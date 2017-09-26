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Пилоты бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебных самолетах Л-39. ВИДЕО
В бригаде тактичной авиации воздушного командования "Центр" прошли плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебно-боевых самолетах Л-39.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, главная цель учений - поддержание уровня подготовки, совершенствование техники пилотирования, проверка видов летной подготовки опытных летчиков и обучение молодых пилотов.