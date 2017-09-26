 На турнире по борьбе в России произошла массовая драка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, конфликт разгорелся после того, как одного из спортсменов ударил тренер соперника. После этого к драке присоединились борцы других команд и некоторые болельщики.
Полиция Краснодара начала проверку инцидента.
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Цей хлопака знає, як з козломордими кацапами поводитися: Відео тут
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наши борцы такие же отмороженные и отбитые на всю голову. т.к. этот вид спорта, как и бокс, являются самыми интелектуальными видами спорта)))
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Он ходил в секцию дзюдо целый год.
Но его там совсем не учили драться - его там почему-то все время... били!..
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Юниоры? ах ну да. на кавказе и в средней азии до 45 лет все юниоры..
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черножопые черти!!
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