 "Сиди! Не двигайся! Сейчас тебя достанем", - патрульные и медики спасли шесть человек после ДТП на Волыни. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, после столкновения автомобиля Мазда и Ситроен, пассажиры и водители были зажаты исковерканным железом. Двоих пришлось буквально вырезать из салона автомобилей.
В спасательной операции принимало участие три экипажа патрульных, медики и спасатели. Все пострадавшие остались живы и госпитализированы с травмами разной степени. Смотрите также: Памятник патрульным полицейским, которых расстрелял экс-боец "Торнадо", открыли в Днепре. ФОТО
https://www.youtube.com/watch?v=V5Dnob3EQK0
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