 На базе Международного центра подготовки Patriot в Днепре за год прошли обучение больше тысячи человек. ВИДЕО+ФОТО

Лагерь на территории завода обустроен на средства основателя Центра Patriot Константина Паршина. Комплекс состоит примерно из 14 кв. км городской застройки, что делает эту территорию пригодной для проведения тренингов разного направления.
Специалисты Центра проводят здесь тренинги по оказанию помощи разного уровня более года. Для гражданского населения тренинги однодневные.
"Главная цель - давать образование гражданскому населению. Ведь на гражданское население ляжет огромная нагрузка в случае войны или военизированного конфликта. Поэтому работа с гражданскими занимает важное место в нашей деятельности. В этой сфере важнейшую роль играет курс по медицинской подготовке. Это программа для гражданского населения, проведенная по международным стандартам "Базовая поддержка жизни и контроль кровотечений". Мы учим основным алгоритмам: что делать в кризисных ситуациях, как вызвать помощь, как работать с аптечкой", - отметил один из инструкторов Центра, старший сержант Армии Израиля в отставке, участник АТО Владимир Звеняцкий.
Курсы и семинары для военнослужащих представлены программами разной интенсивности и направления: подготовка по военной топографии, тактике, огневой подготовке, маскировке, горной подготовке и другим направлениям. Кроме того, в Центре действуют трехдневные курсы для медиков подразделений украинских сил.
При этом Центр обеспечивает курсантов всей необходимой экипировкой.
"В августе проходил курс с участием инструктора из Болгарии, офицера резерва вооруженных сил НАТО Калина Димитрова, - сообщил Звеняцкий. - Это двухдневный тактический семинар, который касался проведения боевых действий в урбанизированной среде. В нем принимали участие инструктора разных подразделений. Рассматривались такие темы, как подход к зданию, работа в составе группы, в составе нескольких групп, как использовать пиротехнику, растяжки. Второй уровень подготовки - это также двухдневный базовый курс для военнослужащих. Третий курс настроен сугубо на медицинский персонал. Это курс натовского образца".
Видео о тренинге Калина Димитрова:
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Каждый курс подготовки в среднем включает 20-30 человек. За год в Patriot Tactical School прошли обучение около тысячи человек.
Подробнее с описанием курсов можно ознакомиться на сайте Patriot Tactical School. Центр анонсирует большинство предстоящих занятий, поэтому принять участие в программе для гражданского населения может любой желающий.
Место проведения: Днепр, база Patriot Tactical School по адресу: ул. Даниила Галицкого, 2а (бывший лакокрасочный завод).
Международный Центр подготовки Patriot был создан осенью 2014 года, объединив инструкторов с боевым опытом из Украины, Грузии, Израиля, Великобритании и США.
Фото и видео предоставлены Центром подготовки Patriot.