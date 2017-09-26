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 "Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО

В сети появились первые свидетельства масштабного пожара и детонации боеприпасов на военных складах в Калиновке под Винницей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пользователей соцсетей.

Пользователь Фейсбука, сотрудник Нацполиции Zarina Maevska отмечает: "В Сальнике горят склады с боеприпасами. В доме моей мамы уже нет окон в с. Павловка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атакован крупнейший склад боеприпасов в Калиновке Винницкой области, - журналист

Под постом комментарии пользователей:

Стены и окна ходором ходят, - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей 01Стены и окна ходором ходят, - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей 02


Также появились видео пожара:



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Пока наши налоги буквально улетают в воздух, Пётр Алексеевич решает, как нас ограбить новой пенсионной "реформой", устраняет политических оппонентов, блокирует борьбу с коррупцией. Спасибо вам, товарищ президент, за заботу о стране. Не подскажете, как стране дожить до завершения вашей каденции?
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Неа, я за него не голосовал, нахрена мне был основатель Партии Регионов?
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Это былло учение СБУ по уничтожению условных террористов. Но в этот раз СБУ пришлось уступить. Хоть битва и проиграна, но СБУ не унывают и ждут реванша.
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Порошенко неспособен управлять страной! Мразь умеет только воровать с бюджета...
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Ну как вам перемирие и мирный план? А Барыга ездит выклянчивает каких то 100 джавелинов, старые машины и радуется как дитя помощи США в 500 миллионов в то время когда за год рашисты уничтожили 3 самых больших военных склада на более 3 миллиарда долларов.
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вы такие тут все умные!якобы порох охрану складов лично держит-_-
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Показательно,что мало того что организовали салют в день рождения ПеПо,да ещё и в Виннице.....это громадный демонстративный ляпас по презу....во время войны полный бардак
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Подрывает Раша склады, заказ Путина на ДР Пети.
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Мы хотели американское оружие ? А шо мы с ним будем делать ?
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Никера се, порохоботы цыган на вечеринку пригласили и костер разожгли! Не удивительно, Винница, место паломничества верующих порохоботов для тайного обрезания и купания в шоколаде...
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Сегодня будет не сон, а глаза в потолок от происходящего...
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Справились с локализацией пожара в балаклее, справятся и сейчас, опыт есть.
Пиздюки залезшие сюда позлорадствовать, дерьмо свое боярой запейте и под лавку забейтесь!
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Они пока не напляшутся вдосталь, не угомонятся.
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заїбісь "справілісь" вже який по рахунку склад проїбали????
Що скажеш .собако чокулядова?
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Шо то соевые не гавкают,Барыга таки уничтожит Украину,по заказу Ху"ла.
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"В городе Винница и некоторых районах области проводятся антитеррористические учения, - ОГА" - сегодня сообщали. учения проводят, а долбо#бев меньше не становится.
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А заводу з виробництва боєприпасів як не було, так і нема і невідомо коли буде. Який лавочник, такі і кадри у нього, а кадри вирішують все.
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Конченый барыга . . .бля . . .Сука жидомасонская !
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Не кислый феерверк Пете на день рождения устроили, во время антитеррористических учений в Винницкой области...
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"Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей - Цензор.НЕТ 1774UKROPw777‏ @7w7w7w 37 мин.37 минут назад
Петя с днем рождения тебя сука, привет твоим шавкам в МО и генштабе

