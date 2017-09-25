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 Чиновник Хмельницкого райсовета попался на взятке, которую требовал за согласование строительства. ВИДЕО

В Хмельницкой области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с областной прокуратурой уличили во взяточничестве должностных лиц одного из отделов Хмельницкого районного совета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, ведущий специалист отдела, с целью личного обогащения и в интересах начальника отдела требовал 44 тысячи гривен за изготовление технической документации и согласование строительства жилых объектов.

"Специалист был задержан "на горячем" при получении части взятки в размере 12 тысяч гривен от представителя застройщика за согласование и выдачу документов на объекты строительства. В ходе обыска, проведенного в том числе и в его автомобиле, было обнаружено 14,5 тысячи долларов США и технические документы по другим объектам строительства", - рассказала Калиновская.

Она подчеркнула, что в настоящее время следственные действия продолжаются. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.


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Мне еще долго выслушивать эти проблемы ? Я за ,что плачу налоги ? Почему ничего не решено для прекращения безобразий ? Это я тебе говорю,кучерявая жопа !
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Попробуй платить мєньшє или ващє нє платіть...
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Я же не преступник. Проще власть такую поменять.
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Нююю, Я профессионал и рецидивист...
Замєтіл-чєм большє плачу, тєм рилца у власті толщє..а так зовсім навпаки!!!
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действительно надоели эти безграмотней и жадные твари!
каждый же день по несколько случаев...
плохо когда жлобство пересиливает инстинкт самосохранения (или он у них отсох?)
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на сегодня в Украине две категории населения не берущих взятки - пенсионеры и грудные дети!
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Та да..У оних руки трусятца - рассыплют а другим цыцьку подавай!!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЧиновник Хмельницкого райсовета попался на взятке, которую требовал за согласование строительства. ВИДЕО
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