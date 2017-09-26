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 "А Земля-то плоская": Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете. ВИДЕО

На российском телеканале "РЕН ТВ" вышел выпуск передачи "Самые шокирующие гипотезы" под названием "А Земля-то плоская".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", выпуск был посвящен теории о том, что на самом деле Земля плоская, все фотографии круглой планеты - это фальшивка, а космические агентства занимаются пропагандой "теории о круглой Земле" ради того, чтобы осваивать бюджеты.

Первым героем выпуска стал бывший сотрудник NASA Мэтью Бойлан. Он рассказал, что, начав изучать реальные фотографии Земли, понял, что планета плоская. Единственная цель существования NASA, по его словам, - это пропаганда того, что Земля круглая, а реальные изображения плоской планеты ему якобы показали в первый день работы.

Другим "экспертом" в программе стал британский физик-любитель Дейв Мерфи. "РЕН ТВ" использовал вырезки из его интервью македонскому каналу. Мерфи уверен, что "они" врут нам и тратят миллиарды долларов на создание поддельных картинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Cоловьиный помет" - хорошее название для шоу на канале "Россия", - Ургант пошутил над пропагандистом Соловьевым. ВИДЕО

Российскими "экспертами" выступили кандидат технических наук Павел Свиридов, популяризатор науки Андрей Бухарин и археолог Вадим Шегалов. Приверженцы плоской земли убеждены, что все космические полеты совершается в околоземном пространстве, а все фотографии - это комбинированные съемки. По их словам, если бы самолет летел по круглой земле, пилот должен бы регулярно опускать нос. "Это абсолютное доказательство того, что самолет летает над ровной поверхностью", - уверен Свиридов.

В свою очередь, Бухарин добавил, что если Земля шар, то Чикаго нельзя было бы увидеть, а город виден с другой стороны озера. Искривление горизонта на съемках с орбиты получается, потому что космонавты используют объектив "рыбий глаз", NASA специально не хочет развернуть телескоп Хаббл и показать землю в прямом эфире.

Шегалов утверждает, что съемки астронавтов в невесомости сняты на хромакей с помощью компьютерной графики. Цель всей фикции - имитировать бурную деятельность космических агентств, чтобы получать триллионы долларов в год.

Герои передачи настаивают, что плоская Земля была на всех древних картах, а о том, что Земля накрыта небесной твердью, говорилось еще в Библии.

