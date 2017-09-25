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 Политика Украины
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 Пункт о миротворцах может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко не исключает, что пункт о введении миротворческих сил Организации Объединенных Наций может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она заявила журналистам.

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Она сказала, что еще не виделась с президентом Петром Порошенко, и поэтому, точно не может сказать, обсуждался ли законопроект о реинтеграции Донбасса во время его визита в США. "Но я думаю, что все те нормы, все те механизмы, все те инструменты, которые заложены в этот закон о реинтеграции Донбасса, проговаривались тем или иным образом с президентом (Дональдом) Трампом, я думаю, что и с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо) ", - сказала Луценко.

При этом, она сказала, что партнеров Украины, которые ввели против России санкции, "в первую очередь интересовало, какие инструменты будут заложены для того, чтобы реинтегрировать Донбасс".

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Она напомнила, что недавно во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, в котором принимал участие президент Украины, шла речь и о миротворческой миссии.

Она сказала, что инициатива Украины о размещении миротворцев на Донбассе также касается того, что эта миротворческая миссия "отчасти должна начать процесс реинтеграции Донбасса".

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, внесен ли пункт о миротворцах в законопроект по реинтеграции Донбасса, она напомнила, что неоднократно заявляла, что "до последнего момента такого пункта в законе нет".

"Но, после того как пройдут консультации в Соединенных Штатах, он может появится, возможно нет. Все будет зависеть от формы, от момента, когда будет введена такая миссия", - отметила Луценко.

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Вместе с тем, Луценко обратила внимание, что Порошенко уже обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с предложением уже направить на Донбасс техническую оценочную миссию, которая ознакомится и проанализирует текущую ситуацию и проблемы на Донбассе.

"Заедет такая (оценочная - ред.) миссия для того, чтобы посмотреть, можно ли направлять такую миротворческую миссию, в какую часть, где она будет находиться для того, чтобы начать этот процесс направления миротворческой миссии в Украине", - заявила Луценко.

Как сообщалось, 7 сентября во время ежегодного послания к украинскому парламенту Порошенко анонсировал обнародование и вынесения на обсуждение закона о реинтеграции Донбасса в ближайшее время.

В конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал журналистам, что Порошенко внесет в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса после завершения консультаций с международными партнерами.
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Пля, дайте монтажну пінку цій ПРо"шмандовці...
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Странно, что представитель президента не знает итогов визита гаранта в США и Канаду. Может просто никаких результатов и нет?
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А что Порошенко уже Генсекретарь ООН, что бы издавать ТАКИЕ законы. Там ясно дали понять, что вопрос рассмотрят, подумают, но ведь обещать и женится это же не одно и то же.
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Oleg Piven
Юрий Витальевич уберите свою супругу из телевизора, пожалуйста!
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ктоо "ирина луцука-алкаша"
скажи с кем бухаешь и я скажу хто ты...
ГДЕ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ???

начал этот персонаж молчит?
в тюрьме оставили- суки????
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Примите Закон о выделении ООН Украине лярдов 100 баксов! :D
... оспади..кто зашел в нашу зраду????
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Не, вы тока вчитайтесь в этот кошмар! Или, лучше не стоит... У меня возникла злоба и желание выпить... Вот в этот кошмар:
Она сказала, что еще не виделась с президентом Петром Порошенко, и поэтому, точно не может сказать, обсуждался ли законопроект о реинтеграции Донбасса во время его визита в США. "Но я думаю, что все те нормы, все те механизмы, все те инструменты, которые заложены в этот закон о реинтеграции Донбасса, проговаривались тем или иным образом с президентом (Дональдом) Трампом, я думаю, что и с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо) ", - сказала Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n456753
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Ровно вчера Геращенко говорила, что миротворцев в законе не будет.
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Ирка, отчитайся о подарках своему сыну на свадьбу от высокопоставленных представителей власти. Кто и на какую сумму подарил? Иначе это коррупция в чистом виде. Отрабатываешь подарки?
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Выбирайте:

1. Всю жизнь копила.
2. Люди добрые подали безвозмездно.
3. Нашла.
4. Выиграла в лотерею.
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Одна баба сказала!
Оце рівень обізнанності представника президента!
Інколи краще жувати, ніж говорити! У сім'ї Луценків це, мабуть, спадкове!
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Жили они бедно,муж бухал,попал на зону,цирроз печени,почти умер,и вот долгожданная свобода,ценой "Небесной Сотни",и тат масть поперла,цирроз пропал,бабок валом,мерин за 2.5 ляму,жизнь удалась.....
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Видел на Ютубе как эта Жена НеПрокурора Югика вместе с Рыгонами отмечали свадьбу своего сынули.... за наши деньги
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Эти СУКИ готовы на все лишь бы удержаться у власти и свои хотелки заворачивают в очень красивую бумагу за которой откровенное предательство!
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Какая нахрен реинтеграция? Для нее не надо миротворцев. В ОРДЛО надо проводить деоккупацию, но многие наши политики даже слово это произносить боятся
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"Тупая сука должна открывать рот только тогда когда делает минет". Юга, кажется так, по понятиям?! И кто по твоему за ее "базар" отвечает, а, шлепер?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПункт о миротворцах может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО
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