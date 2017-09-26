 "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой. ВИДЕО

"Начали стрелять со стрелкового оружия и сразу за этим пошли гранатометы АГС-17. Где я стоял и мой товарищ прилетело пять штук", - рассказывает об атаке один из бойцов.
Во время обстрела двое бойцов получили ранения. Им оказали помощь и вынесли с поля боя.
Наши воины ответили на вражескую атаку. Бой длился около часа.
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воинам скорейшего выздоровления.
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Здоров'я та сил пораненим бійцям.
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харант сказалы шо низзззззяяяяя...
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