунав 14 вересня 1954 року о 9.33. Затряслася земля, хоча звук ще не докотився. Невидимою страшною силою придавило до землі. Через кілька секунд донісся гул - такий потужний, що наводив страх апокаліпсису. Потім виник атомний гриб. Фантастичне видовище… Гриб все збільшувався. І… моторошна тиша. Вона давила на психіку. Тіло Івана Омельченка стисло, ніби лещатами, вушні барабанні перетинки вібрували і ледь не полопалися. Всіх, хто був в окопах, закидало піском. Потім війська, які були поділені на «західників» та «східняків», почали атаку і ринулися у вогняний шквал…
Плутонієва бомба РСД-2 з ласкавою назвою «Тетянка» потужністю більше 40 кілотонн у тротиловому еквіваленті, була скинута під час навчань з висоти 13 кілометрів. Підрив заряду відбувся за 300 метрів від землі. Потужність бомби майже втричі перевищувала сумарну потужність зарядів, скинутих на Хіросіму й Нагасакі.
Наслідки навчань
Наступного дня Іван Омельченко разом із спеціалістами, які робили замірювання на полігоні, побачили результати вибуху. Там вже працювали частини будівельного батальйону. Вся бойова техніка, БТР, танки, гармати, автомобілі та літаки, які були на землі, розплавилися, а та, що знаходилась під землею - зруйнувалась. Бульдозери розчищали територію. Скрізь валялися залишки обладнання, техніки, обгорілий та зотлілий одяг, майже згорілі туші домашніх тварин. Те, що залишилось від солдатів, певно раніше прибрали.
Увечері, коли дивізіон вантажився під звуки духового оркестру на залізничні платформи, у роті Івана Кіндратовича не дорахувалися шістьох солдатів. У Житомирі, куди вони прибули, із військовослужбовцями провели роз'яснювальну бесіду працівники секретних служб і зобов'язали зробити підписку про нерозголошення таємниці протягом 15 років.
Характерно, що у військовому квитку Івана Кіндратовича дата звільнення в запас - восьме вересня 1954 року. Насправді ж він звільнився на тиждень пізніше. Можливо, хотіли приховати правду про 14 вересня. Про учасників Тоцьких навчань згадали лише після Чорнобильської аварії. За цей час багато померло в невідомості. Через підписку про нерозголошення таємниці люди не могли розказати медикам про причини хвороби.
Що ж до Георгія Жукова, то пізніше він брав участь у придушені антикомуністичного повстання в Угорщині і невдовзі, першого грудня 1956 року, Указом Президії Верховної Ради СРСР за заслуги перед радянським народом і в зв'язку з 60-річчям нагороджений четвертою медаллю «Золота Зірка».
В ході навчань брали участь 45 тисяч військовослужбовців (за іншими даними, це тільки кількість з боку «нападників» та ще 15 тисяч «захисників». В атаку Жуков спрямував на заражену територію ще й техніку: 600 танків, 600 БТРів і 320 літаків.
Через кілька років під час візиту Хрущова до США Президент, між іншим, запитав радянського гостя: «Так все ж таки Жукову четверту зірку дали за Тоцьк?» «У зв'язку з 60-річчям», - ухилився від прямої відповіді Микита Сергійович.
На жаль, Іван Омельченко помер взимку 2017 року.
Микола Смілик,
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Я вообще шокован , масштабом бардака в Украине. Спасибо тебе Господи, что дал мне разума уехать с этого дурдома ещё в 1992 году.
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Спасибо, Госпади, что на одного сепара сейчас меньше в Украине!!
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ну вообще то никто и не думает...
Обнародованы видео с места взрывов в Калиновке - Цензор.НЕТ 1738 UKROPw777‏ @7w7w7w 15 мин.15 минут назад
вы думаете винницкое СБУ разгонят? министра обороны снимут? хер там, все кумовья, родственники, все повязаны и под крышей петрухи
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это твой последний день рожденья в должности президента, мудло шоколадное, этот феерверк вылезет тебе боком
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Напомним, что на территории Виницкой области проходят антитеррористические учения. По информации пресс-службы ВГГА, в них должны участвовать бойцы ВСУ, Нацгвардии и другие.

Интересно,какую оценку они получат?
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Обнародованы видео с места взрывов в Калиновке - Цензор.НЕТ 338Юрий Касьянов
55 хв. ·

Эй, Порошенко - с днём рождения! Фейерверки заказывали?.. Кремлёвскими диверсантами и родными предателями взорван очередной, второй по величине после Балаклеи склад боеприпасов в Калиновке. Взорван в стране, в которой за три года войны не построено ни одного патронного или снарядного заводов, зато открыты десятки новых магазинов "Рошен". Взорван политикой "президента мира" Петра Порошенко.
Войны, говорите, не будет?..
Обнародованы видео с места взрывов в Калиновке - Цензор.НЕТ 3833
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Скорее всего там была кража, а потом подпал.
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А тем, кто украл это не волнует. Версия теракта тут менее вероятная, учитывая охрану объекта.
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там всегда вагонами воровали. у меня там сосед срочную служил лет 6 назад- сам вагоны грузил. Но там все равно всего дофига еще после союза.
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Там неделю дожди шли, так что много подпала надо было...)
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Кто ответит? За чей счет это будет компенсированно?!
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Точно не за счет говнокомандвувача с его кликой.
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Никто не будет посажен и даже не уволен...Всё свалят на Путина и Саакашвили, раскачивают будку
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говорят там докрена всего в том числе грады и ураганы
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Если ураганы, тогда я советую жителям Калиновки спать на полу, а то слетят с кроватей.
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Бачу радості коментаторів немає меж, пох що буде з країною, головне що не буде Порошенка?
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Да нет, страшно просто! Да и вместо порошенка кого ставить? Уже все были при корыте и что? Опять поверить?
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В смысле не будет Поросенка? Он что самовыпилится после этих взрывов?
Вряд ли он даже выскажется по этому поводу. Его конек это "перемоги".
Так что все у него нормально будет. Наверное спит сейчас аки младенец после празднования.
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Зовсім невелику частину тих мільярдів гривень, що знищено останнім часом на підірваних складах, пустили б на якісний їхній захист, і проблеми б не було.
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Никто естественно в отставку не подаст и виновных, в т.ч. халатном отношении к боеприпасам в воюющей стране тоже не найдут. Как же этот колхоз зае...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОбнародованы видео с места взрывов в Калиновке. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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