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 Политика Украины
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 Порошенко сегодня отмечает день рождения: Президенту - 52. ВИДЕО

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Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 26 сентября, отмечает свой день рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Президенту Украины сегодня исполняется 52 года. Супруга Порошенко Марина вместе с детьми записали видеопоздравление главе государства.



"Тронут такими теплыми поздравлениями. Спасибо, что вы у меня есть!", - написал он в комментарии к видео на своей странице в Facebook.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Никогда не говори никогда", - первая леди Украины о возможной политической карьере

Напомним, Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области.

Гражданин Украины. Проживает на территории Украины со дня рождения, в т.ч. в течение последних 23 лет со дня провозглашения Независимости Украины.

Образование высшее: 1982-1989 - Киевский университет им.Т.Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения.

Женат. Жена - Порошенко Марина Анатольевна, сыновья - Алексей (1985 г.р.) и Михаил (2001 г.р.), дочери - Евгения и Александра (2000 г.р.)

25 мая 2014 г. на внеочередных выборах Президента Украины был избран Президентом Украины. 7 июня 2014 принял присягу перед украинским народом как Глава государства.
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щоб ця сука здохла на стовпі...в центрі Києва
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- Пеця, жилаю чтоб усё было в шикаладе !
-Так уже !!!
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желаю шоб ты жил на одну минимальную пенсию как все...
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Чтобы это был последний день рождения... на посту президента 😈
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За чьи деньги физкультурница монтировала этот ролик?
Если честно, то так противно это все выглядит!
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Сейчас сюда вся российская мразь послазится желать последнего дня рождения
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Что заработал-того и пожелают. Репутация, знаете ли...
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Це точно, зараз із-за порєбріка поллється понос із пащек. Петро Олексійовичу, так держати. Слава Україні!!!
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сколько добрых теплых пожеланий в некрологах сейчас будет.....
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Данунах... я думал ему лет 60. Трудно управлять украинцами, он за 3 года очень постарел
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Кто еще, защел сюда посмотреть, на беснующихся кацапов ?
Чего же они будут желать президенту?)
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Процветания ему и его детям. Торговля чтобы не прекращалась ни на минуту. Наверняка уже орден от путина получил.
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Добился больших успехов,Его стараниями в РФ уже до каннибализма дошло. трава заканчивается
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Подарки будет декларировать? Или переведет в слепой траст Панамы
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- Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанского. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городового врача к себе на охоту. Оркестр заиграл туш…(с)
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щоб воно хамоном вдавилося падло та хеннеси захлинулося i не плюндрувало Украiну
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чому поздоровлень президенту нема?!
шоколадні, вам що чоколядок не роздали?! а просто шефа поздоровити?
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Просто они не знают кто сегодня модератор
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так уж совпали звезды,но сегодня так же всемирный день презерватива(гондона)
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Шоп ему подарить? ЗадумалсО... Не. Кроме неприличных фотожаб- ничего в башку не приходит. Потому- обойдется без подарка.
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Сегодня пьянка у мафии до рвоты.... - все лизуны в очередь...!
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Пусть это будет последний день рождения в его жизни...)))
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Хорошее видео, Марина! ..... Для вашего семейного праздника. Нас сюда подписывать не надо. У нас еще не было до сих пор настоящего президента. А этот - еще одно разочарование и позор.
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Не люблю соевого,но в день рождения плохого нет желают
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Особисто. Не бачу взагалі президента. Є якийсь інтриган з булавою, що намагається всидіти на кількох стільцях одночасно, і бреше всім українцям, що все гарно у них...

Бажати не буду нічого...
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кланы не дадут - ведь рухнут все "схемы", наработанные десятилетиями. А порох - гарант схем
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Та для начала сумму залога нужно собрать, шоб в президенты двинуть, а при такой минималке рядовой украинец столько не проживет!
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не юродствуйте....он ведь сам написал - ТРОНУТ....понимаете ? ну тронутый он ......
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ПОздравлю Пороха.
Мудрости ему, стойкости, он на правильном пути.
Всего хорошего.
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Антиукраінська наволоч як в всі попередники. Чим швидше здохне тим краще
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Нелегка доля жен президентов. Вот к примеру жена Макрона- сколько уже грязи вылили на нее . Или жена Трампа- сделал из нее красивый аксессуар и запрещает ей свое мнение высказывать .
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Вот по комментариям видно всё уважение Украинцев к пороху. Ну другого и не может быть отношения к мородёру на войне , вору и брехуну. (с)
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Нужно предупредить журналистов, что бы не ходили рядом с "режимным объектом", где будут водяру жрать барыга и свита, а то в этот раз точно пристрелят!
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А сегодня в честь такого дня конфеты и пряники челяди будут раздавать на главной площади?
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Ты, чучело, значение слова "челядь" знаешь ? Или тебе лишь бы прокукарекать ?
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Конечно знаю, один из представителей челяди, скрывается под ником мальчиш-плохиш... сегодня не забудь получить конфетку... сасательную...
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Вот не было еще случая, чтобы ватное животное не заговорило про "сосать" ))).
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Коментарии к этой новости надо было бы закрыть, а то народ необуздан в своих пожеланиях
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А еще лучше - удалить саму новость, как провокативную
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Четыре Дня рождения на посту президента.В 14 году я мог купить Вам подарок и хотел этого,в 15 году ещё мог , но уже не хотел, в 16 году и не мог и не хотел, а в 17 году я о Вас забыл.Сегодня просто обычный вторник...дела , заботы...в общем не до вас.
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Прекрасный комментарий. Но забывать , что он вор и бандит нельзя.
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Походу ткачу и сегодня собаки гелетея возле какогото ресторана пе*ды вломят низачто
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А где армия ботвы, изображающая всенародную любовь?))))) За работу, негодяи!
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И хотелось бы искренне написать в его день рождения что-то хорошее президенту своей страны, но он этого не заслужил.
Плохое писать не буду, потому что он не без хороших дел, все же, чтоб сегодня поливать его дерьмом.

Поэтому напишу, что все проходит, и ты пройдешь - будет еще у Украины настоящий президент.
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И Порох такой молодой, и юный Октябрь впереди... )
Порошенко сегодня отмечает день рождения: Президенту - 52 - Цензор.НЕТ 1413
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Молю Бога ,что-бы он получил то,чего заслужил...
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у 25 років рзом с Україною став вільним...
але до цього часу, так і не набув волі.
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Петро, ты все правильно (в основном) делаешь.
Тащи дальше - удачи.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко сегодня отмечает день рождения: Президенту - 52. ВИДЕО
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