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Уровень дебилизации в Рабссосии зашкаливает. Недавно мне попадалась информация что, примерно 60% россиян являться клиническими идиотами страдающими различными формами психических заболеваний, согласно исследование российских психологов. Передача Рен ТВ про плоскую Землю полностью подтверждает выводы ученных психологов.
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Так может и РАШКИ НЕТ, а просто это отгороженная от всего мира РЕЗЕРВАЦИЯ дебильных клонов с ПЛОСКИМИ мозгами, случайно уцелевшая после ледникового периода ?
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Идет бухой салдат со стаканом,а навстречу прапорщик...
Салдат спрашивает-таварищ прапорщик,а что это за стакан ,у него верх запаян...?
Прапор поверте,подумал и говорит-внатуре,что занах..у него еще и дно кто-то выбил.
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от плоска земля - і що тут такого..? люди про це знають уже давно ...))
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Да да... и на черепахе на которой стоят три слона - ебанутым нет предела... Надеюсюсь все ихние системы пво построены с учетом данной гипотезы..
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Плоская и неровная,потому и ракеты не летают.
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А слонов нету? То -то! Древние ЛДНР-овцы сожрали!
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та она ж давно уже на черепугах стоит,земля-то))))
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И главное, опять наса и ната виноваты, и даже мнения великих савецких ученых из священных школьных учебников географии нивхуй не ставят...
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Кто там кричал раньше про пробитое дно? Как вы все были неправы....
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Рашку готовят к новому железному занавесу. Причем, похлеще, чем в сссрии. Вангую...
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Добавлю: вместо кпсс будет рпц. Отсюда и скрепные гипотезы на ТВ. Плавно готовят закрываться от внешнего мира.
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Когда ты дотрагиваешься до русских , ты всегда рано или поздно будешь вонять дерьмом , так и завонялось княжество Монако:
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Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит?Дмитрию Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества из-за скандала с подкупом полиции и чиновников..
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Что произошлоВладелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев стал персоной нон грата в княжеском дворце Монако. Российского бизнесмена попросили не появляться в резиденции из-за коррупционного скандала, который разгорелся вокруг его персоны. Впоследствии Рыболовлеву могут запретить въезд вообще на территорию княжества. Отношения с миллиардером оборвали все высокопоставленные чиновники Монако и лично князь Альбер II.В чём причинаВсё началось в 2003 году, когда Рыболовлева свели со швейцарским арт-дизайнером Ивом Бувье. Он помогал Рыболовлеву пополнять коллекцию картин, которые российский миллиардер покупал за большие деньги - среди них подлинники произведений Да Винчи, ван Гога, Пикассо и Модильяни. Однако в 2015 году против Бувье выдвинули обвинения в мошенничестве - тот продал Рыболовлеву шедевры на сумму более 2 млрд долларов, указывая в счетах завышенные цифры и кладя разницу себе в карман. Согласно обвинению, «комиссионными» Бувье делился с переводчицей Рыболовлева Таней Раппо, которая также не гнушалась водить за нос не говорящего на английском и французском бизнесмена
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который не завершён до сих пор. Однако в последний месяц расследование свернуло в неожиданную сторону. Обвиняемым стал сам Рыболовлев. По данным французского издания Le Monde, российский миллиардер пользовался своими связями - оказывал серьёзное давление на следственные органы и полицию Монако, чтобы направить ход дела в нужное русло. 22 сентября был задержан министр юстиции княжества Филипп Нармино. За неделю до этого он подал в отставку со своего поста после публикации в СМИ его переписки с адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершеда. Как выяснилось, Нармино получал от Рыболовлева подарки и гостил в его резиденции в Швейцарии
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С тех пор идёт судебный процесс, который не завершён до сих пор. Однако в последний месяц расследование свернуло в неожиданную сторону. Обвиняемым стал сам Рыболовлев. По данным французского издания Le Monde, российский миллиардер пользовался своими связями - оказывал серьёзное давление на следственные органы и полицию Монако, чтобы направить ход дела в нужное русло. 22 сентября был задержан министр юстиции княжества Филипп Нармино. За неделю до этого он подал в отставку со своего поста после публикации в СМИ его переписки с адвокатом Рыболовлева Татьяной Бершеда. Как выяснилось, Нармино получал от Рыболовлева подарки и гостил в его резиденции в Швейцарии
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Интересно, что эта информация попала в руки следствия во многом из-за беспечности адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеда. Та передала судье свой смартфон с записью показаний Тани Раппо о виновности Бувье. Однако судья дал распоряжение проверить всю информацию, находящуюся в памяти телефона адвоката. Там-то и обнаружились активные переписки с различными высокопоставленными чиновниками и полицейскими, которые помогали двигать «дело Бувье» в нужную сторону.

