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 Общество
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Все про:боеприпасы (1318) Измаил (121) конопля (115)

 2 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Одесской области обнаружена плантация конопли и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Измаиле, на территории рыбохозяйственного кооператива, за оградой бывшего рыбопитомника, правоохранители выявили незаконные насаждения конопли с признаками культивирования общей площадью около 1800 квадратных метров. В целом на двух плантациях росли около 2000 кустов.

Кроме того, в помещении, расположенном на территории комплекса, обнаружено 277 патронов калибра от 5,6 до 9 миллиметров и 10 имитационных зарядов различных модификаций.

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2 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 012 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 022 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 032 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 042 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 052 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 062 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 072 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 082 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 092 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 102 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле 11


(Фото и видео Госпогранслужбы)
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ну просто прекрасная конопля. высший класс. заглядение просто.
кончайте хренью маяться, разрешите, как в нормальных странах, марихуану, идиоты.
бояра - гораздо страшнее.

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интересно, во сколько раз вырос бы бюджет?
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Наследие регионалов и их приемников ,шоколадников. Три года жили душа в душу. Сейчас что-то помешало.
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Ну а это, зелёненькое которое, разве не рыба, если его в рыбхозе разводят?
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на территории рыбохозяйственного кооператива, за оградой бывшего рыбопитомника, Источник: https://censor.net.ua/v456975
Раньше разводили рибку.А теперь - коноплю.
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Конопля- це дерево! Просто їй вирости не дають...
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A фото погранцов до "обнаружения" или после? а то стоят как будто охраняют.....
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Какие талантливые садоводы! На снимках выглядит потрясающе красиво, ухоженно.
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так все правильно! ничего неестественного...
сельхоз кооператив - сельхоз можно сказать культура...
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прежде всего конопля- это прекрасное сырье и для пищевой, и для косметической промышленности, прекрасная ткань, отличное лекарство при онкологии и не только - доказанная эффективность, как средства значительно облегчающего состояние онко-больных. а не только легкий, почти безобидный наркотик. уж лучше бояры, это точно.
идиоты-чинуши все доводят до абсурда, закручивают гайки донельзя, чтобы потом небескорыстно решать вопросы.
идиЁты, еще раз, разрешите марихуану и легализуйте проституцию, введите все в нормальные, цивилизованные рамки. заканчивайте быть дикарями и брать пример с дикой, азиопской, диктаторской раши-паРаши!


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Это ж какими надо быть моральными уродами , что бы бороться с коноплей Конопля снимает боль , где другое лекарство не действует
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Цензор.НЕТВидеоОбщество2 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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