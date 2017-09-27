 Обнародованы кадры с места взрывов в Калиновке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео доступно на странице Линько.
По словам комментаторов за кадров, в месте инцидента периодически слышны взрывы. Также хорошо заметен сильный огонь, полыхающий на складе.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Пхахаха ! Десь я вже таке чув ...
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олигарховмафиози. Её величество СИСТЕМУ надо менять
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Вряд ли он даже выскажется по этому поводу. Его конек это "перемоги".
Так что все у него нормально будет. Наверное спит сейчас аки младенец после празднования.
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Вже який по рахунку арсенал проїбали?
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я маю "патріотично" посипати голову попелом тому що за 3 роки війни АБСОЛЮТНО НІЧОГО НЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО ,ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СТРАТЕГІЧНІ ОБЕКТИ???????
Слідуючою ціллю диверсантів що буде.черговий склад .чи не дай Бог .атомна станція???
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пэтя передаст рошен в траст "О_зеро", партнёры не обидят.
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мрази голосовавшие в один тур за барыжного скота радуйтесь
вы не даром карлите, а чтобы пецины вылупкми жрали хорошо
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Вони нічого не вирішують в Україні. Собака лає, караван іде. І не таке Україна переживала.
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ПОРОШЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ 52 ГОДА: ПЕРВАЯ ЛЕДИ С ДЕТЬМИ ЗАПИСАЛА ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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