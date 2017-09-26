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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (8825) уголь (722) Зубко (306) отопительный сезон (89) Теплокоммунэнерго (9)

 Потребители, которые будут платить за отопление по счетчику, смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно, - Зубко. ВИДЕО

Придомовые счетчики тепла будут устанавливаться за счет теплоснабжающей компании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в интервью одному из украинских каналов сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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Потребители, которые будут платить за потраченные гигакалории по счетчику смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно во время отопительного сезона. В дальнейшем средства поставляющей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру установленного счетчика составят до 18 гривен в месяц.

"Это важно как с точки зрения роста экономики, так и общественного развития. Украинцы начинают считать, сколько тепла они тратят и как его сэкономить", - подчеркнул чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовность Украины к отопительному сезону - 97,6%, - Зубко

Он отметил важность принятия закона о ЖКХ, который определяет права и ответственность потребителя и компании, предоставляющей услуги.

"Важно, чтобы базовые законы работали в комплексе. В частности, это закон о коммерческом учете, который определяет порядок установления и эксплуатации счетчиков. Таким образом обслуживанию сетей к их вхождения в дом - ответственность поставщика. Тот должен доказать способность модернизировать их, уменьшив расходы и увеличив эффективность", - отметил Зубко.

Напомним, ранее Зубко сообщил, что отопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания.
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ніколи))), в Києві на газ лічильники ставлять, на будинки, замість квартирних де є газ-плити!
і газ-контора Київська який має охфіс) на Бойченка/кіквідзе 4а ???
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А у нас встановили в кожній квартирі на газ, за рахунок Міськгазу.
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лучше пусть скажут с каких хренов газ по 7000? а 150грн с 2000 оплаты- это писец какая экономия.))) оборжаться))
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Опять разводят народ на деньги .Себестоимость украинского газа 80 долларов .
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поднять цены на газ до 7000,потом скинуть лохам 150 грн. лохи будут радоваться и хвалить власть))
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Рано или поздно лохи возьмут топор и пойдут к тому, кто поднял.
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это вековая классика...они ещё, если скажут, будут оды хвалебные петь
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велика економія, меньше 10%, в залежності від площі!!!
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Есть подозрение, что эти "теплоснабжающие компании" имеют потребителей как хотят даже со счётчиками. У меня, например, за прошлый сезон самый большой счёт был 11,60 за квадрат, со счётчиком, Днепр. В других районах есть дома, где 28-30 выставляют (со счётчиком).
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це у вас індивідуальний лічильник, мабуть...
в Києві більше, але тец виробляє тепло і електрику - тобто є вже 200% навару!
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Счётчик на подъезд!
Но кому будут ставить теплоснабжающие компании, то есть подозрение, что такие счётчики и по 40 будут считать в ноябре.
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо... (с)
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е...ать колотить, это аж 8 литров молока, или 1,4 кг мяса. Смотрите не обожритесь от такой щедрой экономии
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Придомовые счетчики тепла будут устанавливаться за счет теплоснабжающей компании.

В дальнейшем средства поставляющей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру установленного счетчика составят до 18 гривен в месяц.

этого урода плохо научили обманывать, ну или я тупой
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Вы ублюдочные казлы чиновники и твари ахметики фирташи коломойские , а кто вернёт Народу деньги за 20 лет переплаты , который народ переплачивал за газ ?
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Очень правильный и своевременный вопрос!
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Скажите пожалуйста, а если я поставлю два счётчика тепла, экономия будет в два раза больше?
А если три счётчика?
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этто чо смотря какого математика возьмут, может ещё и дополучать будете!
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Поставьте мне счетчик...НЕЛЬЗЯ! Вертикальное отопление....
Поставьте мне 2-х контурный котел....Нельзя- таких разрешений нет...
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а теперь пане Зубко РАСКАЖИТЕ КАК ЛЮДЯМ ПОСТАВИТЬ СЧЕТЧИКИ ПРИ 90% зданий старого образца с вертикальной разветкой сиситемы отопления !

Вы бы сами прошлись и попробвали установить индивидуальный счетчик на отопление в "старом" доме.

Это как андектор про теорию и практику
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "теория" и что такое "практика"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, теоретически мы с тобой милионеры, а практически у нас в семье две бл.ди и и один пидар...
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а это уже проблема жэка, как ставить счетчик. Если закон есть, значит он есть)
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а на фото він шо ізображає? як пристрелить кожного боржника?
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На фото він показує, шо один палець його вже не влаштовує.
Дупа трохи розносилася...
Тварюки!
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Теплоснабжающая компания за свой счет ставит счетчики, чтобы получить с потребителей меньше денег за отопление .... парадокс
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Да и счетчики нужно заменить на такие типа как на некоторых АЗС,чтоб интервал прыгал через две-три цифры.
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Низрена 😈 я не знаю, что они там химичат, но мизерная экономия только один год, потом получается больше, чем без счётчика. В прошлом году заплатили намного больше , чем в домах без счетчика. То ли со счетчиками химичат, то ли с отоплением.
Кстати в Украине ТОЛЬКО счётчики учитывающие объём, но не температуру !!!
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У многих потребителей особенно кто живёт в домах построенных в 20 веке, после установки счётчтка на дом платёжки увеличись. Система центрального отопления не эффективна, теплотрассы не утеплены, большие плтери перекладывают на потребителей. Нужно строить котельные маленькие на несколько домов. В современных домах котельная на крыше дома.
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У нас стоїть лічильник на будинок і плата нижче ніж в інших що без нього.
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всё равно колхоз. пока каждый не будет платить за себя ничего никто не будет экономить.
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Шота нє замєтіл...общий лічільник стоїть і дом утєпльонний...
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А якщо не платити зовсім, то можливо зекономити до кількох тисяч. Зубко, ти не дебільствуй, пропонуючи напівзаходи, а пропонуй радикальний підхід - послати вас, гнид вонючих, на йух!!!!\
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПотребители, которые будут платить за отопление по счетчику, смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно, - Зубко. ВИДЕО
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