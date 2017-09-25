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 Происшествия
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Все про:пожар (3651) Полтава (520) рынок (441) ГСЧС (1424)

 Центральный рынок горит в Полтаве, - ГСЧС. ВИДЕО

В Полтаве горят торговые павильоны на территории центрального рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

"В 17:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в торговых павильонах на территории центрального рынка г. Полтавы. Из-за сильного задымления пожарные работают в аппаратах защиты дыхания", - говорится в сообщении.



В тушении пожара принимает участие 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью 120 спасателей тушили пожар площадью 3500 кв. м на складе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пожар локализован в 19:25.
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завтра весь ринок буде торгувати копченостями
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Ну хоть не военные склады...., и то слава Богу...
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передел передел
кто успел тот успел
поделили рынок без проблеееем!
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Если у нас рынок горит,значит к ТЦ...традииция у нас такая
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Интересно а что, и где именно, будет гореть завтра?! ...
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Блин , у нас почему-то постоянно что-то горит !
Но есть и островки спокойствия - Конча-Заспа , дворцы судей и прокуроров , Верховна Рада и Банковая ...
Аномалия какая-то !
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***
Сидят два наркомана. Вдруг начинается пожар.
Приезжают пожарные, один из них лезет по лестнице и влазит в окно.
- Ты кто? - спрашивает наркоман
- Я - пожарный...
- О, тогда пожар нам картошки.
- Но я не жарю картошку, я тушу пожары.
- Ну, тогда стуши... картошки
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не совсем так.. есть полрынка нетронутого и полрынка сгоревшего и проблем много больше причем и у каждого из нас ибо наверняка много застраховано за госсчет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЦентральный рынок горит в Полтаве, - ГСЧС. ВИДЕО
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