Стрижавка горит, это пригород Винницы

не хочу вас расстраивать на ночь, но это сигнал к полномасштабному вторжению орды на нашу землю.
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сваты звонили с конца Киевской- горит лес по направлению к Виннице.
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туда осколок полетел, сама видела. Страшно до ужаса.
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как мля символично- у Порошенко-День рождения и салют!!!))) и где-на Виннитчине...
это ирония судьбы...Главнокомандующий сокращает арсенал...
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завтра кацапы лопнут от радости...шоб им...
полный пофигизм МО...и результат...это за 3 года какой по счёту "праздник"...? а ведь страна воюет...а так "проси-ем" боеприпасы...нет слов...
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Це ти кажи тим бабАм що сидять біля під"їздів і плюхають сємки, бо саме вони ОБОВ"ЯЗКОВО ходять на вибори і обирають таку владу.
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Вот мне интересно мнение людей охранявших подобные склады.
Как по мне, нам власти несут полнейшую чушь. Неужели вот так просто можно подойти, облить бензином, поджечь гору снарядов и они будут взрываться. Насколько мне известно бомбу или снаряд без взрывателя ну просто взорвать не возможно. Тот же тротил в огне плавится но не взрывается. По логике маленькие взрыватели должны хранится отдельно, или я не прав ?
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А як нещодавно підривали автомобілі? Міна з дистанційним керуванням і всі діла.
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Все зависит от температуры,в принципе взрыватель это источник огня,с достаточной температурой для воспламенения взрывчатки.
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не пишите чушь, все ВВ взрываются от детонации а не от температуры.
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Я нахожусь за 35 км в Виннице и если смотреть в сторону Калиновки, небо просто красное....было несколько очень мощных взрывов, у меня от этого оконная рама пластикового окна просто шаталась...
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лес горит. Сват звонил с Тарногородского. Там на складе боеприпасов от градов и смерчей дофига. это все не есть хорошо.
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Мужики, не расстраивайтесь. Барыга ездил в Канаду выклянчил пару тысяч гивностерок и кирзачей б/у. Еще десяток драндулетов 50-х годов нам дадут. Так что наша армия будет по западным стандартам одета. Правда оружия нам уже никто не даст. Придется тротуарную плитку опять снимать.
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видимо в МО/ нужно проводить серьёзную ротацию-всех "совковых" пердунов-нафиг- и набрать ребят прошедших АТО...
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Шоколадники,так что там насчет --Порошенко лучший,он все правильно делает?С таким Говнокомандующим,вам пора гимн Кацапии учить,и готовить фото на кацапские паспорта,как в Крыму.
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Они уже и выучили, и встречать приготовились.
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Это ничего что третий склад с боеприпасами за последнее время, когда страна находится в состоянии АТО?
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Шкода буде тільки людей, якщо постраждать... Решта - дрібниці. Влада наша - лайно, але хіба ми цього не знали?
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Снился сон с детства что война с россией, не понимал его, как же так, одно государство же было ,,, а тут опа ,,, вот она жопа ... еще снились летящие грады над мной ... я их уже созерцал у Попасной... и сон как висит на веревке урод вверх ногами тоже был ,,, но странно что на Лаврова похож уродец
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мне тоже раньше часто война снилась. .........и что я бегаю в огромной толпе по какому-то вокзалу под бомбежкой))) думала- бред.
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вокзала еще не приключилось у мну ... но вокзал тож есть во сне ,,, переодически сниться
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на "корре" рашисты просто в восторге на аналогичной ветке...вот твари-есть повод приколоться...
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Как сказал югик на днюхе у пэти,хоть он и пид.... , но люди в Виннице салютом отмечают 52-ю годовщину шэфа : :
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ну не продавали оружия - да его и нет в Украине...


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На цій базі зберігаються ракети до систем залпового вогню типу «Смерч» і «Ураган»,
з можливою дальністю розльоту до 70 км. Який наступний знищать склад? їх залишилось небагато. Таке відчуття що склади знищують спеціально.!!!
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то не відчуття -вже декілька складів за невеликий проміжок часу.це не випадковість
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Шоколадные барыги даже охрану таких стратегически важных объектов не в состоянии организовать...... Там же ЛЮДИ!!! Не говоря уже о том, что обороноспособность страны- к куям собачьим....
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Сука.Никчемное руководство,никчемные тыловики.Вечно пьяная,вороватая мразь.Постоянно наблюдаю
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Не скоро нам дадут оружие, с таким e..аным руководством, только херы собачьи стеречь, уроды, мля.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО
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