 СБУ задержала двух информаторов "ДНР" в Волновахском районе на Донетчине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, задержанные передавали информацию о перемещении и дислокации украинских подразделений за своему знакомому, который присоединился к террористам в 2014 году.
Сотрудники СБУ задокументировали, что координаты передаваемые российским наемникам, использовались при обстрелах позиций ВСУ. Смотрите также: Информатор наемников РФ на Луганщине приговорен к 3 годам 7 месяцам тюрьмы. ФОТО
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Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем.
Болван никак не понимал, что он всем мешает. Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале.
Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу.
Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka.
Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой»
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Что, так штрафом и отделались?
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