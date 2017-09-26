 "Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователей соцсетей.
Пользователь Фейсбука, сотрудник Нацполиции Zarina Maevska отмечает: "В Сальнике горят склады с боеприпасами. В доме моей мамы уже нет окон в с. Павловка".
Под постом комментарии пользователей:
Также появились видео пожара:
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Пиздюки залезшие сюда позлорадствовать, дерьмо свое боярой запейте и под лавку забейтесь!
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Що скажеш .собако чокулядова?
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Петя с днем рождения тебя сука, привет твоим шавкам в МО и генштабе
Стрижавка горит, это пригород Винницы
не хочу вас расстраивать на ночь, но это сигнал к полномасштабному вторжению орды на нашу землю.
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это ирония судьбы...Главнокомандующий сокращает арсенал...
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полный пофигизм МО...и результат...это за 3 года какой по счёту "праздник"...? а ведь страна воюет...а так "проси-ем" боеприпасы...нет слов...
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Как по мне, нам власти несут полнейшую чушь. Неужели вот так просто можно подойти, облить бензином, поджечь гору снарядов и они будут взрываться. Насколько мне известно бомбу или снаряд без взрывателя ну просто взорвать не возможно. Тот же тротил в огне плавится но не взрывается. По логике маленькие взрыватели должны хранится отдельно, или я не прав ?
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з можливою дальністю розльоту до 70 км. Який наступний знищать склад? їх залишилось небагато. Таке відчуття що склади знищують спеціально.!!!
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