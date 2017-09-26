 Порошенко сегодня отмечает день рождения: Президенту - 52. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Президенту Украины сегодня исполняется 52 года. Супруга Порошенко Марина вместе с детьми записали видеопоздравление главе государства.
"Тронут такими теплыми поздравлениями. Спасибо, что вы у меня есть!", - написал он в комментарии к видео на своей странице в Facebook.
Напомним, Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.
Гражданин Украины. Проживает на территории Украины со дня рождения, в т.ч. в течение последних 23 лет со дня провозглашения Независимости Украины.
Образование высшее: 1982-1989 - Киевский университет им.Т.Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения.
Женат. Жена - Порошенко Марина Анатольевна, сыновья - Алексей (1985 г.р.) и Михаил (2001 г.р.), дочери - Евгения и Александра (2000 г.р.)
25 мая 2014 г. на внеочередных выборах Президента Украины был избран Президентом Украины. 7 июня 2014 принял присягу перед украинским народом как Глава государства.
1776 72
Бегун Зимников принес Украине первое золото на Invictus Games, - Порошенко. ФОТО(57)
Порошенко подписал Закон Украины "Об образовании"(212)
Надеемся, что Порошенко подпишет закон "Об образовании" ко Дню учителя, - Минобразования(17)
Церковь ведет серьезную агитационную работу против ратификации Стамбульской конвенции, - Ирина Луценко(47)
Оказывается, Марина Порошенко не просто будет вести зарядку – Богуцкая(0)
Порошенко призывает страны G7 направить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ(100)
Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж(159)
Ответить
Ответить
-Так уже !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если честно, то так противно это все выглядит!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чего же они будут желать президенту?)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
шоколадні, вам що чоколядок не роздали?! а просто шефа поздоровити?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бажати не буду нічого...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мудрости ему, стойкости, он на правильном пути.
Всего хорошего.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Плохое писать не буду, потому что он не без хороших дел, все же, чтоб сегодня поливать его дерьмом.
Поэтому напишу, что все проходит, и ты пройдешь - будет еще у Украины настоящий президент.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
але до цього часу, так і не набув волі.
Ответить
Ответить
Тащи дальше - удачи.
Ответить
Ответить
Ответить