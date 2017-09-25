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 Общество, За рубежом
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 "Я уже считаю, что это наша страна. Извини, Меркель, ты в пролете", - русскоговорящие граждане ФРГ на выборах в Германии. ВИДЕО

Выходцы из России, живущие в Германии, перед выборами рассказали о своем негативном отношении к политике правительства во главе с Ангелой Меркель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, русскоязычные немцы нарекают на несправедливую, по их мнению, политику Германии в отношении "России-матушки" и необъективное отношение немецкой полиции к россиянам в ФРГ.

"Приехали из Сибири. Живем тут уже 12 лет. Первый раз решили голосовать потому, что жизнь здесь до такой степени уже надоела... Если дерутся немцы - ноль эмоций, а если хоть один русский и сцепились, приезжает милиция и всех сразу садят в каталажку. Виноват, не виноват - без разницы. Это все довела госпожа Меркель", - рассказывает один из "немцев".

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там где живёт хоть один кацап , это и есть росия ... нельзя выпускать эту биомассу из орды !
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"Кацапа" нужно просто пи...ть...
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт, и скажет:
"Тут срал мой дед! И я непрочь..."
(Из народного "фошиздского" фольклора).
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Немцам приготовится,после фразы ,это наша страна,.Мы уже разгребаем дерьмо от понаехавших в свое время касабов на стройки народного хозяйства.Сцука хрен выгонишь,тоже вякали что это их страна.Тараканы гребаные.
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Типичное поведение "русской свиньи" - хочет, чтобы где бы он не был, была "Рассея"... Одна бабка, когда её спросили, почему она хочет "русского мира", заявила: "А я хочу, чтобы там, где я живу, была Россия, потому что я "русская...". (Квартира - на Андріївському узвозі, в історичній частині Києва...). І взагалі, давайте якось розділяти слова: "русский" - тобто, "московітський", "кацапський", і "руський", тобто "білоруський" і "український". Це і лінгвістично, і антропологічно, і етнографічно вірно...
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гнать этих кацав-изгоев со всего мира в парашу-изгойку
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в рассею их, там просто .....

В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства серии зверских убийств, совершенных одной семьей на протяжении десятков лет. Предположительно, людей убивали с целью каннибализма, а мясо потерпевших шло на пропитание будущих военнослужащих.

На Кубани семья каннибалов съела около 30 человек и кормила курсантов
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и только кацап , убегающий от руского мира в америку или в германию , сидит и ждёт , когда же придёт руский мир и освободит его от проклятых пиндосов или фрицев !
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Нехрена себе степень упоротости! Его нужно дочлэндмедикам забрать на опыты)
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Какя-то пьян подзаборная..........
Ну если не нравится, то собрали манатки и звездуйте на историческую (у)Родину=>сибирь
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уйоbуй на х... в свою сибирь! и там люби роззиюжку сколько хочеш. а то приехало в приличную страну и начинет умничать про неправильности
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я уже считаю, что это наша страна. Извини, Меркель, ты в пролете", - русскоговорящие граждане ФРГ на выборах в Германии. ВИДЕО
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