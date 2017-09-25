 "Я уже считаю, что это наша страна. Извини, Меркель, ты в пролете", - русскоговорящие граждане ФРГ на выборах в Германии. ВИДЕО

"Приехали из Сибири. Живем тут уже 12 лет. Первый раз решили голосовать потому, что жизнь здесь до такой степени уже надоела... Если дерутся немцы - ноль эмоций, а если хоть один русский и сцепились, приезжает милиция и всех сразу садят в каталажку. Виноват, не виноват - без разницы. Это все довела госпожа Меркель", - рассказывает один из "немцев".
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Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт, и скажет:
"Тут срал мой дед! И я непрочь..."
(Из народного "фошиздского" фольклора).
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В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства серии зверских убийств, совершенных одной семьей на протяжении десятков лет. Предположительно, людей убивали с целью каннибализма, а мясо потерпевших шло на пропитание будущих военнослужащих.
На Кубани семья каннибалов съела около 30 человек и кормила курсантов
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Ну если не нравится, то собрали манатки и звездуйте на историческую (у)Родину=>сибирь
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https://topwar.ru/80428-nemeckiy-zhurnalist-rasskazal-chitatelyam-o-rossiyskih-aviabombah-s-nadpisyami-na-berlin-i-za-stalina.html
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