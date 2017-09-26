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 Политика Украины
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 Мы не нарушаем международных обязательств. Будем проводить консультации с партнерами, - Гриневич о заявлении МИД Венгрии. ВИДЕО

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич разочарована намерением правительства Венгрии блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной в связи с подписанием президентом Петром Порошенко закона "Об образовании", и призывает руководство Венгрии выслушать аргументы Украины касательно статьи о языке преподавания.

"Меня это чрезвычайно разочаровывает, потому что странно, что наши венгерские партнеры не могут быть заинтересованы, чтобы украинские граждане, в том числе венгерского происхождения, также имели европейские перспективы", - сказала она в эфире "112 Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Министр подчеркнула, что Украина не намерена закрывать школы с языком преподавания национальных меньшинств, а только хочет расширить преподавание украинского языка в этих школах.

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"Мы этим законом (и мы можем это доказывать) не нарушаем наших международных обязательств", - сказала она.

Глава Минобразования подчеркнула, что на данный момент имеет место нарушение прав нацменьшинств, когда они, получая школьное образование в Украине, не владеют государственным языком, что не дает им возможности поступать в высшие учебные заведения, поступать на государственную службу.

"Мы будем проводить консультации с нашими партнерами, будем им доказывать, как будет реализовываться закон, показывать учебные планы, с которыми мы хотим идти в эти школы", - сказала Л.Гриневич.

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Она сообщила, что 27 сентября намерена встретиться с министром образования Румынии, а 19 октября - с министром образования Венгрии.

"Вместо таких ультиматумов мы были бы очень благодарны за открытость руководства Венгрии услышать нас, наши аргументы, те планы, которые мы хотели бы реализовать для маленьких украинцев из школ с языками национальных меньшинств", - добавила Л.Гриневич.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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а медвечук случайно, не на закарпатье имеет свои дачи отдіха?
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теперь можно не вступать в ес и спокойно разворовывать украину
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Ты дурко , зачем твой ребёнок учит в школе русский или Украинский ? Ты сам не можешь научить ? Ты тогда дурко ! Тупой был твой вопрос .
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Что бы моя дочь знала Украинский я за это в Дании плачу отдельно, так само в Дании и с русским , так почему венгры в Украине не должны платит за то что их дети учат венгерский язык ? Почему я должен платит , а они нет . Я тоже плачу налоги в Дании!
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Сколько можно оправдываться перед этими грязными цыганами? Игнор это лучшая реакция на попердывания этих евроклопов.
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ну, почему же ? Можно смачно харкнуть в сторону зачуханных мадьярцев. Но, ведь не культурно? Да, лучше с носака по мадьярскому иплу
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Можно смачно харкнуть в сторону зачуханных мадьярцев. Но, ведь не культурно? Да, лучше с носака по мадьярскому иплу Мы не нарушаем международных обязательств. Будем проводить консультации с партнерами, - Гриневич о заявлении МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 9610

Не, это шовинизм, хиба шо обосцать...
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Молодец! Я полностью в 100% поддерживаю, то что она говорить. Все граждане Украины обязаны знать Украинский язык и не может быть дискриминации !
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Пашлите этих венгров нахрен. Еще им кланяться будем и решать какие законы принимать.
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оправдываться перед какими то зачуханными мадьярами? Фу, пля, противно
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Все Закарпаття живе за рахунок контрабасу,угорських прапорів як в Криму російських, і ще будуть вчити старих горобців як зі стріхи срати.
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Венгры в Украине обязаны учить как свой венгерский, так и Украинский и точка ! По другому будет дискреминация !
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Уграм хочеться бути ближче до москалів угрофінського походження? Вони це довели. Дапі що?... В Україні не забороняється факультативно вивчати БУДЬ ЯКІ мови, тому угри погавкають і замовкнуть. Хоча відносно їх у українців вже враження склалось. Такі ж вилупки, як і далекі родичі - москалі...
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Реформа Порошенко-Гриневич сродни реформам Гитлера.

"Местное население не должно получать высшего и даже среднего образования. Школы, конечно, можно оставить. Но за школу они должны платить. Программы сделать такими, чтобы школьник знал как можно меньше. Скажите им, что школу надо очистить от коммунистической идеологии и приблизить к практике. А в остальном вполне достаточно, если население немножко будет уметь читать и писать по-немецки. Считать дальше пятисот не надо"."
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Это она венграм с венгерским паспортом в кармане:
чтобы украинские граждане, в том числе венгерского происхождения, также имели европейские перспективы...

Чи хитре, чи дурне...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы не нарушаем международных обязательств. Будем проводить консультации с партнерами, - Гриневич о заявлении МИД Венгрии. ВИДЕО
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