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 Политика Украины, Общество
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 СБУ задержала двух информаторов "ДНР" в Волновахском районе на Донетчине. ВИДЕО

Сотрудники СБУ задержали двух информаторов "ДНР", проживающих в Волновахском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержанные передавали информацию о перемещении и дислокации украинских подразделений за своему знакомому, который присоединился к террористам в 2014 году.

Сотрудники СБУ задокументировали, что координаты передаваемые российским наемникам, использовались при обстрелах позиций ВСУ.

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Языки отрезать. Руки отрубить. - Пусть узнают твари,как Родину любить ))
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Таким надо клеймо на лоб ставить "Зрадник України", пусть потом ходят твари, красуются
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СБУ задержала двух информаторов "ДНР" в Волновахском районе на Донетчине - Цензор.НЕТ 3420 Хуго Шмайссер в своих воспоминаниях пишет: «Если бы не этот придурок Миша Калашников, который вечно путался у нас под ногами и мешал всем работать, мы бы изобрели АК-47 не в 52-м, а в 1947, как и планировалось
Не было ничего дурнее и вреднее для инженерного бюро, чем этот заносчивый кретин, который вечно лез со своими лаптями в наши чертежи. Отто дважды порывался его задушить, Ганс - прибить рейсшиной, а Фриц - заколоть циркулем.
Болван никак не понимал, что он всем мешает. Я, как мог, успокаивал друзей по несчастью: по крайней мере, мы были в тепле и накормлены, в отличие от наших товарищей на лесоповале.
Переломным стал 1951, когда Миша ушел в длительный запой: Альберт придумал напоить его спиртом, в котором мы промывали пружины испытательных экземпляров. Поняв, что с помощью водки мы легко можем от него отделаться, я, скрепя сердце, украл в лаборатории 12 литров, и велел передать их Михаилу.
Нам нечем было чистить наши испытательные образцы, зато мы были избавлены от его присутствия. Теперь он появлялся в бюро раз в месяц, небритый и страшный как черт, с трясущимися руками, требуя свою вечную chekushka.
Мы давали ему новую банку и выпроваживали прочь. К концу года испытательный экземпляр был готов. Мишу привезли на стрельбы в детских санях, пьяного и с гармошкой»
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А что с двумя москалями, которые переправились из Крыма на материковую Украину?
Что, так штрафом и отделались?
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И чего падлюке не хватало? И домик хороший, и грузовичек под домиком! Захотела сцука халявного бензинчика с роисси?
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Уже дома - выступили по тв с зкрытой мордой и отпущены под личное большенибуду.
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Выпустите Торнадо из тюрьмы и этих тварей сразу станет меньше!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ задержала двух информаторов "ДНР" в Волновахском районе на Донетчине. ВИДЕО
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