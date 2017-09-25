 Центральный рынок горит в Полтаве, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
"В 17:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в торговых павильонах на территории центрального рынка г. Полтавы. Из-за сильного задымления пожарные работают в аппаратах защиты дыхания", - говорится в сообщении.
В тушении пожара принимает участие 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
Пожар локализован в 19:25.
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кто успел тот успел
поделили рынок без проблеееем!
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Но есть и островки спокойствия - Конча-Заспа , дворцы судей и прокуроров , Верховна Рада и Банковая ...
Аномалия какая-то !
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Сидят два наркомана. Вдруг начинается пожар.
Приезжают пожарные, один из них лезет по лестнице и влазит в окно.
- Ты кто? - спрашивает наркоман
- Я - пожарный...
- О, тогда пожар нам картошки.
- Но я не жарю картошку, я тушу пожары.
- Ну, тогда стуши... картошки
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