 На предприятии "Биофарма" в Белой Церкви возник пожар. Вредных выбросов не обнаружено. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба городской администрации.
"На предприятии "Биофарма" произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГосЧС Белой Церкови и района.
Соответствующими службами проводятся исследования о наличии в воздухе вредных веществ", - говорится в сообщении.
Местных жителей просят закрывать окна. Другие подробности на данный момент неизвестны.
По состоянию на 21-00 вредных веществ в воздухе не обнаружено.
"Соответствующими службами были проведены замеры по выявлению возможных выбросов вредных веществ в ближайшем чрезвычайной ситуации микрорайоне (вул.Карбышева). Вредных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
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Я сам ,такой слабости стесняюсь.Но,когда,мне,говорит зам,що можно их спалить.Я ничего не имею против.Просто,перевожу тему
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в Виллабаджо - опять трагедия - полицаи сжигают коноплю.
а в Вилориба - опять праздник - ветер дует в их сторону...
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Когда в Василькове Брсм горели склады тоже выбросов никто не зафиксировал а то ч то у людей куда ветер дул все на огородах пропало за 20 км куда неделю ветер дул и покрылось язвами, так это просто совпадение.
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