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 Пилоты бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебных самолетах Л-39. ВИДЕО

В бригаде тактичной авиации воздушного командования "Центр" прошли плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебно-боевых самолетах Л-39.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, главная цель учений - поддержание уровня подготовки, совершенствование техники пилотирования, проверка видов летной подготовки опытных летчиков и обучение молодых пилотов.

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПилоты бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебных самолетах Л-39. ВИДЕО
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