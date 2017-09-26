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Все про:драка (2179) Россия (72422) борьба (119)

 На турнире по борьбе в России произошла массовая драка. ВИДЕО

На турнире по вольной борьбе среди юниоров в Краснодаре (Россия) произошла массовая драка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, конфликт разгорелся после того, как одного из спортсменов ударил тренер соперника. После этого к драке присоединились борцы других команд и некоторые болельщики.

Полиция Краснодара начала проверку инцидента.

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царство зверей, это хорошо, чем больше поубивают друг -друга, тем лучше .... хыыыыыы
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Водка, мордобой - кацапская забава на века)))
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удивился бы, если бы они руки другу пожали, а так все как всегда.
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Ну, конечно, по видео никакой там массовой драки нет. А жаль.
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Не було на них кубинського козака Дортікоса.

Цей хлопака знає, як з козломордими кацапами поводитися: Відео тут

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Взагалі то кацапам дозволили знову бояришнік пити. Ну і ось радість !!!
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больше всего мне понравился русский язык в кадре
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Кроме дикторов Я так понимаю там никто по россиянски не говорит?) Даже тот чувак в футболке россия)
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у дибилойдов борцов это нормально.
наши борцы такие же отмороженные и отбитые на всю голову. т.к. этот вид спорта, как и бокс, являются самыми интелектуальными видами спорта)))
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***
Он ходил в секцию дзюдо целый год.
Но его там совсем не учили драться - его там почему-то все время... били!..
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Модератор есть на "Цензоре"? Почему сегодня половина новостей (причем бесполезных) об Раше? Может имениннику неприятно!
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...Гриша, инфа к размышлению, на твоей фотке - клиент сайта "Миротворец"...
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В красном вроде армянин, синий даг. Как первые места по борьбе - то россиянцы, а как драка - то хачи
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Угу , чемпионат мира по борьбе в Париже месяц назад, медалисты у внаросийцев - Муса Евлоев, Степан Марянян, Гаджимурад Рашидов, Алан Гогаев, Хетаг Цаболов, Абдулрашид Садулаев, хачей нет .
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HugeMug - мне в красном понравился - применил военную хитрость, подкрался и ударил сзади ..., и потом также не заметно отступил... Однозначно - русский витязь...
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Армения это к сожалению один из примеров вырождения народа, сейчас россиянцы повторяют путь деградации, ведь когда то армяне строили каменные города, когда славяне еще жили стойбищами .
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История Армении - это история Османской Империи. Если это отрицать, то что мы видим? Притянуто всё чужое за своё. Алфавит, флаг, территория, кухня, музыка...
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мы на пороге рождения нового вида спорта борьба+бокс=борбокс :D
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Азія... І вони ще про якийсь руцкій ізиг щось там нам втирають - а хто його у тій расєї знає
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Тренер, що почав мордобій, сам кавказець, придивіться уважно. Підійшов до кацапа-спортстмена та запропонував йому сказати "Чечня - це круто", той відмовився ймовірно, за що й отримав відразу короткого зліва.
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На турнире по вольной борьбе среди юниоров в Краснодаре (Россия) произошла массовая драка.Источник: https://censor.net.ua/v456980
Юниоры? ах ну да. на кавказе и в средней азии до 45 лет все юниоры..
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у чертей утром драка, вечером стрельба!!
черножопые черти!!
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Шо за турнір без мордобою? Навіть щоб потрапити до туалету б"ють морди один одному. Теж Краснодар. Хе-хе.


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Показывал сотрудникам это видео - все дружно смеялись. Пока я им не сказал что это не реалити шоу, а по-настоящему
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Турнир в расеи - даги против чеченов . И ни одного ватного чудо - блягатыря. И это страна про славян и православие блеет?
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там просто чечен объяснил рускому рабу что он не прав
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа турнире по борьбе в России произошла массовая драка. ВИДЕО
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