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 Обнародованы кадры с места взрывов в Калиновке. ВИДЕО

Пользователь Facebook Александр Линько обнародовал видеозаписи с места взрывов и пожара на складе боеприпасов в Калиновке (Винницкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео доступно на странице Линько.

По словам комментаторов за кадров, в месте инцидента периодически слышны взрывы. Также хорошо заметен сильный огонь, полыхающий на складе.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.


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Да нет, страшно просто! Да и вместо порошенка кого ставить? Уже все были при корыте и что? Опять поверить?
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" Да и вместо порошенка кого ставить? "

Пхахаха ! Десь я вже таке чув ...
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При кориті більше двох десятків років одні і ті ж. Може треба хоч раз спробувати поміняти на зовсім інших?
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Спросите кого назначат президентом у Фирташа, Ахметова, Льовочкина и т.д. по списку олигархов мафиози. Её величество СИСТЕМУ надо менять
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В смысле не будет Поросенка? Он что самовыпилится после этих взрывов?
Вряд ли он даже выскажется по этому поводу. Его конек это "перемоги".
Так что все у него нормально будет. Наверное спит сейчас аки младенец после празднования.
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Да, согласен. Рошен, как главнокомандующий конечно в ответе за этот колхоз, но и от местных зрадоверов тошнит.
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этот барыга и при хуйле - своём торговом партнёре перекантуется
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як бачимо .результат керівництва Порошенка на долоні.
Вже який по рахунку арсенал проїбали?
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Більшість цих коментаторів взагалі проти України і працюють тролями, а тим кому не все одно і писати вже нічого не хочеться.
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Зовсім невелику частину тих мільярдів гривень, що знищено останнім часом на підірваних складах, пустили б на якісний їхній захист, і проблеми б не було.
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Кацап запостил "зраду" на ЦН и тут же вышивата его лайкать принялась. Как же вы шариковы всех мастей отопиз..
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Никто естественно в отставку не подаст и виновных, в т.ч. халатном отношении к боеприпасам в воюющей стране тоже не найдут. Как же этот колхоз зае...
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нвіть не знаю .що тобі відповісти... от чесно...
я маю "патріотично" посипати голову попелом тому що за 3 роки війни АБСОЛЮТНО НІЧОГО НЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО ,ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СТРАТЕГІЧНІ ОБЕКТИ???????
Слідуючою ціллю диверсантів що буде.черговий склад .чи не дай Бог .атомна станція???
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Главное стратегические запасы какао уберечь от супостата....а боеприпасы то таке, ещё парочка складов и войне конец.
пэтя передаст рошен в траст "О_зеро", партнёры не обидят.
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КремлеКрысы начали с Новобогдановки,я ничего не забыл рюсская падаль...
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В приемной Херсонского мэра уже вторые сутки находятся женщины,объявившие голодовку. одна из них объявила что завтра совершит самосожжение. что .(.....)происходит? Вроде в Европу идём.
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зато сынок барыги порошенка сидит в кресле депутата, а другой за расею болеет в англии,
мрази голосовавшие в один тур за барыжного скота радуйтесь
вы не даром карлите, а чтобы пецины вылупкми жрали хорошо
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Печально другое что пуйло мог включить план Б. Взрывы на складах могут быть началом широкомасштабной агрессии. Учения и техника в Беларуси это направление на Киев. Если до Винницы уже добрались диверсанты., хотя при безвизе с рашкой любой баран незасвеченный заедет в Украину без проблем с рашки, а туда могли с Приднестровья заехать тоже оттуда ближе до Винницы.
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Уверены что из рашки пробрался вражина? Не факт. Думаю тут и местных гнид вполне хватает.
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Мдааа, мені здається, що якби зараз їхтамнети пішли в атаку і прорвали б, не дай боже, лінію фронту, дійшли б до Києва і зняли б Порошенка, то 90% цензорят сцяли б кипятком від радості. Пздц народ у нас, кожен стовідсотково знає як керувати державою, фуле там робити, приїхав у ті Європи стукнув кулаком і відразу всі нам допомагають, що то хіба так важко? Слухають популістів і не встигають лапшу з вух знімати.
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Не зважай на кремлеботів та совковий пролетаріат.

Вони нічого не вирішують в Україні. Собака лає, караван іде. І не таке Україна переживала.
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И далеко ушёл караван Януковича? А Украина да.. переживёт
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Как поссорились Петр Алексеевич с Владимиром Владимировичем. Новая глава
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Во время ВОВ растреляли бы сразу, а сейчас кто-то неплохо заработает. На боеприпасы в которых вышел срок годности надо было утилизировать, но зачем если можно заработать. Они якобы отправляются в АТО, а на самом деле они уже давно проданы, как скрыть недостачу? Пожар!!!
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Скільки кацаписьок понабігало... Порошенко в них винен. Пісня не змінна на російській педирації...
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Какая мерзость....вспоминаю сраную сумку за 500 000 гривен....а в это время детям на лечение денег нет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОбнародованы кадры с места взрывов в Калиновке. ВИДЕО
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