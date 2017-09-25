 Пункт о миротворцах может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО

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Она сказала, что еще не виделась с президентом Петром Порошенко, и поэтому, точно не может сказать, обсуждался ли законопроект о реинтеграции Донбасса во время его визита в США. "Но я думаю, что все те нормы, все те механизмы, все те инструменты, которые заложены в этот закон о реинтеграции Донбасса, проговаривались тем или иным образом с президентом (Дональдом) Трампом, я думаю, что и с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо) ", - сказала Луценко.
При этом, она сказала, что партнеров Украины, которые ввели против России санкции, "в первую очередь интересовало, какие инструменты будут заложены для того, чтобы реинтегрировать Донбасс".
Она напомнила, что недавно во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, в котором принимал участие президент Украины, шла речь и о миротворческой миссии.
Она сказала, что инициатива Украины о размещении миротворцев на Донбассе также касается того, что эта миротворческая миссия "отчасти должна начать процесс реинтеграции Донбасса".
Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, внесен ли пункт о миротворцах в законопроект по реинтеграции Донбасса, она напомнила, что неоднократно заявляла, что "до последнего момента такого пункта в законе нет".
"Но, после того как пройдут консультации в Соединенных Штатах, он может появится, возможно нет. Все будет зависеть от формы, от момента, когда будет введена такая миссия", - отметила Луценко.
Вместе с тем, Луценко обратила внимание, что Порошенко уже обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с предложением уже направить на Донбасс техническую оценочную миссию, которая ознакомится и проанализирует текущую ситуацию и проблемы на Донбассе.
"Заедет такая (оценочная - ред.) миссия для того, чтобы посмотреть, можно ли направлять такую миротворческую миссию, в какую часть, где она будет находиться для того, чтобы начать этот процесс направления миротворческой миссии в Украине", - заявила Луценко.
Как сообщалось, 7 сентября во время ежегодного послания к украинскому парламенту Порошенко анонсировал обнародование и вынесения на обсуждение закона о реинтеграции Донбасса в ближайшее время.
В конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал журналистам, что Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса после завершения консультаций с международными партнерами.
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Юрий Витальевич уберите свою супругу из телевизора, пожалуйста!
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скажи с кем бухаешь и я скажу хто ты...
ГДЕ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ???
начал этот персонаж молчит?
в тюрьме оставили- суки????
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... оспади..кто зашел в нашу зраду????
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Она сказала, что еще не виделась с президентом Петром Порошенко, и поэтому, точно не может сказать, обсуждался ли законопроект о реинтеграции Донбасса во время его визита в США. "Но я думаю, что все те нормы, все те механизмы, все те инструменты, которые заложены в этот закон о реинтеграции Донбасса, проговаривались тем или иным образом с президентом (Дональдом) Трампом, я думаю, что и с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо) ", - сказала Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n456753
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1. Всю жизнь копила.
2. Люди добрые подали безвозмездно.
3. Нашла.
4. Выиграла в лотерею.
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Оце рівень обізнанності представника президента!
Інколи краще жувати, ніж говорити! У сім'ї Луценків це, мабуть, спадкове!
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