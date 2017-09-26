 Потребители, которые будут платить за отопление по счетчику, смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно, - Зубко. ВИДЕО

Потребители, которые будут платить за потраченные гигакалории по счетчику смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно во время отопительного сезона. В дальнейшем средства поставляющей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру установленного счетчика составят до 18 гривен в месяц.
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"Это важно как с точки зрения роста экономики, так и общественного развития. Украинцы начинают считать, сколько тепла они тратят и как его сэкономить", - подчеркнул чиновник.
Он отметил важность принятия закона о ЖКХ, который определяет права и ответственность потребителя и компании, предоставляющей услуги.
"Важно, чтобы базовые законы работали в комплексе. В частности, это закон о коммерческом учете, который определяет порядок установления и эксплуатации счетчиков. Таким образом обслуживанию сетей к их вхождения в дом - ответственность поставщика. Тот должен доказать способность модернизировать их, уменьшив расходы и увеличив эффективность", - отметил Зубко.
Напомним, ранее Зубко сообщил, что отопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания.
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і газ-контора Київська який має охфіс) на Бойченка/кіквідзе 4а ???
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в Києві більше, але тец виробляє тепло і електрику - тобто є вже 200% навару!
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Но кому будут ставить теплоснабжающие компании, то есть подозрение, что такие счётчики и по 40 будут считать в ноябре.
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В дальнейшем средства поставляющей компании вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру установленного счетчика составят до 18 гривен в месяц.
этого урода плохо научили обманывать, ну или я тупой
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А если три счётчика?
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Поставьте мне 2-х контурный котел....Нельзя- таких разрешений нет...
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Вы бы сами прошлись и попробвали установить индивидуальный счетчик на отопление в "старом" доме.
Это как андектор про теорию и практику
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "теория" и что такое "практика"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, теоретически мы с тобой милионеры, а практически у нас в семье две бл.ди и и один пидар...
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Дупа трохи розносилася...
Тварюки!
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Кстати в Украине ТОЛЬКО счётчики учитывающие объём, но не температуру !!!
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