Дело, инициированное Рыболовлевым в отношении Бувье, привело следствие к раскрытию незаконной деятельности самого российского миллиардера - теперь он обвиняется в подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских.Фигура РыболовлеваДмитрий Рыболовлев - бывший владелец «Уралкалия», который в 2010 году продал свою долю компании и уехал в Монако, где приобрёл 66,7% акций местного клуба с условием, что в ближайшие четыре года инвестирует в него 100 млн евро. В состав совета директоров вошли три представителя княжества и шесть представителей компании бизнесмена, в том числе и он сам. Рыболовлев неоднократно пытался получить гражданство Монако, однако сделать это ему не удалось. С 2012 года «Монако» потратил на трансферные приобретения порядка 500 млн евро (по данным Transfermarkt.de). Состояние самого Рыболовлева оценивается в 7,3 млрд долларов
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Та ну,тогда почему не сбили американские томагавки.....основная версия земля - круглая......ах ты падлюка такая
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А во всём вообще виноваты боевые жидоеврорептилоиды с Марса,финансируемые Госдепом асашай,угу. Деградация на марше.
PS по вк эта хрень уже несколько дней ходит как ржака.
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...не, по Беломору они передислоцируются, летают и плавают...
"А Земля-то плоская": Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете - Цензор.НЕТ 9494
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По их словам, если бы самолет летел по круглой земле, пилот должен бы регулярно опускать нос. Это писец,-про земное притяжение они вообще слышали ??
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Дело даже не в притяжении, а в том, что угол огибания такого большого шара как Земля очень мал, поэтому опускать нос ему и не нужно. А собственно зачем я пытаюсь логически опровергнуть эту кацапскую ахинею? Кацапы безумны, их нельзя логически оценивать.
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Если такое крутят на канале с многомиллионной аудиторией, то это точно заговор.
Заговор для отупления населения.
В нормальном государстве за такое должны штрафовать.
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ПидоРашка стремительно катится в средневековье с попами, мироточием, мощами и прочим говном.
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Только недавно шутил что всего 7-8 месяцев понадобиться российскому зомби-тв, что бы не меньше 60% россиян отвечало что земля плоская... И вот на тебе... Толи я экстрасенс, то ди их идиотизм настолько пробил дно что стал предсказуемым...
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У них время пошло вспять .... У них новое средневековье...
Они ничего не слышали о путешествии Магеллана ? В 16 веке были закончены эти споры.
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Херасе! А чего же тогда в Сирии всемирно известным и непревзойденным комплексам ПВО помешала сбить "Томагавки" земная сферичность???
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Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете и не только, досталось все : и вотке и деффкам и туловищу. "А Земля-то плоская" :
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так это старая кляча сказал о своих соотечественниках:

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Ну что, шароебы, выкусите, Земля плоская как мозг у работников РЕН ТВ.
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100%. Один - пукен, второй - пукен, тетий - коджугетович, когда трезв
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Если точно, то на двух, у одного время отдыха по смене...
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Истинно вам говорю: 4 мая 2025 года земля налетит… на небесную ось! (с)

"А Земля-то плоская": Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете - Цензор.НЕТ 4513
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Пипец крепчал... И за что спалили Коперника?
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за то,что она всё таки вертится. А вот Каин Авеля убил,по слухам,за старый анекдот.
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Ага, компьютерная графика....в 70-х когда калькулятор был верхом технического прогресса.
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Мне просто интересно ,что кремляди хотят сделать из кацапов,к каменному веку подготавливаются, что ли?
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Это пипец....
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28758838.html

На Вінничині вибухають артилерійські склади

"А Земля-то плоская": Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете - Цензор.НЕТ 4278

У Калинівці Вінницької області вибухають артилерійські склади.
За повідомленням місцевих мешканців, це почалося близько 21 години вечора.
Спочатку лунали вибуху, тепер видно яскраві спалахи. У місті вимкнули світло. Люди залишають домівки.
Жителям міста наразі нічого не повідомляють про це.
Офіційних повідомлень про це наразі немає.
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А кто сказал что Земля круглая? Я тоже например больше верю что до солнца 6500 км, а не 149 000 000 - уж как- то оно РЯДОМ, а Луна тоже плоская и имеет свое свечение....СИЛЬНО УМНИЕ? Так до Коперника все на Земле били уверенни что она ПЛОСКАЯ - и не факт что ВСЕ ошибались.....
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Значит рассейская станция "мир" и "Союзы"-тоже были "на..-кой"...?!!!))))
занятно...кацапы просто катастрофически деградируют...Задорнову надо срочно выздоравливать-есть тема для шуток...
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жесть, блин.. За что сгорел Джордано Бруно?))
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Мне просто интересно, до какого маразма эти дебилы дойдут?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"А Земля-то плоская": Российский телеканал разоблачил всемирный заговор о круглой планете. ВИДЕО
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