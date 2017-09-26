 "А Земля-то плоская": Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", выпуск был посвящен теории о том, что на самом деле Земля плоская, все фотографии круглой планеты - это фальшивка, а космические агентства занимаются пропагандой "теории о круглой Земле" ради того, чтобы осваивать бюджеты.
Первым героем выпуска стал бывший сотрудник NASA Мэтью Бойлан. Он рассказал, что, начав изучать реальные фотографии Земли, понял, что планета плоская. Единственная цель существования NASA, по его словам, - это пропаганда того, что Земля круглая, а реальные изображения плоской планеты ему якобы показали в первый день работы.
Другим "экспертом" в программе стал британский физик-любитель Дейв Мерфи. "РЕН ТВ" использовал вырезки из его интервью македонскому каналу. Мерфи уверен, что "они" врут нам и тратят миллиарды долларов на создание поддельных картинок.
Российскими "экспертами" выступили кандидат технических наук Павел Свиридов, популяризатор науки Андрей Бухарин и археолог Вадим Шегалов. Приверженцы плоской земли убеждены, что все космические полеты совершается в околоземном пространстве, а все фотографии - это комбинированные съемки. По их словам, если бы самолет летел по круглой земле, пилот должен бы регулярно опускать нос. "Это абсолютное доказательство того, что самолет летает над ровной поверхностью", - уверен Свиридов.
В свою очередь, Бухарин добавил, что если Земля шар, то Чикаго нельзя было бы увидеть, а город виден с другой стороны озера. Искривление горизонта на съемках с орбиты получается, потому что космонавты используют объектив "рыбий глаз", NASA специально не хочет развернуть телескоп Хаббл и показать землю в прямом эфире.
Шегалов утверждает, что съемки астронавтов в невесомости сняты на хромакей с помощью компьютерной графики. Цель всей фикции - имитировать бурную деятельность космических агентств, чтобы получать триллионы долларов в год.
Герои передачи настаивают, что плоская Земля была на всех древних картах, а о том, что Земля накрыта небесной твердью, говорилось еще в Библии.
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Салдат спрашивает-таварищ прапорщик,а что это за стакан ,у него верх запаян...?
Прапор поверте,подумал и говорит-внатуре,что занах..у него еще и дно кто-то выбил.
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Дело, инициированное Рыболовлевым в отношении Бувье, привело следствие к раскрытию незаконной деятельности самого российского миллиардера - теперь он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских.Фигура РыболовлеваДмитрий Рыболовлев - бывший владелец «Уралкалия», который в 2010 году продал свою долю компании и уехал в Монако, где приобрёл 66,7% акций местного клуба с условием, что в ближайшие четыре года инвестирует в него 100 млн евро. В состав совета директоров вошли три представителя княжества и шесть представителей компании бизнесмена, в том числе и он сам. Рыболовлев неоднократно пытался получить гражданство Монако, однако сделать это ему не удалось. С 2012 года «Монако» потратил на трансферные приобретения порядка 500 млн евро (по данным Transfermarkt.de). Состояние самого Рыболовлева оценивается в 7,3 млрд долларов
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PS по вк эта хрень уже несколько дней ходит как ржака.
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Заговор для отупления населения.
В нормальном государстве за такое должны штрафовать.
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Они ничего не слышали о путешествии Магеллана ? В 16 веке были закончены эти споры.
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страна дебилов
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https://www.radiosvoboda.org/a/news/28758838.html
На Вінничині вибухають артилерійські склади
У Калинівці Вінницької області вибухають артилерійські склади.
За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21 години вечора.
Спочатку лунали вибуху, тепер видно яскраві спалахи. У місті вимкнули світло. Люди залишають домівки.
Жителям міста наразі нічого не повідомляють про це.
Офіційних повідомлень про це наразі немає.
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https://video.fiev3-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/22087504_864255730405060_3298082992638918656_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&oh=ce48737106b740444985a1140e2f7f5a&oe=59CAE198
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занятно...кацапы просто катастрофически деградируют...Задорнову надо срочно выздоравливать-есть тема для шуток...
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