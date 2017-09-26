 2 тыс. кустов конопли и 277 патронов обнаружены на территории рыбохозяйственного кооператива в Измаиле. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в Измаиле, на территории рыбохозяйственного кооператива, за оградой бывшего рыбопитомника, правоохранители выявили незаконные насаждения конопли с признаками культивирования общей площадью около 1800 квадратных метров. В целом на двух плантациях росли около 2000 кустов.
Кроме того, в помещении, расположенном на территории комплекса, обнаружено 277 патронов калибра от 5,6 до 9 миллиметров и 10 имитационных зарядов различных модификаций.
(Фото и видео Госпогранслужбы)
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кончайте хренью маяться, разрешите, как в нормальных странах, марихуану, идиоты.
бояра - гораздо страшнее.
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Раньше разводили рибку.А теперь - коноплю.
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сельхоз кооператив - сельхоз можно сказать культура...
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идиоты-чинуши все доводят до абсурда, закручивают гайки донельзя, чтобы потом небескорыстно решать вопросы.
идиЁты, еще раз, разрешите марихуану и легализуйте проституцию, введите все в нормальные, цивилизованные рамки. заканчивайте быть дикарями и брать пример с дикой, азиопской, диктаторской раши-паРаши!
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