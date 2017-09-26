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 "Сиди! Не двигайся! Сейчас тебя достанем", - патрульные и медики спасли шесть человек после ДТП на Волыни. ВИДЕО

Волынские патрульные и медики спасли шесть человек, пострадавших во время ДТП возле села Змиинец на Волыни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, после столкновения автомобиля Мазда и Ситроен, пассажиры и водители были зажаты исковерканным железом. Двоих пришлось буквально вырезать из салона автомобилей.

В спасательной операции принимало участие три экипажа патрульных, медики и спасатели. Все пострадавшие остались живы и госпитализированы с травмами разной степени.

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работы у патрульных, медиков каждый день, не початий край
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сиди! Не двигайся! Сейчас тебя достанем", - патрульные и медики спасли шесть человек после ДТП на Волыни. ВИДЕО
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