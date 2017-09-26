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 Политика Украины, Общество
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 "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой. ВИДЕО

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ возле Новозвановки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, атака началась вечером во время проведения инженерных работ на позициях.

"Начали стрелять со стрелкового оружия и сразу за этим пошли гранатометы АГС-17. Где я стоял и мой товарищ прилетело пять штук", - рассказывает об атаке один из бойцов.

Во время обстрела двое бойцов получили ранения. Им оказали помощь и вынесли с поля боя.

Наши воины ответили на вражескую атаку. Бой длился около часа.

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Почти молчу. Ну и как это всё принимать?.....Гибридность оно понятное дело....Но если только с той стороны. Ну не готовы были..... уже 3.5 года.....муженки и грицаки....они кто? А , ну , да извините...у вас же Свадьба во Время АТО или Войны (определитесь, когда не своих мужиков посылат да и сейчас защищать Украину),а сейчас ещё и круглая дата 52 года порошенко! .....Вернитесь пока не поздно из своей реальности........негодяи......
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не портите такими новостями пэте день рождения !
воинам скорейшего выздоровления.
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Да как то завёлся...сорри...Ребятам скорейшего возвращения в в строй!
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Школьники непокоренного Даунбасса на уроках НВП видно тренируются. У них там на горшке уже автомат учат держать. Парашенка, сука, пусть на передовой посидит разок под обстрелом, может тогда война закончится.
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Вот тут то и МИНА 3 года это сколько детей уже с скрепной психикой и мировозрением там воспитали?
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Як у тій казці, де жителі міста щодня Дракону приносять жертву. А жертв вже більше 10000. А дні біжать. Рік за роком. І так буде, поки місто не обезлюдніє, або поки не вб'ють Дракона.
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Потрібно діяти на випередження.
Здоров'я та сил пораненим бійцям.
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Сейчас не время для таких новостей! Сегодня день рождения гавнокомандующего, да и денежек своим личинкам в свадебное путешествие нужно собрать луцику...
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А )(ули вы там сидите и ноете. Если бы мне сказали сидеть в окопе под вражескими взрывами и не стрелять в ответ я бы в тот же день собрался и уехал домой.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой. ВИДЕО
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