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Все про:Белая_Церковь (97) пожар (3651) фармрынок (12)

 На предприятии "Биофарма" в Белой Церкви возник пожар. Вредных выбросов не обнаружено. ВИДЕО

В Белой Церкви на предприятии "Биофарма" начался пожар в производственных помещениях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба городской администрации.

"На предприятии "Биофарма" произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГосЧС Белой Церкови и района.

Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят закрывать окна. Другие подробности на данный момент неизвестны.

По состоянию на 21-00 вредных веществ в воздухе не обнаружено.

"Соответствующими службами были проведены замеры по выявлению возможных выбросов вредных веществ в ближайшем чрезвычайной ситуации микрорайоне (вул.Карбышева). Вредных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Что-то пожары стали очень частым явлением в стране.
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Пожар,первый довод рэкетира.
Я сам ,такой слабости стесняюсь.Но,когда,мне,говорит зам,що можно их спалить.Я ничего не имею против.Просто,перевожу тему
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Кстати, фермера до сих пор ищут. Это при населении Янисоли в 450 человек. Из которых 449- старичьё.
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***
в Виллабаджо - опять трагедия - полицаи сжигают коноплю.
а в Вилориба - опять праздник - ветер дует в их сторону...
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Конечно, откуда выбросы на химических предприятиях, там же ману небесную делают.
Когда в Василькове Брсм горели склады тоже выбросов никто не зафиксировал а то ч то у людей куда ветер дул все на огородах пропало за 20 км куда неделю ветер дул и покрылось язвами, так это просто совпадение.
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Пожары... пожары... Какие хош. На любой, самый "изысканный" вкус: склады, пансионаты, кафе, рестораны... Вот- фармацевтическая фабрика...
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Вредных выбросов не обнаружено , но местных жителей просят закрывать окна !
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Так полыхает знатно. Это шоп гари наверное, в квартиры не нанесло.

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Боже!Боже!Як ми ще далеко,вiд мрiи,що я виучу Украинську
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Ладно.Горит то,шо никому не нужно.На этом месте,мы построим вам яблочный сад.Где вы будете питаться,плохо поющими соловьями,если поймаете
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа предприятии "Биофарма" в Белой Церкви возник пожар. Вредных выбросов не обнаружено. ВИДЕО
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