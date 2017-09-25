 Чиновник Хмельницкого райсовета попался на взятке, которую требовал за согласование строительства. ВИДЕО

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Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, ведущий специалист отдела, с целью личного обогащения и в интересах начальника отдела требовал 44 тысячи гривен за изготовление технической документации и согласование строительства жилых объектов.



"Специалист был задержан "на горячем" при получении части взятки в размере 12 тысяч гривен от представителя застройщика за согласование и выдачу документов на объекты строительства. В ходе обыска, проведенного в том числе и в его автомобиле, было обнаружено 14,5 тысячи долларов США и технические документы по другим объектам строительства", - рассказала Калиновская.



Она подчеркнула, что в настоящее время следственные действия продолжаются. Мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.





